NW Vietnamese News

Lê Xuân Trường: Tâm Sự Tháng 12

Sao lâu quá cứ thấy anh im lìm????”



Các bạn thân mến,

Trong khoảng bốn thập niên qua, thoáng như một giấc mộng du. Một quãng thời gian hơn một phần tư thế kỷ tôi chỉ biết ghi lại những cảm xúc của mình qua thơ văn, âm nhạc…để giữ lại khoảnh khắc của những rung động trong đời. Vì sau này, dù cho mình sẽ không còn hiện hữu nơi đây, thì tác phẩm của mình vẫn còn đó, giữa trần gian này, khi sự sống trên trái đất còn hiện hữu…

Sau những thiên cơ xẩy ra ở khắp mọi nơi, tuổi càng ngày càng lớn, tôi thấy cuộc đời rất hư vô.

Tôi yêu cách làm việc của Thủy và yêu trái tim của Thủy với nhiều đam mê mà chính tôi, trong những đêm dài ngồi viết ca khúc cho Thủy, tôi thấy tôi sống trong hạnh phúc bất tận, bất tử.

Gần đây, có nhiều thúc đẩy, phần nhiều từ các nhạc sĩ đàn anh như Tuấn Khanh, Lam Phương…cứ nói, đứa con tinh thần mình tạo ra lúc nào cũng là đứa con nhiều tình cảm tích lũy, nhiều khổ đau đong đầy… các fans của tôi từ bao năm nay cũng chờ mong, thăm hỏi.

Cộng tác với Thúy Nga từ năm 1995 cho đến nay, ngoài những sáng tác nhạc và lời riêng của tôi; Tôi đã viết rất nhiều lời Việt cho những ca khúc ngoại quốc. Tôi không nhớ chắc chắn là sáng tác được bao nhiêu bài, nhưng tôi viết nhiều lắm. Tôi viết lời rất dễ, mà ý tưởng không bao giờ bị trùng lập, đó cũng là một cái duyên trời cho. Tôi yêu những ngôn từ cho nên khi viết lời nhạc, tôi hay dùng những từ ngữ tự sáng chế cho riêng mình (signature) để tạo ra một dấu ấn riêng.

Có những bài thật khó mà khi hát tiếng ngoại quốc thì rất dễ mà khi viết lời Việt thì rất khó vì tiếng việt có dấu và có những âm sắc khác nhau nếu viết không khéo, chữ sẽ bị vặn vẹo qua một nghĩa khác, và phát âm sẽ bị ngượng ngịu.

Có thể điển hình là bài “The House Of Rising Sun” của ban nhạc Animal, với tựa đề “Ngôi Nhà Trong Ánh Bình Minh” do ca sĩ Ngọc Ánh trình bầy trong DVD số 53 của Thúy Nga với chủ đề Thiên Đường Là Đây, hay là bài “Je Suis Malade” lời Việt là “Không Cần Nói” mà Angéla Trâm Anh trình bầy trong DVD số 82, và còn nhiều bài nữa.



Riêng tôi, Cám ơn âm nhạc, văn chương và những thứ chung quanh đời sống này đã cho tôi cảm xúc tràn ắp khi viết lại chính những gì đang rất yếu mềm nơi khúc tâm hồn tôi đây. Tôi nghiêng mình trước những điều thuộc về cõi tâm hồn và trái tim của người nghệ-sĩ, biết yêu thương và yêu thương nhiều như tháng cùng năm của tất cả loài người!



Cám ơn các bạn đã dành cho tôi những thương yêu.

THÁNG 12 THÁNG SINH NHẬT CỦA ANH TÔI

Sáng sớm đầu mùa thu năm ấy. Chiếc xe Jeep nhà binh đậu trước nhà tôi, người lính ngồi trên xe nhìn vào cuốn sổ trên tay, anh hỏi vọng xuống

Bác ơi đây có phải nhà của Huynh Văn Ban không?

Ba tôi nói … Phải

Anh bước xuống xe đứng nghiêm trước ba tôi ngập ngừng

Thưa bác… Anh Ban! Đã tử trận tối hôm qua trên đồi “Thương Diêm”

Tôi đứng bên ba tôi. Tôi hét lên tiếng khóc vỡ oà của tôi phá tan bầu trời êm ả của buổi sớm mai, ba tôi điếng hồn bà nội ngơ ngác, hôm ấy má tôi đi chợ sớm, cô tôi, bà nằm vạ luôn. Rồi cả nhà đồng điệu “ca khúc trong nước mắt” Tôi nghe loang thoáng tiếng của người lính đưa tin nói chuyện với ba tôi…



– “Bác lên nhà xác đến Đội Chung sự trên Mỹ Đức làm thủ tục nhận xác..”

Tiếng khóc tiếng kể lể vang động đến đất trời. Cả nhà cũng không ai còn để ý anh lính đến báo tin hung tin. Quay lại anh đâu mất, chắc anh cũng vội vàng đi tìm nhà khác để báo hung tin hay là anh cũng đau nhói lòng không nỡ nhìn cảnh chia lìa thâm tình.

Rồi cả xóm và bạn của anh tôi kéo đến đầy nhà, bà con lo dọn dẹp để đón anh về. Mấy đứa con gái bạn tôi đứa lo cắt bỏ nút áo đứa xếp mấy cái quần cho thẳng thóm để gia đình đem lên cho anh mang đi

Tôi ôm cái túi đựng quần áo của anh theo ba và mấy anh bạn của anh tôi chen chúc nhau trên chiếc xe Lamb lên nhà xác. Tôi là con gái nhưng cũng lanh lẹ tôi bước vào nhà xác trước cả ba của tôi.

Trước mặt tôi là ba hình hài được cuốn tròn trong tấm Poncho. Người bạn trong đại đội của anh tôi đang đứng đó, anh chỉ cho chúng tôi anh tôi là người nằm hàng thứ ba. Tôi nhìn thấy hàng tên…”Huỳnh Văn Ban” Tôi ngồi xuống bên tấm Poncho cuốn tròn, đưa tay ra như muốn níu lại…

Thân Xác anh tôi trong tấm Poncho mềm nhũn. Nước mắt tôi tuôn ào ào

Bạn anh tôi tháo cái gút buộc túm đầu tấm “ áo mưa Quân đội” tôi quẹt nước mắt, anh tôi đó sao .. ? Đôi mắt nhắm nghiền hai tay để trước ngực, hình hài của mẹ cha cho nay chẳng còn nguyên vẹn.

Tôi vừa khóc vừa kể lể… Thứ bảy anh về phép, trưa Chủ nhật hết phép anh về lại đơn vị.

Sáng thứ Ba anh về nhà trong chiếc quan tài phủ màu cờ

Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du

Đứa con xưa đã tìm về nhà

Đất hoang vu khép lại hẹn hò

Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên

Những sớm mai,

Lửa đạn những máu xương chập chùng

Xin cho một người vừa nằm xuống

Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.

Tiếng người ca sĩ vang lên từ cái máy Cassette của nhà hàng xóm, nghe đứt từng đoạn ruột.

Puyallup- WA 21-12-2017

Cam Huynh

LTS: Trong th áng 12 khi ch ọn nh ững b ài vi ết “K ể Chuy ện M ột Qu ãng Đ ời“- NVTB nh ận đ ư ợc đo ản v ăn đ ầy c ảm x úc n ày c ùng v ới đo ản v ăn v à ca kh úc “C ô B é B án Di êm” t ừ t ạp ch í C ỏ Th ơm do nh ạc s ĩ Phan Anh D ũng giới thiệu.