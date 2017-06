NW Vietnamese News

Cần có một nghị viên gốc Việt trong khu phố Đại Hàn và Việt Nam Federal Way.

Đông đảo cơ sở thương mại người Việt cùng chen chân với người Đại Hàn tại thành phố Federal Way khoảng đường 308th St và 320th St., trên trục lộ Pacific Hwy S..

ông Trần Hoàng , hiện là administrator Department of Social and Health Services – State of Washington vừa cho biết đã nộp đơn ứng cử chức nghị viên th ành phố Federal Way. ông Hoàng đã hăng hái đi vận động cho kỳ bầu cử đã đến thăm tiệm Phở Linh Sơn, là một doanh nghiệp th ành công có rất đông khách mọi sắc dân người Việt, Đại Hàn và người Mỹ.

“Chúng ta cần có một nghị viên Mỹ gốc Việt” đó là lời phát biểu của ông Trần Khải chủ nhân nhà hàng Linh Sơn- Federal Way là thành phố có nhiều người Việt đồng hương cũng như người Mỹ và Cộng đồng Đại Hàn chiếm tới 13% tỉ lệ dân số tại Federal Way. Người Đại Hàn rất ưa chuộng món phở và vẫn hay đến lui tới ăn uống rất thân thiện tại Phở Linh Sơn.