NW Vietnamese News

Review DVD Asia 80



by HạVi (Asia Forum)



DVD Asia 80 đã rầm rộ phát hành vào ngày 10 tháng 11 vừa qua! Yayy! Ủng hộ ASIA hết mình!

Nhưng vì có “vacances” vào 2 tuần đó, cộng thêm lúc về lại nhà thì có Thanksgiving Holiday nên quá bận rộn, dù là đã cầm trong tay DVD Asia 80 nóng hổi nhưng không thể ngồi thong thả thưởng thức, dành hết thời giờ để xem DVD được trọn vẹn trong vài tiếng đồng hồ.

Hạ Vi muốn “tạo” cho mình một cảm giác “trung thực”, giống như feeling tham dự chương trình LIVE Show của Asia ở Theater, nên trong lúc xem DVD 80: mình không lật qua lại back cover của DVD package để tìm xem ca sĩ nào hát bài nào, hoặc bài kế tiếp là gì, ai hát; hoặc tên nhac sĩ hoà âm là ai,… Không muốn biết trước full song list, mục lục chương trình với chi tiết vì muốn tạo cảm giác như khi xem Live show của Asia, mình làm khán giả với sự chờ đợi phấn khởi, tạo cảm giác lẫn lộn.. nôn nóng này qua đến ngạc nhiên thích thú khác khi nghe MCs giới thiệu chương trình, dẫn giải về bài hát, và ca sĩ trình bày. Như vậy nhận xét để viết review sẽ chân thực hơn! Quý vị khi xem DVD 80 nhớ làm như vậy nhé, thích lắm, tạo sự kích thích (tò mò) hơn nữa. Đang nói về Hạ Vi làm khán giả xem Asia Live show thì xin được nói thêm là sau khi “đi theo” (follow) Live Show Asia từ nhiều năm qua:…Bắt đầu từ năm 2006 at Asia 50 – Trần Thiện Thanh ở La Mirada, CA là show đầu tiên Hạ Vi xem show ASIA “Live”, và 11 năm qua là Hạ Vi “theo sát” Live Show Asia, ở đâu cũng bay đến được: Houston; Dallas; Syracuse New York; Las Vegas; Pechanga; Reno; many more shows in Long Beach, Calif and many at Asia studio filming…, vậy mà lần nầy vì đã có hứa với gia đình (prior commitment with family)/nhiều plans, nhưng không thể thay đổi được!!! rất lấy làm tiếc đã không tham dự được LIVE SHOW Asia 80!

Lần nầy trong “Làn gió mới” DVD Asia 80 có thêm những ca sĩ mới, khuôn mặt mới trên sân khấu Asia với giọng hát truyền cảm và qua sự dìu dắt, chỉ dẫn của Asia: phong cách trình diễn rất chững chạc, điệu bộ chín chắn làm run động tim óc người xem DVD…Như là Diễm Ngân, Duy Thành, Nguyễn Khắc Huy, Khả Linh, Bích Đào, Phương Trang, Hà Thanh Vân, NguyNguyễn Hoàng Nam, Khánh Trân….

Những ca sĩ trẻ nầy đã hát với tất cả tấm lòng, tạo nên sức thu hút, quyến rũ làm người xem DVD dồn mọi sự chú ý, lắng tai nghe từng bài hát của họ. Good Job!

– Opening song, LK 80 Medley New Wave – Enjoyable performance by Cardin and Rapper Chosen & Antoneus Maximus. Hoà âm by John Bach. Loved the music arrangement, with mixed techno (electric dance music) đã được ưa chuộng thời 1980’s.

Cardin’s looking good với bộ suit màu xanh da trời, áo sơ mi trắng cùng với bow-tie, mang giầy màu trắng. Điệu nhảy của Cardin rất mạnh mẽ, đầy nghị lực (energetic), điệu bộ dồn dập mang sự nhộn nhịp, sôi nổi cho bài hát mở đầu chương trình. Kool! So upbeat.

Cheers with Welcome Back Chosen! I always liked you!

Phần cuối bài hát thêm phần vui nhộn với bước nhảy “dance” của MC Thuỳ Dương & Trịnh Hội. – Liên Khúc “Nghèo” với Tuấn Vũ, Khả Linh, Bích Đào. Hoà âm Huỳnh Nhật Tân.

Anh Tuấn Vũ với trang phục chiếc áo sơ mi sọc nhẹ, quần màu xám tro, đã trình diễn trọn vẹn với LK nì.

Tam ca bên cạnh anh TV là một Khả Linh đằm thắm, và một Bích Đào thuỳ mị.

Wow, 2 cô ca sĩ mới của Asia sao dễ thương quá, giọng hát ngọt ngào! Rất thích trong LK nầy bài hát “Tình nghèo có nhau” (tác giả Đài Phương Trang) được hát nguyên bài.

Khi LK được chuyển qua bài hát nầy, nghe Khả Linh hát nhẹ nhàng với mấy câu đầu, thấy hay quá:

“Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh

Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh” …

– Tình Kỷ Nữ. Bài hát được hoà âm hay, by Hiệp Định.

Giọng hát của Đăng Vũ thật là lạ, khuôn mặt nghiêm nghị với vẻ dứt khoát, đã làm khán giả cảm nhận thấy anh chàngĐăng Vũ đang “tiếc” cho em, khi cất tiếng hát “Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng…, Em hỡi Em ơi mai này đời sẽ ra sao… “ …

– Liên Khúc Tình Yêu. Rất thích Hoà âm, mixed của NS Vũ Tuấn Đức. Có những đoạn “echo” mixed nghe rất vui tai, gợi lại dòng nhạc của thập niên 80’s. Xem & nghe bài hát nì làm “ngứa chân” đó nha.

Thanh Trúc nhảy múa, mang đôi giày rất đẹp với Dress mới đầu nhìn sexy, “peek-a-boo” style, “táo bạo” quá nha! Ồ..nhưng không phải đâu, bên trong TT mặc bodysuit mà.

Enjoyable performance. Thích những đoạn hát bè, hát trước, hát sau của Thanh Trúc và Đặng Minh Thông.

– “Vó ngựa trên đồi cỏ non.”

Anh Quốc Thái (mặc tuxedo) hát chung với 8 cặp ca sĩ Asia trong trang phục Áo Dài cưới, áo dài khăn đống truyền thống được designed by “Tuờng Khuê Fashion”.

Lovely elegant designed với những tà áo, mẩu vải, kết cấu sang đẹp cùng với khăn vành lạ mắt. Màn ca diễn với fashion show được sáng tạo rất rộn ràng, vui tươi nhộn nhịp tràn đầy tình tự Quê Hương.

Giọng hát nổi bật (outstanding) nhất trong bài hát nầy, với cách luyến láy nhả chữ là của Hoàng Anh Thư, dù khán giả chỉ được nghe HAT hát solo 1 câu mà thôi!

Cuối cùng màn trình diễn là 8 cô “bỏ rơi” các anh, để choàng tay đi theo anh Quốc Thái, làm 8 anh chàng bị ngỡ ngàng, vơ tay lên trời không biết chuyện gì đã xảy ra! Good directing, so cute!

-“Nương chiều”. Trên đường kháng chiến, Phạm Duy viết ca khúc này vào năm 1947. Ông viết trong hồi ký: “Trong kỳ lưu diễn ở miền Cao Bắc Lạng Sơn, tôi soạn thêm được nhiều bài dân ca khác trong đó có bài Nương Chiều. Đây là một bài dân ca loại mới và có sự tiến bộ về phần nhạc thuật vì nó không còn đơn sơ như những bài đã soạn ra trước đây, chẳng hạn Ru Con hay Dặn Dò”. Nhạc phẩm Nương Chiều nhờ qua không gian đã cho NS Phạm Duy cảm hứng để sáng tác bài hát qua câu “Áo chàm về quảy lúa trên vai”. Màu chàm lấy từ cây chàm, loại cây nhỏ, lá cho một hoá chất nhuộm quần áo không phai, màu xanh dương đậm. “Áo chàm” là một đặc điểm của một sắc tộc thiểu số của vùng trung du miền Bắc.

Rất thích khi xem DVD nghe Anh Nam Lộc giới thiệu bài hát Nương Chiều của NS Phạm Duy còn dẫn giải thêm về chữ “Nương“,… Nương là những mảnh đất nằm tựa vào sườn đồi, hay sườn núi, vì thế mới có chữ nương náu, nương tựa, nương dâu, nương khoai, hay nương sắn…

Giọng hát điêu luyện của Hoàng Oanh với nét quý phái dịu dàng, cùng những dancers là hình ảnh những cô gái miền Sơn Cước tà áo thướt tha với nón quai thao, bàn chân trắng trẻo, nõn nà lội suối gánh lúa về thôn trong câu hát mà NS Phạm Duy đã soạn: “Chiều ơi! Mái nhà sàn thở khói âm u…Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều!.. “

– “Trả em cay đắng mộng vàng, Lý qua đèo & Giăng Câu.” với Nguyễn Hoàng Nam, Diễm Ngân và Thuỳ Dương.

Bravo! Wow, phải nói màn trình diễn của 3 bài hát nầy thật hay, dàn dựng sâu sắc, exceed my expectation (tạm dịch: vượt quá sự mong đợi)!!

Mở dầu là bài hát “Trả em cay đắng mộng vàng” với giọng ca mới, khuôn mặt thân thiện của Nguyễn Hoàng Nam đã làm “toả sáng” sân khấu với nụ cười tươi rói, phong cách “thư sinh”, điệu bộ hiền hoà!

Tiếp theo là Diễm Ngân rất duyên dáng trong bài hát “Lý qua đèo”, hồn nhiên bước ra sân khấu tay cầm rổ nho nhỏ đựng trái cây, nhưng gặp nhóm “con trai” ở đầu làng (đó là Nguyễn Hoàng Nam và 2 bạn!), DN bị chặn lại, họ “chỡm” mất mấy trái cây, còn cắc cớ lấy luôn cái rổ của cô bé …“Chiều.. chiều dắt mẹ, dắt mẹ..Tà là đèo qua đèo, tà là đèo qua đèo…”

Bài hát “Giăng câu” lời mộc mạc, hóm hỉnh cùng với điệu nhạc dạt dào miền quê (tác giả Tô Thanh Tùng) được Asia chọn lựa Mc Thuỳ Dương và Nguyễn Hoàng Nam. Đã tạo nhiều ngạc nhiên cho Hạ Vi trong thích thú. Thật sự có biết “sơ qua” về bài hát nì, nhưng chưa từng nghe và xem trình diễn trong phong cách quá ư dễ thương, thật tự nhiên của TD & NHN.

Tóc Thuỳ Dương được thắt 2 bím, mặc áo bà ba, quần lĩnh đen mang đôi guốc mộc, tay cầm thau đi ra giặt quần áo ở sông, thì bắt gặp “anh chồng” đang “lýnh quýnh” đi đâu!

TD bèn chạy ra: “em hỏi anh đêm nay đi đâu?!”,

Nguyễn Hoàng Nam trả lời: “Anh nói rằng anh đi giăng câu…, anh đi…”

TD hỏi tiếp: “Em hỏi anh sao đi giăng câu??”

NHN giải thích thêm: “Anh chống xuồng anh đi giăng câu, cái thú….”

TD lại hỏi nữa: “Em hỏi anh giăng câu ra sao???”

NHN gãi đầu: “Anh thả mồi anh đem câu giăng, anh đem…”

TD còn thắc mắc: “Em hỏi anh giăng câu vui không!?!?”

NHN tía lia: “ Anh nói rằng anh vui sao không, anh vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lồng như sáo sổ lồng…” Có duyên thêm nữa là Thuỳ Dương “nhập vai” diễn rất dễ thương khi chất vấn, hoài nghi hỏi “anh chồng”, còn Nguyễn Hoàng Nam thì với điệu bộ chất phát, có đoạn hí hửng trả lời cô vợ là: “Okê anh đi nha..” :))

– “Giọt mưa Thu” (Đặng Thế Phong), Thanh Thuý hát: hoà âm Huỳnh Nhật Tân & Ngọc Anh Vi hát: hòa âm John Bach.

Ca sĩ tiền bối: Tiếng hát liêu trai Thanh Thuý giọng trầm buồn, nức nở trong khung cảnh ở một công viên lạnh lẽo ngập tràn lá đổ. Có cơn mưa lất phất, và những chiếc lá vàng rơi lả tả, luyện vào nhau như có tiếng ai đang than thở: “Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh,…”

Hạ Vi thật vui khi thấy cô Thanh Thuý trình diễn với mái tóc & make up đẹp, nhìn trẻ.

Bravo to performance của Ngọc Anh Vi với nhiều sáng tạo choreography rất “táo bạo” (daring), đòi hỏi sự tập dợt kỹ càng, tập luyện rất cẩn thận. Vì có lúc NAV ngồi trên 2 vai của 2 cô dancers, sau đó liệng NAV xuống, để NAV nằm trên những cánh tay của 4 cô dancers! Có lúc NAV nằm dài được những tay của 4 dancers nâng cao lên trên…

Wow! so awesome, phải nói màn trình diễn nầy Hạ Vi xem “dí mắt” không rời màn ảnh truyền hình!

– “Tiếng Vọng” tác giả Thái Sơn.

Thanks Asia đã mang trở lại bài hát nầy. Qua video clip nghe tác giả giải thích về bài hát, những gì đã tạo nguồn cảm hứng khi anh sáng tác nên khán giả mới hiểu thêm về bài hát.

Hiểu được ý nghĩa của bài hát nên khi nghe Y Phương hát, tạo một cảm giác “thấm” hơn xưa rất nhiều! “Tiếng Vọng” có thể không phải là bài hát mà khán giả thường thấy trên sân khấu Asia: Y Phương trình diễn, vì sở trường dòng nhạc YP hát là nhạc trữ tình, lãng mạn. Nhưng hôm nay Y Phương “chuyên chở”, trình bày bài hát ni thật thành công! Xin được phê bình 1 chữ thôi nhé: TUYỆT!

– Video clip về Nhạc Sĩ Trúc Hồ: những sinh hoạt văn nghệ, achievement hoạt động xã hội…Ở phần cuối của Video clip, khán giả được thấy NS Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN chia sẻ tâm tư:

“Kính thưa quý vị, khán giả của TT Băng Nhạc Asia, Trúc Hồ xin thành thật cảm ơn quý vị yêu nhạc khắp nơi trên toàn thế giới, ở Hải Ngoại cũng như trong nước, đã yêu mến những tác phẩm mà Trúc Hồ có cơ hội đóng góp với TT Asia từ cuốn 1 đến cuốn 78.

Trước hết Trúc Hồ xin cảm ơn chị Thy Vân. Chị đã cho Trúc Hồ cơ hội để cộng tác với TT Asia trên 20 năm qua. Qua đó Trúc Hồ được đóng góp khả năng sáng tác cũng như hoà âm và thực hiện chương trình. Qua TT Băng Nhạc Asia, Trúc Hồ đã có cơ hội đóng góp về vấn đề xã hội. Như là..cùng với lại chị Thy Vân & TT Asia đã thực hiện chương trình “Góp một bàn tay” để gây quỹ giúp người tị nạn Philippines. Và cũng nhờ TT Asia, chị TV đã cùng Trúc Hồ thành lập đài SBTN trên 15 năm qua.

Nếu không có chị Thy Vân, nếu không có TT Asia thì chắc ngày hôm nay không có đài truyền hình SBTN.

Trúc Hồ cũng như đài truyền hình SBTN lúc nào cũng đằng sau TT Asia.

Xin cám ơn chị Thy Vân, & TT Asia.”

-“Giờ ta đã xa nhau”, NS Trúc Hồ viết riêng tặng chương trình Asia 80.

Rất vui khi nghe bài hát được Hồ Hoàng Yến trình bày. Wow, HHY soooo đẹp & sắc sảo:

” .Những gì mất, những gì đi, một mai biết có cơ duyên trở lại..

Đến rồi đi, tiếc làm chi, một khi đã nói câu..biệt ly.”



-Ending song- “Hào khí Việt Nam”

Bravo! Performance của Đặng Thế Luân & phụ diễn của Hiệp Hội Taekwondo Đông Bắc Hoa Kỳ cùng Võ sư Đồng Sĩ Hội. Rất hào hùng, oai phong, tiếng trống vang dội khắp nơi.

…vài nhận xét nho nhỏ:

– Rất dễ thương khi xem bài hát “Tôi đã gặp” được Asia dàn dựng & phần nhạc hoà âm của Vũ Anh Tuấn (loved it) theo phong cách “Tứ Ca Nhật Trường” pre-75.

Thuở xưa Nhật Trường và 3 nữ ca sĩ: Như Thủy (em gái của ông), Vân Quỳnh và Diễm Chi (“nữ hoàng” của phong trào du ca chuyên hát nhạc Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu, Miên Đức Thắng, Bùi Công Thuấn). Thời gian sau có Như Thuỷ, Quỳnh Giao và Mai Hương.

Thật phong phú hôm nay trên sân khấu Asia 80 có Phương Hồng Quế và 3 Nam ca sĩ: Đặng Thế Luân, Đặng Minh Thông & Lê Quốc Tuấn. Nhìn màn trình diễn nầy thật lạ mắt vui tai, với những đoạn hát bè rất hay. Hair stylist đã chải mái tóc rất “pre-75 Sài Gòn” cho PHQ. Chỉ có phần son của PHQ dùng màu đỏ chói, không đẹp lắm. Phải chi son là màu hồng nhạt, thì còn giống cô gái Sài Gòn thời 70’s hơn nữa!

-Bravo: MC Nam Lộc, Leyna Nguyễn, Trịnh Hội, Thùy Dương đã hướng dẫn, giới thiệu chương trình thật hoạt bát, điều khiễn chương trình trong không khí cởi mở, thân mật. MCs kể những câu chuyện vui tươi, nhẹ nhàng. Thích nhất khi nghe Trịnh Hội nói là cùng với anh Nam Lộc ở sau sân khấu đếm coi có mấy chữ “Chiều ơi” được NS Phạm Duy dùng trong bài hát Nương Chiều, trong lúc Hoàng Oanh đang trình diễn. Interesting! :))

-Loan Châu: đẹp, duyên dáng.

-Anh Tuấn: Awesome voice!

-Diễm Liên: best dress.

-Duy Thành: good, giọng hát trầm ấm.

Kết luận:

DVD Asia 80 sẽ là một món quà đầy ý nghĩa để tặng nhau vào mùa Lễ Hội sắp tới. Vào những buổi họp mặt gia đình, hãy cùng nhau quây quần xem DVD Asia 80!

Hạ Vi

(Trung Tâm Asia – Forum) – Photos by Thái Đắc Nhã

Asia ngày tháng tới…

2018: n ỗ lực tươi mới

Đáp ứng nhu cầu giải trí, văn nghệ và ca nhạc, cũng như đáp ứng lại sự yêu mến của một số lượng khán thính giả trên 3 thập niên qua dành cho Trung Tâm Asia không nhỏ… Vì vậy đó cũng chính là nguyên nhân của những dự tính và hoạch định để tiếp tục tạo sự thoải mái dễ dàng cho giới thưởng ngoạn 4 mùa với những phút thưởng thức nghệ thuật, âm nhạc và giải trí…

Dịp Lễ Giáng Sinh đã gần kề, Truyền thống cống hiến nhạc Mùa Lễ Giáng Sinh như một thông lệ tốt đẹp, như tiếng chuông Giáng Sinh và những dòng nhạc quốc tế, chen lẫn những ca khúc đã được chuyển ngữ thành lời Việt và cũng khá nhiều ca khúc viết về mùa Giáng Sinh bao gồm cả những ca khúc của những người nhạc sĩ quân đội cũng từng viết để ca ngợi khung cảnh linh thiêng mùa lễ như Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Anh Linh, Nguyễn Văn Đông, Phạm Duy.vv.. và rất nhiều tên tuổi các nhạc sĩ của Miền Nam VN còn để lại trong kho tàng nhạc Vàng…

Đ ây là dịp để ban giám đốc Trung tâm Asia có tổ chức họp mặt ngay tại căn nhà thời sinh tiền của cố nhạc sĩ Anh Bằng sinh sống trên đồi Orange Hill- Cali (ảnh dưới là mặt tiền và gian phòng khách căn nhà) , chào đón con cháu và một số ca sĩ ở gần thuận tiện ghé chung vui và ca hát trong một số tiết mục. Có khoảng mươi tiết mục trình diễn âm nhạc, đặc biệt là một câu chuyện Giáng Sinh nho nhỏ.

Hiện Asia hướng tới việc giới thiệu vàquảng cáo các chương trình Asia Membership v ới giá rất tượng trưng (các thông báo này sẽ được phổ biến trên các kênh internet của Asia, Truyền Hình Việt ngữ cũng như Trung Tâm Asia Forum…

đây là một lịch trình và sự sắp xếp bận rộn của những người chủ trương…

Kh án thính giả sẽ ngạc nhiên và thích thú khi thưởng thức chương trình nhạc Giáng Sinh, phổ biến rộng rãi, thay vì phải order hay ra các tiệm mua DVD Giáng Sinh, mà đây là dịp mọi người được thưởng thức tại phòng khách gia đình, bên lò sưởi hoặc trong các Trung tâm Hội Quán Ca Nhạc… thân quen hoàn toàn miễn phí… ( trước khi bước vào Memberships Asia sau này.

Sang Xuân, v úc mọi người còn rộn ràng trong hương Xuân, cũng là lúc Trung Tâm Asia sẽ có lịch trình giới thiệu và cùng mọi người tận hưởng hương vị Xuân Mới… cũng được chiếu một phần trên c ác m àn ảnh truyền hình hoặc xem free youtube. Dĩ nhiên vào trung tuần tháng Giêng 2018 và thượng tuần tháng 3-2018 có thể là các buổi thu hình tương tự như Asia đang thực hiện cho mùa Giáng Sinh 2017. ào ltrên c

Thể lệ để trở thành hội viên hoặc các fans của Asia Entertainment – tụ điểm ca nhạc một thời có danh hiệu “âm nhạc của bạn trẻ” và tiếng cười hạnh phúc…

Cũng theo sự thông báo của Giám đốc tiếp thị và Ph át triển Quốc Thái… hai chương trình âm nhạc lớn sẽ liên tiếp diễn ra tại đại hý viện Dallas vào ngày 21 tháng 4-2018 cũng như buổi thu hình Asia 81 dự trù thu hình tại Perchanga vào đúng một tuần sau đó (Hai xuất vào chiều thứ Bảy 28-4-2018).

Trang tin tức văn nghệ này gửi đến quý khán thính giả đồng hương, những người từng thương mến, ủng hộ cho sự tồn tại và phát triển của Trung Tâm Asia, đến ngày nay, khởi đi từ những Video ca nhạc Đêm Sài Gòn, lần lượt đã bước qua con số chương trình video số 80 và tràn ngập danh sách những cd ca nhạc cũng do Asia thực hiện, phát hành…

Trước mùa Giáng Sinh chúc toàn thể quý đồng hương an khang hạnh phúc, vui với những niềm vui hạnh phúc những giờ phút quây quần bên nhau thưởng thức âm nhạc và giải trí… cũng như trở thành hội viên âm nhạc của Trung Tâm Asia, để cùng thưởng thức những sản phẩm và tác phẩm ẩm nhạc ưa thích nhật, v à thoải mái chọn lựa, dành thì giờ quý báu tận hưởng… của một thời đã qua v à tháng ngày sắp t ới …

