NW Vietnamese News

B ài Th ánh Ca Bu ồn- gieo c ảm x úc mu ôn thu ở

Tr ần Vi ệt H ải gi ới thiệu

Su ốt m ấy ng ày L ễ Ch úa Gi áng Sinh, t ôi đ ọc lai trang tin t ừ C ỏ Th ơm (WA-DC) c ũng ph ổ bi ến xa g ần v ào d ịp Gi áng Sinh v ới nhi ều ch ủ đ ề v ề nhi ều nh ạc s ĩ c ó ca kh úc Gi áng Sinh, ti êu bi ểu cho n ăm nay l à Ave Maria (nh ạc v à l ời V ăn Ph ụng) về Nguyễn Văn Đông và v à nh ớ v ề t ác gi ả “ B ài Th ánh Ca Bu ồn” c ủa Nguy ễn V ũ m ột th ời Đ ặc Khu R ừng S át- Nh à B è (1972) :

” Hằng năm cứ mỗi dịp gần Noel, vào độ cuối đông tiết trời se lạnh, dường như đã trở thành thông lệ, chúng ta lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của “Bài Thánh Ca Buồn” vang lên khắp nơi. Gần nửa thế kỷ trôi qua, vào dịp lễ Giáng sinh, bản tình ca ấy vẫn cứ thản nhiên len lỏi vào tâm thức từ người dân đô thị đến những chòm xóm nhỏ, thậm chí còn quen thuộc hơn cả thánh ca giáo đường.

Đã 42 năm trôi qua, giờ đây khi đặt câu hỏi, trong số các bài hát việt về Giáng Sinh, ca khúc nào phổ biến nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là “Bài Thánh Ca Buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, không ngừng ngân vang trong những đêm lành từ c ác phòng khách gia đình cho đến hội quán, vũ trường, sân khấu ca nhạc và màn ảnh truyền hình .v. v….

Thực ra, Elvis Phương không phải là ca sĩ đầu tiên hát “Bài Thánh Ca Buồn”, và có lẽ cũng chẳng phải là người hiếm hoi hát, nhưng anh đã là người mặc định cho ca khúc một vị trí hoàn hảo, thổi vào đó dạt dào những cảm xúc từ khung trời kỷ niệm pha trộn giữa mùa Noel xưa và nay, một chút gì tiếc nuối, xa vắng, kết hợp sử lý giọng hát ở không gian cao, rộng, khoan thai, phát âm lời ca rõ ràng, lắng đọng, để người nghe luôn yêu mến…

Trở lại với nhạc phẩm “Bài Thánh Ca Buồn” vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, phong cách lúc bấy giờ rất hiền hòa bên lề cuộc chiến. Khung cảnh SàiGòn 1972 thời chiến, tức cách đây đ ã 45 năm và được ca khúc của anh đã được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, nam ca sĩ Thái Châu là người thu âm sớm nhất, rồi đến những Elvis Phương, Khánh Ly, Julie Quang, Vũ Khanh, Hồ Lệ Thu, Y Phương, Trường Vũ, NgaMy- Lê Hoàng Hiệp, và nhiều youtube song ca như Đàm Vĩnh Hưng-Mỹ Tâm… c ũng nh ư trên Th úy Nga, Asia Entertainment, SBTN-TV c ũng kh ông thi ếu ca kh úc n ày..

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ c ó th ời thơ ấu đ ã sống ở Đà Lạt. Chính thành phố sương mù này đã tác động nhiều đến bước đường nghệ thuật của ông.

Năm 12 tuổi (1956), cậu bé Tuấn Khanh từng đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do đài phát thanh Đà Lạt tổ chức. Năm 23 tuổi, Nguyễn Vũ có bản nhạc đầu tay “Huyền Thoại Chiều Mưa”… áo T ím M ùa Thu, B ài Cu ối Cho Ng ư ời T ình, Ga Chi ều Ph ố Nh ỏ, Hiện ông đang mở lớp dạy đàn, dạy nhạc tại Sài Gòn. ông có 4 người con gái đều đã trưởng thành nhưng không có ai theo nghiệp âm nhạc của cha

Mỗi ca khúc đều có một số phận, giống “Em đã thấy Mùa Xuân Chưa” của Quốc Dũng cũng thai nghén của tuổi mới lớn… Với Nguyễn Vũ cũng thế… sau hơn 45 năm khi ca khúc ra đời, cha đẻ của Bài Thánh Ca Buồn – nhạc sĩ Nguyễn Vũ – vẫn còn nguyên sự phấn khích: “Tôi không nghĩ ca khúc này lại được nhiều khán giả yêu mến đến thế. Khi viết ca khúc ấy, đơn giản tôi đang hoài niệm quãng thời trai trẻ của mình. Cái thời 14 chỉ dám ngắm nhìn người tôi mến, không dám mở lời làm quen”.

C ác đo ạn v ăn t ìm th ấy hàng loạt tr ên Google như: “Nguy ễn V ũ kể rằng năm 14 tuổi, ông bị mê đắm bởi một cô gái người Công Giáo tại thành phố Đà Lạt sương mù. Tình cảm ấy khiến ông cứ lẽo đẽo theo cô trên đường đến nhà thờ. Trong một lần tan lễ, trời mưa rất to, cả hai đành phải trú mưa chung dưới một hiên nhà. Lúc ấy cũng đúng ngày lễ Giáng Sinh. Cô gái và người nhạc sĩ đều im lặng. Khi nghe ca khúc Silent Night (Đêm Thánh Vô Cùng) phát ra từ nhà bên cạnh, cô gái lẩm nhẩm hát theo, hình ảnh ấy cứ ám ảnh người nhạc sĩ cho đến nhiều năm sau đó, “trái tim của một gã trai mới lớn thổn thức đến tội nghiệp nhưng lại không có can đảm để làm quen”.

Theo l ời m ột nh à b áo c ùng trong qu ân ch ủng H ải Qu ân k ể l ại nh ững k ỷ ni ệm th ân th ư ơng v ề anh H ạ S ĩ Nh ất H ải Qu ân Nguy ễn Tu ấn Khanh trong qu ãng th ời gian anh k ý t ên Nguy ễn V ũ đang cho ph át h ành ca kh úc “ ấp ủ “ 14 n ăm n ày m ới vi ết đ ư ợc th ành ca kh úc .. gửi gấm phát thanh trên các đài phát thanh thời ấy…

Vào năm 1972, Nguyễn Vũ đã viết lại cảm xúc của mình”. trong th ời gia vi ết nh ạc cho nhu c ầu T âm L ý Chi ến H ải Qu ân ho ặc ki ếp s ông h ồ, bi ển v à nh ững chuy ến h ải h ành l ênh đ ênh c ủa ng ư ời th ủy th ủ… nh ư: “G ửi Em đ ất Li ền” , “Chuy ện M ột Lo ài Chim Bi ển”, “M ưa Thu”, “Sao R ơi Tr ên Bi ển”. C ũng d ễ hi ểu v ì trong gi ới văn ngh ệ l úc ấy c òn c ó nhi ều nh ạc s ĩ H ải Qu ân kh ác như Anh Thy, Vũ Thái Hòa, Trường Sa, Anh Vũ… c ũng lu ôn kh ích l ệ nhau cho ra đ ời nh ững kh úc h át v ề đ ại d ư ơng, sông nước v à c ác cu ộc t ình L ính Th ủy

Và “Bài Thánh Ca Buồn” đã ra đời t ừ Đ ặc Khu R ừng S át .

Th ời ấy l à kho ảng 1972, nh ạc s ĩ Nguy ễn V ũ đ ã c ó m ột ch ỗ đ ứng trong s ố nh ững nh ạc s ĩ trong Qu ân Ch ủng H ải Qu ân, đ ấy l à kho ảng th ời gian anh ph ục v ụ t ại Ph òng T âm L ý Chi ến B ộ T ư L ệnh H ải Qu ân V ùng 3 S ông Ng òi t ại Bi ên H òa v à th ư ờng xuy ên đ ư ợc bi ệt ph ái v ề Đ ặc Khu R ừng S át, (trong doanh tr ại c ủa Giang Đ o àn 22 Xung Phong).

L úc ấy , anh v ẫn k ể v ề nh ững ca kh úc đ ã đ óng g óp, ph ải th ể hi ện h ình ảnh ng ư ời l ính th ủy v à bi ển c ả đ ại d ư ơng theo nhu c ầu ph ục v ụ trong ng ành T âm L ý Chi ến…

Nh ững b ài h át anh đang ấp ủ, c ó l ẽ anh d ấu k ín kh ông ph ô tr ư ơng, nh ưng anh c ó th ể d ễ t ính h át cho nh ững b ạn th ân trong đ ơn v ị.

M ột ng ư ời b ạn H ải Qu ân c ủa Nguy ễn V ũ k ể: “… ng ư ời nh ạc s ĩ d áng th ư sinh r ất d ễ th ư ơng, m ặc qu ần l ính H ải Qu ân xanh, v à áo l ính th ủy xanh l ợt ng ắn tay, d áng d ấp anh m ảnh mai nh ư h ọc tr ò d ịu d àng trong l ời ăn ti ếng n ói, c ó chi ều s âu v à n ét suy t ư. Trong hai t úi qu ần m ột t úi nh ét chi ếc m ũ polo tr ắng, m ột t úi l à l à chi ếc b óp đen kh á d ầy, trong ây ch ứ đ ựng nh ững b ảo v ật c ủa m ột cu ộc t ình… m à anh s ẵn s àng san s ẻ ni ềm vui v à ạnh ph úc anh c ó đ ể t âm t ình cho b ạn…”

B ảo v ật c ủa Nguy ễn V ũ xo è ra khoe b ạn r ất l à gi ản d ị: hai c ùi v é cin é m ới đi ch ơi v ới b ạn g ái, m ột v ài t ấm h ình, nh ững k ỷ ni ệm th ân th ư ơng m à ng ư ời nh ạc s ĩ n ăm ấy đ ã 28 tu ổi, nh ưng hi ền l ành v à n ói chuy ện ng ọt ng ào th ân thi ết nh ư c ậu sinh vi ên 18 tu ổi… trong khung c ảnh nh ững ng ày m ưa b ên s ông Nh à B è, c ăn c ứ b ên s ông n ơi c ó chi ếc T ầu s ắt c ũ r ỉ Anita, c ó c âu l ạc b ộ nh ỏ s át c ạnh c ây đa c ổ th ụ b ên b ờ n ư ớc. Kh ông xa l ắm ch ừng v ài tr ăm m ét l à c ăn c ứ đ ặc khu R ừng S át, c ăn c ứ H ải Qu ân Nh à B è n ơi m à nh ạc s ĩ Thi ện L ý (l úc ấy l à ch ỉ huy ph ó c ăn c ứ H ải Qu ân Nh à B è) l à n ơi ông đ ã vi ết “M ưa B ên Kia S ông“?… C ũng l à th ời gian t ại n ơi đ ây, Nguy ễn V ũ đ ã đ ư ợc nh ững b ạn h ữu trong H ải Qu ân th úc đ ẩy anh ph át h ành ca kh úc ” B ài Th ánh Ca Bu ồn“, k ý ức t ừ th ời 14 tu ổi c ủa ch àng th ư sinh l ính th ủy r ất n âng niu k ỷ ni ệm, kh ông ch ỉ trong chi ếc v í lu ôn ch ất ch ứa, m à trong nh ững ca kh úc nh ẹ nh àng g ợi mh ớ k ỷ ni ệm c ủa anh…

Đối với một tác phẩm nổi tiếng, chúng ta không chỉ xem xét, khẳng định khía cạnh tài năng của người sáng tác, mà còn phải quan tâm tới những nhân tố làm nên sở thích ở người nghe.“Bài Thánh Ca Buồn” quả thực là một ca khúc đã vượt qua sự thử thách của thời gian để trở thành hiện tượng văn hóa, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật, nhân văn, thẩm mỹ, lịch sử, khiến cho tác phẩm phẩm vì thế được cả những người Thiên Chúa giáo, lẫn những người ngoại đạo đều yêu thích. Một câu chuyện tình lãng mạn nhưng tinh tế và chân thật của một mùa Noel kỷ niệm, hơi phảng phất buồn, nhưng không bi lụy.

Ở Việt Nam, dù không chính thức nhưng Giáng sinh dần dần được coi như một ngày lễ chung, thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang ngày 25 tháng 12. Ngày nay, ngoài việc cộng đồng công giáo tổ chức lễ Noel theo những nghi lễ của tôn giáo nghiêm trang của mình, lễ Giáng sinh còn là một dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của nhiều tầng lớp dân chúng nói chung, và đối với họ, Noel là một ngày Hội hơn là một ngày Lễ.

Đã 45 năm kể từ khi ca khúc “Bài thánh ca buồn” ra đời, đến nay nó vẫn được nhiều người nghe, thích và tiếp tục hát, thậm chí đang có xu hướng trẻ hóa dần dần. “Bài Thánh Ca Buồn” đã thực sự trở thành một trong những ca khúc pop-ballad được nhiều người Việt ưa chuộng vào mỗi dịp Giáng Sinh.



Anh b ạn H ải Qu ân k ết th úc cu ộc tr ò chuy ện: “… Nh ớ đ ến Nguy ễn V ũ, nh ìn anh vẫn s ống ở S àiG òn ngày nay- sau 45 làm việc chung , đ àn h át qua c ác youtube khi ến t ôi nh ớ đ ến chi ếc b óp ch ất ch ứa nh ững g ì anh cất giữ và n âng niu, c ũng nh ư nh ững th ư ơng y êu l ãng m ạn trong m ối t ình l ãng m ạn… v à cho đ ến nay m ột s ố ca kh úc v ề cu ộc đ ời l ính th ủy, n ổi b ật h ơn cả vẫn l à: “B ài Th ánh Ca Bu ồn”…

Trần Việt Hải