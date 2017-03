NW Vietnamese News

Nghị viên Sawant (đảng Xã Hội) người từng chống nghị quyết Cờ Vàng trước đây tránh mặt không xuất hiện…, thậm chí cô Sawant đã nhìn thấy chúng tôi phản đối trong buồng họp hội đồng chỉ vài giờ trước đó. Nghị viên Bruce Harrell dịp này cũng đã chuyển cho Vinh, nhân viên của ông nói chuyện với đoàn biểu tình sau khi anh chị em biểu tình bày tỏ mối quan tâm của người Việt và doanh gia nơi đây bị liên tiếp những khó khăn thiệt thòi với các nghị viên Gonzales, Brashaw và nghị viên Johnson.

Người đại diện cuộc biểu tình cũng cho biết, “mầu sắc cuộc biểu tình không mang tính chính trị, chỉ muốn nói lên những thiệt thòi liên tiếp, mà khu phố người Việt mỗi ngày mỗi bị thu nhỏ gần đây.. “Ban tổ chức không chủ trương mang theo cờ của người Việt quốc gia trong cuộc tranh đấu mang tính đời sống và kinh tế, nhưng một số tham dự viên quá bức xúc đã sáng chế biểu ngữ tự lòng người tham gia và góp mặt…”

Cộ Quỳnh Phạm, nhà hoạt động trong khu vực từ nhiều năm qua cũng cho biết “Chúng tôi chia sẻ quan tâm của doanh gia và các nhóm sinh hoạt người Việt tại Little SaiGon với ba nghị viên có thiện cảm sẵn lòng lắng nghe. Chúng tôi nhận được lời hứa giúp từ nghị viên Brashaw rằng cô sẽ theo kịp đòi hỏi đúng điều luật hợp pháp cho cộng đồng vốn có nhiều chịu đựng của chúng tôi, cô thừa nhận rằng thành phố đã thất bại trong quá trình này….”

Cuối cùng anh em thuộc The Friends Of Little SaiGon cũng có buổi hẹn sẽ đến họp với Thị trưởng Murray vào vào lúc 1:giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 10 tháng 3 để giải quyết những vấn đề “thiếu tôn trọng cộng đồng của thành phố”.

Dù trước đó Thị trưởng đã gửi ra một lá thư bầy tỏ nhiều thiện chí và cảm tình, nhưng cũng chỉ là những lời hứa xuông không khẳng định ngày tháng sẽ thi hành áp dụng ra sao… để cứu vãn những khó khăn và tổn hại liên tiếp của khu Little SaiGon

Dược sĩ Tâm Nguyễn cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các hội đoàn, tổ chức liên hệ, các thành viên trong cộng đồng người Việt và bạn bè của chúng tôi đã ghi tên và tiếp tay tham dự để cùng nhau lên tiếng để bảo vệ quy trình, và khu phố Little SàiGòn được tồn tại giữ cho doanh nghiệp sống động và tiếp tục đòi hỏi sự an toàn của công chúng trong cộng đồng của người Việt vốn mỗi ngày mỗi bị thua thiệt bị “lấn sân” lấn đất doanh nghiệp, và thiếu vắng sự an ninh cần thiết- nhiều cửa hàng phải bỏ đi vì Street Car, và khu thương mại hiện nay sẽ phải phá bỏ để xây các thương xá tân tiến và cao tầng của các công ty lớn…”.

Chú thích (photos by Northwest Vietnamese News):