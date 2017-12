NW Vietnamese News

Nhạc Thính Phòng

‘Giai Điệu Tình Yêu ’

Buổi nhạc thính phòng “Giai Điệu Tình Yêu” do VCAMA tổ chức, sẽ diễn ra 2 xuất, lúc 1 giờ 30 trưa và 6 giờ 30 tối Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1 năm 2018 sắp tới tại rạp Saigon Performing Arts Center (thành phố Fountain Valley), sẽ là hành trình gợi nhớ và chia sẻ cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào của những mối tình, và cả những xót xa tiếc nuối cuộc đời.

Giai Điệu Tình Yêu sẽ mang đến những ca khúc về tình yêu được dàn dựng công phu về âm thanh, ánh sáng với sự tham gia của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung- Quang Dũng, Ý Lan- Vũ Khanh, Thiên Tôn- Trần Thu Hà, ban hợp xướng Sao Mai, ca trưởng Lý Mai Trang sẽ cùng dàn nhạc, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Thomas Ngô. Music Director của chương trình cũng sẽ do nhạc trưởng Thomas Ngô đảm nhận, kết hợp với nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng giữ công việc Program Director. Cả hai cùng đóng góp ý tưởng, kế hoạch để phát triển chương trình thật hay gửi đến khán giả.

Ngoài những giọng ca truyền cảm, đặc sắc của các ca sĩ, ban hợp xướng, làm đẹp thêm cho các tiếng hát cũng sẽ có dàn nhạc (orchestra) rất công phu với phong cách bán cổ điển (semi- classic) dàn nhạc được kết hợp giữa nhạc cụ đàn dây như violin, viola, cello, nhạc cụ kèn gỗ như Flute, Sáo), Oboe, Clarinet, Saxophone và các nhạc cụ điện tử như keyboard, Piano, drum, Guitar, Guitar basse. Các nhạc sĩ đàn dây của dàn nhạc bao gồm Phạm Văn Phúc, Chu Đình Chính, Nguyễn Trương, Nguyễn Tâm, Jasmine Kim, Nina Kang, Elizabeth Moulton. Các nhạc sĩ kèn gỗ như Bob Morgan chơi Flute, Angela Wells chơi kèn Oboe, Monica Cummins chơi Clarinet, Đỗ Bình An chơi Saxophone. Piano do Quốc Vũ đảm trách. Các nhạc sĩ nhạc cụ điện tử như keyboard Trúc Sinh, Guitar solo Lê Ngọc, Guitar Basse U Minh Kiệt, Drum Nguyễn Huy. Dẫn dắt các tiết mục nối kết với nhau sẽ do 2 MC Bích Trâm và Hồng Vân đảm nhận.

Ý Nghĩa của chương trình “Giai Điệu Tình Yêu”

Nhạc sĩ HạĐỏ BíchPhượng cho biết, “Giai Điệu Tình Yêu is Melody of Love. Bích Phượng nghĩ rằng Tình Yêu phải có trong Cuộc Sống. Tình Yêu được Thượng Đế ban tặng cho Con Người hiện hữu…với Ngọt Bùi Đắng Cay là những hương vị mà ai cũng trải nghiệm trong đời. Vì thế, Giai Điệu Tình Yêu là Chủ Đề mà chúng tôi chọn để nâng cao giá trị của Cuộc Sống, Con người và Trái Tim.”

Ban tổ chức VCAMA

Riêng về VCAMA là ban tổ chức thực hiện 2 show nhạc “Giai Điệu Tình Yêu”. Nhạc trưởng Thomas Ngô giới thiệu, “VCAMA là một tổ chức bất vụ lợi đã và đang qui tụ nhiều anh chị em từng hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp tại quê nhà, nhưng khi qua đến Mỹ vì điều kiện gia đình và hoàn cảnh cuộc sống đã không tiếp tục theo đuổi con đường làm nghệ thuật âm nhạc. Nay VCAMA sẽ là nơi kết nối qui tụ các anh chị em cùng nhau hoat động âm nhạc trong cộng đồng VN. VCAMA sẽ thực hiện những dự án âm nhạc mang tính nghệ thuật truyền bá âm nhạc kinh điển thế giới đến với cộng đồng VN. Gìn giữ bản sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam cho thế hệ mai sau tại hải ngoại hiểu về cội nguồn âm nhạc VN.

Chương trình hứa hẹn nhiều mới lạ, đặc sắc

Nói về chương trình “Giai Điệu Tình yêu”, Nhạc Sĩ HạĐỏ BíchPhượng chia sẻ, “Về nội dung chương trình thì Bích Phượng và anh Thomas làm việc với nhau chặt chẽ để gửi tặng khán giả những bài nhạc trữ tình đặc biệt như giới thiệu nhạc tiêu biểu từ thời tiền chiến đến hiện đại của một số tác giả thành công từ 1954 …1975…đến 2017. Những bài nhạc xoay quanh Chủ Đề Tình Yêu của Đoàn Chuẩn- TừLinh, Tô Vũ, Phạm Đình Chương, Tuấn Khanh, Vũ Thành An, Cung Tiến, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Đức Huy, Lê Uyên Phương… Về Tình người, Tình yêu quê hương, dân tộc, ngôn ngữ thì có bài Tình Ca (Cố NS Phạm Duy). Hoặc Lời Cảm Ơn (Nhạc của NS Ngô Thụy Miên/Lời HạĐỏ Bích Phượng). iệu Cuối Cùng trước khi nhắm mắt ….Đó là ai? cho Bích Phượng giữ bí mật đến ngày trình diễn nhe.”

Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng tiết lộ, “Chương trình sẽ kết hợp full orchestra và full band (Acoustic + Digital) tuỳ theo bài nhạc, để tăng thêm giá trị âm nhạc và tạo sự hấp dẫn cho khán giả. Thay đổi group nhạc sĩ để khán giả cảm nhận được nhiều màu sắc qua cách hoà âm, phối khí, dàn dựng nhạc cụ thích hợp cho từng ca sĩ, từng nhạc phẩm và tác giả. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ca sĩ thể hiện những bài song ca xen kẻ vào những bài đơn ca cho dù sẽ mất nhiều thời gian tập dợt với nhau. Đặc biệt là ban hợp ca Sao Mai sẽmở màn và kết thúc. Sao Mai sẽ hợp xướng một cách điêu luyện (do ca trưởng Lý Mai Trang hướng dẫn) vỗ cánh bay cùng với những phần solos của các danh ca trong chương trình. Khoảng 3/5 chương trình Giai Điệu Tình Yêu, khán giả sẽ thưởng thức tài năng của nhạc trưởng Thomas Ngô điều khiển dàn nhạc giao hưởng và gần 20 nhạc sĩ với piano, violins, cellos, bass, saxo/trumpet, drum, keyboard…”

Nhạc trưởng Thomas Ngô bổ sung thêm, “Toàn bộ các tác phẩm sẽ được làm hòa âm phối khí mới lại theo phong cách âm nhạc đương thời và sẽ mang đến cho quí khán thính giả một đêm diễn đầy không khí nghệ thuật. Ngoài 6 giọng ca chính, còn có phần hát hợp xướng, Ban hợp xướng Sao Mai bao gồm tập hợp các anh chị em yêu âm nhạc và mến chuộng nghệ thuật hát tập thể

“Trong chương trình ‘Giai Điệu Tình Yêu’, Ban Hợp Xướng Sao Mai sẽ cùng dàn nhạc, dưới sự chỉ huy của tôi sẽ đem đến sự hoành tráng cho những tác phẩm lớn như Tình ca, You raise me up và Lời cám ơn.”

Theo nhạc trưởng Thomas Ngô, trong âm nhạc, chỉ khi có sự biểu diễn của tập thể thì âm nhạc mới đạt mức độ lộng lẫy, đủ sức diễn tả những vấn đề chung, những chủ đề lớn của xã hội, những tiết mục có sự góp sức của Ban Hợp Xướng Sao Mai đều mang tính chất như vậy, cho chúng ta một cuộc sống với muôn màu phong phú và tươi đẹp này!”

Nét hay của các ca sĩ

Nói về điểm chung lớn nhất giữa 6 ca sĩ hát chính trong chương trình “Giai Điệu Tình Yêu” cùng những điểm mạnh của 6 ca sĩ cho sự kết hợp các cặp đôi Vũ Khanh- Ý Lan, Trần Thu Hà-Thiên Tôn, Quang Dũng- Nguyễn Hồng Nhung để hát trong chương trình, nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phương chia sẻ, “Chương trình Giai Điệu Tình Yêu có 6 danh ca (3 nam + 3 nữ). Ai cũng hết lòng với ban tổ chức, thể hiện đam mê âm nhạc và muốn hát thật hay đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Giới thiệu những tiết mục mà cá nhân nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng rất thích, sẽ có trong chương trình, nữ nhạc sĩ nói, “Bài Hợp Xướng Tình Ca và Lời Cảm Ơn là 2 nhạc phẩm giá trị, mỗi lần nghe lời hát cất lên là trái tim mình se thắt “Tôi yêu Tiếng Nước Tôi từ khi mới ra đời người ơi ….”, hay “Giọng Hát bay cao…Lời Cảm Ơn sâu…từng người đã góp phần cho nương náu”. Hai bài nhạc này sẽ được dàn dựng, tập luyện công phu trong chương trình.”

Khi đảm nhận công việc Music Director cho chương trình nhạc, nhạc trưởng Thomas Ngô quan tâm nhiều nhất đến nội dung chương trình những ca khúc nghệ thuật được chọn lọc cho đêm diễn. Những bản nhạc buồn, những bản nhạc vui, sự sắp đặt tiết điệu cho những bản nhạc như thế nào để không làm nhàm chán. Những tiết mục song ca nam nữ, song ca nữ, dàn dựng hợp xướng phụ họa cho các ca sĩ, hòa tấu dàn nhạc. Tất cả những điểm nhấn đó sẽ tạo nên mạch đập của chương trình thành một bức tranh đầy màu sắc trong âm nhạc.

Với nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích, khi đảm nhận việc Progam Director, cô quan tâm là làm sao cho nội dung hay, hấp dẫn, ý nghĩa, có chiều sâu, hài lòng khán giả. Những tiết mục cần thay đổi khéo léo cho thích hợp không gian sân khấu, với giai điệu …có buồn, có vui, nhịp nhàng tiết tấ. Cả chương trình phải diễn ra thật hay cho xứng đáng với tiền bảo trợ và tiền khán giả mua Vé ủng hộ, tham dự và thưởng thức.

Nhạc sĩ Hạ Đỏ Bích Phượng bày tỏ, “Không có sự khó khăn nào có thể làm chùn bước chân Bích Phượng trong khung trời âm nhạc. Bích Phượng và anh Thomas Ngô làm việc rất hợp ý nhau trong tinh thần tương thân tương kính về kiến thức, kinh nghiệm, đam mê, tình bạn và tình yêu âm nhạc…có lẽ đó là sự thuận lợi cho chúng tôi khi bàn thảo về chương trình.” Về phần bán Vé, mời Sponsors thì có Sales Manager Đức Tuấn chạy việc bên ngoài để bán Vé không bị chậm. Cảm ơn các Nhà Bảo Trợ, Mạnh Thường Quân: Trung Tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ Lampson, Quick Cash Funding, Viện Thẩm Mỹ Nhật Hàn (JK), Thực Phẩm Chân Nguyên, Biển Media, Bác Sĩ Douglas Trần Anh Dũng, Advance Beauty College v.v…

Với nhạc trưởng Thomas Ngô thì, “Chi phí cho đêm nhạc rất tốn kém. Nếu vé có bán sold out thì cũng đủ để trang trải toàn bộ chi phí cho đêm nhạc nên sát xuất rủi ro rất là cao, nhưng làm nghệ thuật thì phải chấp nhận. Hy vọng khán thính giả của Little Sài Gòn vùng quận Cam sẽ ủng hộ chương trình nhạc. Mong quý khán giả hãy đến ủng hộ và thưởng thức Giai Điệu Tình Yêu

ước mong quí vị yêu nhạc hãy đến tham dự và thưởng thức 2 xuất Nhạc Thính Phòng “Giai Điệu Tình Yêu” ngày 6 tháng 1 năm 2018 (1:30pm hoặc 6:30pm) thắp lên ngọn nến tình ca lãng mạn cho chính mình và cho người yêu trong những ngày đầu năm 2018…cảm thấy hạnh phúc hơn với những Giai Điệu Nồng Nàn của Tình Yêu đang hiện hữu.”

Vé chương trình có các loại: SuperVip (sponsor), VIP 1 $ 120, VIP 2 $100, và $80, $65 và $45.

Liên lạc với Ban Tổ Chức (714) 369 – 3955, hoặc (714) 657- 4597. Nhà sách Tú Quỳnh (714) 531- 4284. Bich Thu Vân (714) 897- 4519 và Bosatickets.com (714) 418 – 2499