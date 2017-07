NW Vietnamese News

Seafair Torchlight Parade 2017 Việt Mỹ mở rộng ..

Ngày diễn hành Ánh đuốc năm nay diễn ra vào lúc 5:00pm ngày 29-7-2017 khởi hành từ Seattle Center đi bằng đường số 4th Ave đến Safeco Field.

Đây là lễ hội có trên 75 năm ở Tiểu Bang Washington thu hút trên 300

ngànngười tham dự và hơn 1 triệu người xem trên đài truyền hình KIRO được ghi nhận là đã hoàn tất tốt đẹp tới 95% từ một tuần lễ trước cùng với trên 50 cá nhân hay tổ chức ghi danh đi diễn hành cùng xe hoa.

Chủ đề năm nay liên quan đến chủ đề “immigrants”… gây nhiều tranh luận nhưng rất được thành phố Seattle (Sanctuary City for Immigrants) quan tâm ủng hộ… nguyên văn chủ đề được ghi là: Vietnamese American Immigrant Standing up For Freedom, Peace and Justice” và dịch ra Việt ngữ có nội dung tương tự: ” Cộng đồng Người Việt ủng Hộ Hòa Bình, Tự Do và Công Lý” .

Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Xe Hoa Ánh Đuốc năm nay năm nay là BS Giáp Phúc Đạt, Mrs Tâm Hằng là Public Relation Director, My Hanh Nguyen: Float Decoration Director, Mr Quan Nguyen VP of Engineer với ông Trinh Nguyen, ông Hiếu Nguyễn Lead Mechanic, ông Kym Hoang designer for Float, ông Tùng Trần- President of the Vietnamese American Community of Seattle and Sno-King Counties, và một số ủng hộ viên đến từ Portland, OR, Vancouver-WA…

Như vậy là đã có sự đoàn kết giữa các nhóm thiện chí tình nguyện mà thôi thay vì có tổ chức, đoàn thể đại diện thành phố Seattle hoặc Tacoma-Pierce County như vài năm trước.

Ước mong có tổ chức Cộng Đồng Đoàn Kết TB Washington và SĐ 21 BB của ông Nguyễn Lam Sơn, tham gia với toán rước quốc kỳ sẽ có mặt. Riêng cộng đồng Tacoma, Dr Giáp Phúc Đạt là đương kim chủ tịch cộng đồng Tacoma- Pierce County cũng hiện diện, nhưng giống như các thành viên ban chấp hành cộng đồng Seattle, sẽ tham gia với tư cách cá nhân chứ không phải là đại diện chính thức

cho cộng đồng thành phố Tacoma hoặc Seattle…

Hy vọng cộng đồng sẽ mở rộng sinh hoạt trong tương lai… vượt qua những dị biệt, bất đồng ?

ên lạc: Trọng Phạm (206) 255-1821 hoặc info@wavasa.org Li

Chú thích ảnh:

1- Hình chụp xe hoa 2017 mượn từ Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Oregon đã hoàn tất hơn 95% một tuần trước

2- ông Hoàng Trần (trái) ứng cử viên nghị viên Federal Way và hai cháu trai gốc Việt trong dịp diễn hành xe hoa năm 2015…

3- Xe Hoa năm 2016