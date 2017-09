NW Vietnamese News

NGOC HUE 9: LỜI YÊU THƯƠNG – DANCE UP BEAT & REMIX



Ca sĩ Ngọc Huệ & Charles Pham ra mắt CD mới do Trung Tâm Thúy Nga đại diện phát hành: Đối với trang báo và online Người Việt Tây Bắc, ca sĩ Ngọc Huệ không phải là một hình tượng, tên tuổi mới mẻ… Những trang báo viết về Ngọc Huệ từ khi cô mới từ Úc sang Hoa Kỳ lập nghiệp ca hát. Những bài viết dành cho Ngọc Huệ từ nhạc sĩ Trần Quang Hải và trên trang văn nghệ Người Việt Tây Bắc và các youtube như “Bóng Tối Ly Càphê”, “Tiếng Mưa Đêm”, “Cô Bé Lọ Lem”… (xem trên online Người Việt Tây Bắc: Đối với trang báo và online Người Việt Tây Bắc, ca sĩ Ngọc Huệ không phải là một hình tượng, tên tuổi mới mẻ… Những trang báo viết về Ngọc Huệ từ khi cô mới từ Úc sang Hoa Kỳ lập nghiệp ca hát. Những bài viết dành cho Ngọc Huệ từ nhạc sĩ Trần Quang Hải và trên trang văn nghệ Người Việt Tây Bắc và các youtube như “Bóng Tối Ly Càphê”, “Tiếng Mưa Đêm”, “Cô Bé Lọ Lem”… (xem trên online Người Việt Tây Bắc: www.NVnorthwest.com và các bài tường thuật về các sinh hoạt ca hát của ca sĩ Ngọc Huệ với các cộng đồng Công Giáo từ Seattle, đến Nhà Thờ Kiếng: Chương trình Hát Lên Mừng Chúa ” (trước 10,000 khán thính giả), cùng với các buổi hát thánh ca tại Nhà Thờ Thánh Linh Quận Cam và Đại hội Thánh Mẫu Missouri ….



Có thể nói bước chân đầu tiên đến với một vài Trung Tâm ca nhạc hàng đầu thời đầu năm 1991 trong đó có sự tham gia với Trung Tâm Thúy Nga, Diễm Xưa với 5 tác phẩm, Dream STUDIO, Tú Quỳnh, New Castle…& những Trung Tâm khác … Ngọc Huệ đã tiếp tục ra mắt nhiều CD Tình Khúc Muôn Thuở từ 1 đến 9: Nhạc Thính Phòng & Nhạc Trẻ; Và mới nhất hiện nay chính là ALBUM NH9: tuyển chọn và thực hiện công phu: “Lời Yêu Thương” DANCE UP BEAT





Ngoài việc cống hiến toàn thời gian cho việc thực hiện các Tác Phẩm “XIN VÂNG” cùng với nhóm & các TÁC PHẨM CD & BLURAY cho chính mình, Ngọc Huệ còn liên tục bận rộn với những chuyến đi vòng quanh thế giới của Ngọc Huệ đến với từng “ngôi làng” Công Giáo của từng thành phố lớn nhỏ… trong nội địa Hoa Kỳ, Âu, Úc và nhiều thành phố khác khắp nơi trên thế giới.

(đặc biệt qua các Chương Trình XIN VÂNG) : Ngọc Huệ và Charles Phạm còn cống hiến cho việc thực hiện 9 Chương Trình XIN VÂNG bằng DVD & CD của Nhóm XIN VÂNG với Sự Cộng Tác: anh chị em nghệ sĩ “Xin Vâng” Ca Trưởng, Thiếu Nhị …& Cùng 3 DVD Xin Vâng Karaoké. Các tác phẩm này đã được nhiều Linh Mục và Giám Mục Linh Hướng, cố vấn và hỗ trợ để những người ca sĩ muốn mang tiếng hát của mình góp phần vào công việc phục vụ tông đồ và rao giảng lời Chúa… và cũng để cho đi rất nhiều đến: Các Cụ Già Neo Đơn, Người Khuyết Tật, Tàn Phế & các Trẻ Nhỏ Mồ Côi & nghèo khó kém may mắn, người nghèo khó,… Và Thiên Chúa và các tín hữu Công Giáo đã dành cho cô những phần thưởng là sự thương yêu, chiếu cố đến hàng loạt CD, DVD của chính Ngọc Huệ thực hiện, với đầy thương yêu nồng nhiệt…” có thể nói Cô là người Ca Sĩ đầu tiên đã thực hiện Bác Ái bằng Công Sức & Tiếng Hát của mình.





* Ca sĩ Ngọc Huệ ra mắt CD “Lời Yêu Thương” NH9 ngày 22-9 do Trung Tâm THUÝ NGA đại diện phát hành.

Trên trang báo Người Việt Tây Bắc vẫn còn lưu lại những bài viết giới thiệu về hai tác phẩm ra mắt trước đây không lâu là: BLURAY- DVD & CD , cô vừa cho trình làng: CD: Tình Khúc Muôn Thuở 8: Ánh Đèn Màu và BLURAY – DVD: Ngọc Huệ & Friends – World Tour (Trung Tâm Thuý Nga đại diện phát hành). Nhớ lại những năm đầu bước lên sân khấu ca nhạc tại Hoa Kỳ và đặc biệt là sự góp mặt từ Thúy Nga Video số 16 (đánh dấu một giai đoạn thành đạt nhanh chóng trong khoảng 10 năm từ khi rời VN đến Úc Châu và sang Hoa Kỳ)

Chúng ta có thể tìm thấy qua CD “Lời Yêu Thương” (Tình khúc Muôn Thuở 9 vẫn là phong cách thể hiện sôi nổi, khuấy động một không gian yên lắng để nâng niu tiếng hát, như ngày nào với “Giot Sương Trên Mí Mắt & Bóng Tối Ly Cà phê”, và nhiều ca khúc ấn tượng khác…

“Đã hơn 25 năm qua rồi hay còn bao nhiêu năm ca hát nữa, với Ngọc Huệ, em vẫn cố gắng từng ngày, cố gắng vì mình yêu nghề, vì quý trọng khán giả và không làm phụ lòng gia đình, cùng những người thân đã đặt niềm tin vào Huệ.” Ngọc Huệ tâm sự qua điện thoại gọi về từ Sydney…



Từ sự cố gắng của Ngọc Huệ đã hoàn tất các CD đầu tay với Trung Tâm Thúy Nga, Diễm Xưa…cho đến các DVD Phim và hình ảnh thực hiện ghi lại các chuyến đi trong “Tiếng Mưa Đêm”, CD8 ‘Ánh Đèn Màu’ trước đây. Trước đó Ngọc Huệ đã có 7 cuốn CD đánh dấu chặng đường suốt thời gian trên mười năm gần đây nhất, như: 1) Kiếp Nào Có Yêu Nhau, 2) Thảo Kính Cha Mẹ, 3) Latin Người Tình Nữ, 4) Đồng Xanh, 5) Giáng Sinh, 6) Tình Khúc Trần Thiện Thanh, 7) BLURAY-DVD: Ngọc Huệ & Friend: World Tour.”; Trước đó tưởng cũng cần nhắc lại: Tác phẩm số 7: BluRay- DVD kỷ niệm 25 năm Ca Hát mà ca sĩ Ngọc Huệ đề cập đến đó là cuốn BLURAY – DVD “Ngọc Huệ & Friends, World Tour”, cuốn BLURAY-DVD có màu sắc tươi trẻ, và những hình ảnh như khúc phim quay chậm, từng chặn đường cuộc đời ca hát của người ca sĩ khả ái đó qua mười bốn ca khúc mà Ngọc Huệ kết hợp lại để tạo thành một tác phẩm

Mở lại CD8 “Ánh Đèn Màu” cho ta nghe 10 ca khúc như Ánh Đèn Màu, Trở Về Mái Nhà Xưa, Phôi Pha, Con Đường Tình Ta Đi, Mùa Hè Tuyết Rơi, Chiều Tà, Biển Nhớ, Cô Bé Dễ Thương, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Dòng Sông Tuổi Nhỏ.

“Nhạc phẩm ‘Ánh Đèn Màu’ được chọn đặt tên cho tuyển tập vì để lại cho Ngọc Huệ ấn tượng còn mãi sâu đậm với nhiều cảm xúc của một người ca sĩ đích thực có một cuộc sống trọn vẹn cùng với sân khấu quanh năm gần giống như danh hài thế giới Chaplin đến thế…”

Cảm xúc của Ngọc Huệ cho đến nay như vẫn chưa vơi với những công trình đã thực hiện được, nhưng với CD “Lời Yêu Thương ” lần này đích thực là một phối hợp của dòng đam mê cuồn cuộn, từ ca khúc tinh khôi của Đức Huy, cho đến nhiều ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt cho đến những ca khúc được Charles Phạm cùng tham dự đã mang lại một sắc thái riêng, ghi dấu bước chân và tiếng hát bay xa không ngừng nghỉ rong ruổi ca hát cùng tháng ngày, đầy những lời yêu thương cho nhân gian….”



Trong 10 ca khúc chọn lọc của CD “Lời Yêu Thương”, hầu hết là những bài hát nhạc trẻ cùng với vài ca khúc nhạc ngoại quốc, lời Việt…., 1) Lời Yêu Thương( Đức Huy) REMIX, 2) Khoảnh Khắc Tình Yêu, 3) Celebration – Vui Hết Đêm Nay (sáng tác Charles Phạm), 4) Poupee không Tình Yêu, 5) Ký Ức những Kỷ Niệm (Time after Time), 6) She’s Not There, 7) Trở lại bên em (Come Back & Stay), 8) Còn Yên Em mãi, 9) Lemon Tree ( Cô Đơn), 10) Điệp Khúc Mùa Xuân & 11) Bonus Track: Lời Yêu Thương (Cha Cha)

* Trong CD này bao gồm những bài tình ca dịu dàng & nổi tiếng, Up Beat- REMIX, cho đến những ngân nga tha thiết yêu kiều của sự trình bày vững chãi sâu lắng.



* Trước đó tưởng cũng cần nhắc lại: Tác phẩm số 7: BluRay- DVD kỷ niệm 25 năm Ca Hát mà ca sĩ Ngọc Huệ đề cập đến đó là cuốn BLURAY – DVD “Ngọc Huệ & Friends, World Tour”, cuốn BLURAY-DVD có màu sắc rực rỡ chín mùi của người phụ nữ nghệ sĩ tươi thắm, và những thước phim quay đi theo từng chuyến viễn du trong cuộc đời ca hát của Ngọc Huệ kết hợp thành một bó hoa ký ức để nâng niu.

Ngọc Huệ còn thực hiện rất nhiều các chương trình Bác Ái trong 15 năm như: đi thăm viếng và giúp làm Nhà cho người bệnh nhân Phong Cùi ở nơi hẻo lánh như rừng U Minh VN; giúp nuôi các cháu Khiếm Thị & Mồ Côi; Các Cụ già neo đơn, người Khuyết tật…& giúp người homeless tại Orange County và giúp người hoạn nạn . Như ngay trong trận bão Harvey xảy ra, Ngọc Huệ cũng đã gửi một số quà đến ba shelters tại Houston…



* CD Lời Yêu Thương (Tình Khúc Muôn Thuở số 9)

Đại Diện Phát Hành Trung Tâm Thuý Nga, INC 1- 714 894 5811 đã Phát Hành khắp nơi ngày 22 tháng 9 /2017.

** Mọi chi tiết xin liên lạc: 714-534-7029 hoặc 714-927-7932

FB: Ngoc Hue Official,