NW Vietnamese News

Qua CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 594 với Việt Thảo,

mang t ên: “Những Trái Tim Biết Thương Yêu Và Chia Sẻ” là một câu chuyện thân t ình nói lên tình người, tình đồng hương dành cho nhau lúc vui buồn, hay hoạn nạn mà những người tham gia từng biết nhiều sát cánh bên nhau trong quãng đời định cư tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 tại Seattle, Ti ểu Bang Washington, Hoa Kỳ…

Nội dung ph óng sự dài khoảng 60 phút này c ó phần đóng góp bất ngờ của một đồng hương tham d ự là Cô Hiền Vương kh ông chuẩn bị trước đã ghi lại “ Buổi họp mặt thân hữu” để chia sẻ tình thương cho Cô Tuyết có con là Nguyễn Chí Hùng bị bệnh ung thư và đang được Bác Sĩ/DS Dinh Quang Thiện chữa trị tại Việt Nam. C ùng với phần dẫn nhập và kết thúc bởi MC Việt Thảo, như những Câu Chuyện Bên Lề vẫn được thực hiện, thu hình và dẫn dắt câu chuyện với một ý hướng xây dựng hữu ích, góp phần mang lại ít nhiều lợi ích cho người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn từng theo dõi qua gần 600 câu chuyện, chưa kể những câu chuyện tương tự cũng được thực hiện qua Tonight Show With Việt Thảo trên VietFace-TV.

Cô Tuyết là một người mẹ sống đơn độc ở Hoa Kỳ theo đợt di dân tị nạn, cô cống hiến phần lớn thời giờ mỗi ngày cho các công việc tình nguyện cho công tác xã hội và tham gia công quả tại các Chùa xa gần mỗi khi được yêu cầu góp công sức, cô Tuyết được mọi người biết đến và yêu mến chỉ là giản dị có như thế…

Có lẽ chính nhờ tấm lòng của người mẹ đơn chiếc ở Hoa Kỳ, đã để lại những người con kẹt lại quê nhà, nên bạn bè và những người đồng đạo tại các Chùa ở Seattle- TB Washington, khi biết tin đã tích cực đóng góp vào việc thuốc men giúp cho người con trai của cô tên Nguyễn Chí Hùng, đang dần dà phục hồi sau một thời gian ngắn tưởng chừng là đã tuyệt vọng, dần dần kiệt sức và bệnh viện đã chấp nhận chịu thua phó mặc cho gia đình cho về nằm nhà.

Rất may, sự cảm thông v ận động tích cực cố gắng nỗ lực cứu vãn đã vực người bệnh dậy từ mê man bất động kh ông còn thần khí kh ông ăn uống được nữa , để có thể ngồi dậy trên xe lăn, hoặc ăn uống được nước và cháo.

Từ lạc quan và hy vọng đó đã được một vị bác sĩ Việt Nam, Dinh Quang Thiện quyết định đứng ra nhận chữa trị miễn phí và tin rằng trường hợp bệnh ung thư của anh Nguyễn Chí Hùng có khả năng trị liệu được với những thuốc danh tiếng có khả năng được bệnh viện và các thuốc từng cho toa, kết hợp chung với dược thảo đặc biệt và hy vọng dần dà sẽ qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo.

Từ lâu ở hải ngoại cũng như người Việt trong nước đã được nghe nói tới nhiều về các loại dược thảo có những tinh chất có công dụng giúp phần duy trì và tăng sinh lực và đề kháng để có sức chống trả bệnh tật, cũng như góp công vào việc phần nào ngăn chặn những di căn có thể sinh sôi phát triển là nguồn gốc ra đời của một số bệnh hiểm nghèo…

Công ty Dược Mỹ Phẩm Lotus do Johnny Dũng thành lập, là công ty quảng bá và đại lý độc quyền của Công Ty Okinawa Superior Liposomal, dược thảo này có tên Nhật nguyên thủy là: Imotaru Kaiso (Japanese Best Fucoidan Formula đã có bằng phát minh tại Nhật và được công nhận từ gần 40 năm qua trong kỹ nghệ bào chế Fucoidan) cùng một số môn thuốc dược thảo (Supplements) dù không được FDA tại Hoa Kỳ phân tích nhưng cũng đã được phép bán vì sự an toàn và quảng bá rộng rãi với bảng phân tích Supplement Facts ghi trên hộp qua công ty mang tên Lotus by Johnny Dũng. Những Supplements này đang được bác sĩ Thiện dùng để góp phần trị liệu cho bệnh nhân Hùng xử dụng hàng ngày từ khi bác sĩ bắt đầu nh ận lời cống hiến thời gian chăm sóc cho anh Nguyễn Chí Hùng.

Một phóng sự Chuyện Bên Lềkế tiếp (số 595) do MC Việt Thảo, chuyên đề về công dụng và những hy vọng ở các loại Nấm và Fucoidan tinh chất danh tiếng và uy tín được nói đến trong cộng đồng người Việt mang theo niềm hy vọng, đặc biệt là loại Super Fucoidan, mang niềm tin trong những năm qua… chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong phóng sự công phu “Chuyện Bên Lề”số 595 với chủ đề về các sản phẩm Supplements Dược Thảo của Johnny Dũng…

Sau bữa ăn tối họp mặt thật chân tình và ấm cúng tình đồng hương với số thu tại chỗ là trên $10,000 đôla dùng để mua thu ốc và Fucoidan được bác sĩ kiêm dược sĩ Dinh Quang Thiện chấp nhận cho anh Nguyễn Chí Hùng uống đều đặn hàng ngày. Ngoài ra bạn hữu cũng chung tiền để mua thuốc trị ung thư mỗ i ngày uống 4 viên do dược phòng tại Hoa Kỳ sản xuất. Cả hai lo ại đều được công ty giảm giá đặc biệt để giúp gia đình bệnh nhân có khả năng chữa trị trong vòng 6 tháng và hy vọng mọi người vẫn tự nguyện đóng góp để tiếp tục gi úp người bệnh được chữa trị…

Số hiện kim này được anh chị em thiện nguyện đề cử chị Hoàng Lan giữ sổ sách và chi trả hàng tuần mọi chi phí mua thuốc cho anh Hùng… Nhiều bạn hữu đã gửi bao thư cho cô Tuyết để góp phần mua dược thảo tinh chất Shiitake và Fucoidan với lời cầu chúc cho người bệnh tiếp tục mỗi ngày mỗi khả quan hơn nhờ vào “Những Trái Tim Biết Thương Yêu Và Chia Sẻ” đã trao tặng cùng với những lời cầu chúc tươi đẹp chan ch ứa sức sống ./.