NW Vietnamese News

Democracy Vouchers

Trong năm 2017, thành phố Seattle đã hỗ trợ mạnh mẽ chiến dịch hỗ trợ bầu cử các chức vụ dân cử của Hội đồng Thành phố Seattle (riêng chức vụ Thị Trưởng sẽ được áp dụng vào kỳ bầu cử trong năm 2021).

Nhiều poster dán tại nhiều nơi đã giúp quảng bá rộng rãi cho buổi họp “Our Seattle: Meet The Candidates” tổ chức vào lúc 4pm đ ến 6pm ngày Chúa Nhật 15-10-2017 tại Rainer Arts Center 3515 S Alaska St., Seattle, WA 98118 (206) 725 – 7517.

Buổi sinh hoạt này được bảo trợ bởi: City of Seattle’s Democracy Voucher Program, Town Hall Seattle, The Municipal League of King County, The Washington Bus, The Seattle Public Library và Rainier Beach Action Coalition.