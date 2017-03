NW Vietnamese News

Thomas Anders và Modern Talking hát tại Meydenbauer- Trong chuyến đi Tours khắp Hoa Kỳ năm 2017

Đại diện của LA Concert Group với đầy hào hứng phấn khởi đã thổ lộ với phóng viên về chuyến đi Tours được nhiều sự hưởng ứng của khán giả Seattle, Bellevue vào chiều tối Chú Nhật 26 tháng 3-2017 sắp tới.

Trong thập niên 80 mọi lứa tuổi của gối yêu nhạc Việt trong và ngoài nước từng quen thuộc với những ca khúc như: You’re My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie, Sexy Sexy Lover và hàng loạt ca khúc khác đã phổ biến rộng qua CD, DVD hoặc youtube…

Lý do Thomas Anders và Modern Talking Band chọn đến Bellevue tại Meydenbauer cũng dễ hiểu và tại khán phòng có thể chứ tới 3,000 ghế ngồi với một sân khấu lớn, trần cao, đủ để dàn âm thanh và ánh sáng phô diễn các phương tiện tối tân của nghệ thuật. Giá vé từ $60 tới $150 và chỉ dành cho khán thính giả từ 21 tuổi trở lên.

Phía cuối của khán phòng là beer garden giải khát, khán thính giả có thể mua thức uống rượu bia từ đó, hoặc có thể ngồi tại các bàn cuối phòng nơi đây vừa giải khát, cùng với bạn bè, và hướng mắt về sân khấu từ xa…

Đại diện LA Concert Group cho biết từ bao năm qua người Việt tại Việt Nam và hải ngoại rất ái mộ các show diễn và chuộng dòng nhạc này trong các buổi ca nhạc, giải trí họp mặt, đồng cảm với khán thính giả tại Hoa Kỳ Âu Châu cả Nga và Đức…

Ngoài tầng hầm đậu xe, còn có nhiều chỗ đậu xe tốn tiền và nhiều chỗ đậu miễn phí bên lề đường.

Meydenbauer từng tổ chức những buổi trình diễn lớn của Thúy Nga Paris By Night và Mây Production, trong những năm cuối thập niên 1990, lúc ấy khán thính giả gốc Việt đã hưởng ứng đông đảo không còn chỗ trống. Các ca sĩ danh tiếng và ban nhạc lừng danh như Abba, Lobo, Carpenters như có sức hút mãnh liệt nhiều thế hệ người Việt…

Visit www.ThomasAndersUSA.com. for tickets.

Chú thích ảnh:

ảnh 1: Thomas Anders và CD với hàng 100,00 dĩa bán ra

ảnh 2: Lối vào mặt tiền Meydenbauer sang trọng, trên đường NE 6th và 112 tại địa chỉ 11100 NE 6th St., Bellevue, WA 98004