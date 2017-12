NW Vietnamese News

Trong Gloria 3 tại giáo xứ St Columbans, vì có những sự quan trọng khác, ngài đã nhờ Giám Mục phụ tá Timothy Freyer, và Giám Mục Danh Dự của Giáo Phận, Tod David Brown nguyên giám mục giáo phận thay mặt ngài lên bầy tỏ sự vắng mặt rất đáng tiếc của Giám Mục Vann, mà ngài vốn rất ủng hộ và yêu mến các cống hiến nghệ thuật nhằm mang “Tin Mừng” đến cho con người

của Hiệp hội Quốc gia" và sau đó là Chương trình Cross Cross của riêng mình. Trong ban nhạc tại Trường trung học Griffin ở Springfield, học sinh Kevin Vann chơi nhạc baritone và cũng học cách chơi nhạc jazz. Thời còn ở chủng viện, chủng sinh Kevin Vann nghiên cứu về các nhạc cụ trong nhà thờ và chơi thường xuyên trong các phụng vụ thánh lễ và các giáo xứ trong Giáo Phận Springfield. Tình yêu âm nhạc của anh Kevin Vann đã khiến anh tham gia thử giọng cho "Greater Decatur Chorale" và năm 1999 anh tham gia thử vai và đóng vai Nicely-Nicely Johnson trong "Guys and Dolls". Thực là một việc làm mà người Công Giáo Việt Nam theo tập quán cổ kính, chắc chẳng bao giờ nghĩ một người tu hành Công Giáo làm như thế…! . Âm nhạc đúng là một phần trong cuộc đời của Giám mục Kevin Vann kể từ năm 1961, khi song thân của ngài (Les và Mary Jones) đã khuyến khích học sinh Kevin Vann ( thuở ấu thời) theo học piano của các nữ tu dòng Dominican ở Springfield, Illinois và trả tiền cho họ trong một năm. Ông đã học piano tổng cộng 9 năm, tham gia vào cuộc thi

Trường Trung học Công Giáo Santa Margarita ở Cali là một trường trung học phổ thông, dưới sự lãnh đạo của Giáo phận Orange. Chương trình Nhà hát Talon của trường, dưới sự chỉ đạo của Amy Luskey-Barth, đã giành được nhiều giải thưởng bao gồm Giải thưởng MACY năm 2014 cho Nhạc xuất sắc nhất cho “Pippin”, hãnh diện trong năm 2015 của Giải Thưởng MACY cho “Hello, Dolly!”.

Năm 1966 MACY Starlight lại đoạt giải thưởng dành cho vở “Guys and Dolls” và Giải thưởng Văn học MACY năm 2017 cho “Fiddler On The Roof” có sự tham gia diễn xuất của Giám mục Kevin Vann. Nhóm Thespian của trường từng được công nhận là “Nhóm được đoạt giải Danh Dự” do Tiểu bang California cấp và công nhận về thành quả xuất sắc trong các trình diễn tại các Rạp Hát.

(Trần Việt Hải)