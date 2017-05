NW Vietnamese News

Trong tháng Năm, các chuyên gia y tế và những người ủng hộ cộng đồng ở Hoa Kỳ và trên khắp toàn cầu sẽ hợp lực đánh dấu Ngày Xét Nghiệm Viêm Gan, và nâng cao nhận thức về một căn bệnh gây ảnh hưởng lên đến hai triệu người Mỹ: viêm gan B mãn tính (chronic hepatitis B).

Trong khi bất cứ người nào cũng có thể bị nhiễm viêm gan B (hep B), nhưng người gốc Á Châu gánh chịu nặng nhất, chiếm gần ba phần tư những cá nhân bị nhiễm trên toàn thế giới. Ở đây tại Hoa Kỳ, có tới một triệu người Mỹ gốc Á Châu bị viêm gan B – đó là một nửa trong tất cả những ca bệnh ở xứ này.

Nhưng viêm gan B thực sự là gì, và tại sao bệnh này lại là mối đe dọa cho cộng đồng chúng ta?

Viêm gan B do một loại siêu vi trùng được truyền qua máu và các chất dịch cơ thể khác. Viêm gan B có thể quản lý được, và căn bệnh này có thể ngăn ngừa được – nhưng nếu để yên không chữa trị, các biến chứng của bệnh viêm gan B có thể đe doạ tới tính mạng.

Người Mỹ gốc Á Châu thế hệ đầu tiên từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Việt Nam, Ấn Độ và Phi Luật Tân có nguy cơ hết sức cao về viêm gan B do lịch sử về tỷ lệ thấp trong việc chích ngừa trẻ sơ sinh chống bệnh ở các nước này. Trong thực tế, đa số người Mỹ gốc Á Châu bị nhiễm viêm gan B từ mẹ lúc chào đời. Đó là lý do thật đáng buồn, trong cộng đồng của chúng ta, lại thường thấy nhiều người trong cùng một gia đình bị nhiễm bệnh viêm gan B.

Mặc dù tỷ lệ bị bệnh cao trong các cộng đồng Á Châu, có đến hai trong ba người Mỹ gốc Á Châu bị viêm gan B mãn tính mà không biết mình bị nhiễm. Đó là vì bệnh viêm gan B không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng thấy được. Viêm gan B mãn tính có thể dần dà phá hủy gan theo thời gian, làm tăng nguy cơ bị bệnh gan nghiêm trọng.

Số di dân Á Châu được dự kiến là nhóm di dân lớn nhất ở nước này trong 40 năm tới, nhu cầu kêu gọi sự chú ý về căn bệnh được gọi là bệnh “thầm lặng” này càng nghiêm trọng hơn bao giờ. Tin mừng là viêm gan B có thể dễ dàng phát hiện qua thử máu nhanh chóng và đơn giản. Mọi người nên thảo luận với bác sĩ của mình về việc đi thử nghiệm – đặc biệt nếu quý vị là một người gốc Á Châu.

Nếu kết quả thử nghiệm viêm gan B của quý vị là âm tính, thì có thuốc chủng ngừa an toàn và hiệu quả có thể ngăn ngừa viêm gan B, và thuốc này được phổ biến rộng rãi tại Hoa Kỳ. Nếu kết quả thử nghiệm viêm gan B của quý vị là dương tính, hãy nói chuyện với bác sĩ của mình về cách điều trị thích hợp cho quý vị. Theo dõi thường xuyên để giám sát tình trạng sức khỏe của gan quý vị là rất quan trọng, và có những phương pháp điều trị có thể có khả năng làm giảm lượng vi rút và giảm nguy cơ tổn hại thêm cho gan – một số phương pháp điều trị chỉ cần uống một viên thuốc, mỗi ngày một lần.

Vì vậy, trong Ngày Xét Nghiệm Viêm Gan vào ngày 19 tháng Năm, hãy cùng hàng triệu người Á Châu tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu đi thử nghiệm viêm gan B.

Xin ghé hepBsmart.com để biết thêm thông tin về viêm gan B mãn tính, và tìm hiểu về cuốn phim tài liệu ngắn NHÌN THẲNG VẤN ĐỀ (BE ABOUT IT), được tài trợ bởi Gilead Sciences, ghi chép cuộc đời của hai người Mỹ gốc Á Châu, anh Alan và AJ, đã chiến đấu chống viêm gan B mãn tính, và cách gia đình họ đương đầu với ảnh hưởng của căn bệnh đe dọa tính mạng này như thế nào. Cuốn phim nhằm mục đích giáo dục, truyền cảm hứng và cuối cùng xua tan huyền thoại về bệnh viêm gan B. BE ABOUT IT có phụ đề tiếng Hoa, Hàn, Việt và Nhật, và nay đang có các bộ tài liệu để trình chiếu cho cộng đồng.

