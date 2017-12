NW Vietnamese News

Ý nghĩa mang tin mừng của ba chương trình Gloria

Ý kiến của một khán giả theo dõi Livestream và xem chương trình Gloria qua Youtube

(Trần Việt Hải Los Angeles )

Tôi không phải bỏ tiền ra mua DVD Gloria 1 và 2 vì cả hai chương trình này đã được post lên Youtube (và Livestream Gloria 3 giới thiệu ít nhiều về nhạc hội đã cho tôi biết qua một cách tương đối từ những gì Thúy Nga quảng bá cho Gloria 3) . Từ youtube mọi người có thể vào xem chương trình Gloria 1 dài trên 2 giờ đồng hồ. Hiện đã có trên 1 triệu 100 ngàn lượt views (xem miễn phí) cho hai DVD Goloria này.

Trong phần dẫn nhập những giây phút mở màn Gloria 1, nhà thiết kế Đỗ Cung đã đề nghị có viết dòng chữ để dẫn nhập như sau:

“… Ý nghĩa của Thánh Ca trong phụng vụ được thể hiện trong lời ca và âm điệu, có sức lay động và khiến cho lòng người mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Chính Mình và Tha Nhân, cũng như để chấp nhận nhau và cùng nhau trân quý giá trị cuộc sống.…”

The meaning of Liturgical Hymns is manifested in the lyrics and melody that are able to touch and to move the people’s hearts, to encounter God, Self and Others,as well as to approve of one another, and together to appreciate the value of life.

Nhìn lại các hình ảnh Gloria 1 và 2 mình thấy có bao công sức của các nghệ sĩ, chuyên viên kỹ thuật, giáo hữu đã tạo ra một tác phẩm có giá trị từ nội dung đến hình thức với mục đích mang đến cho mọi người ý nghĩa trên.

Chương trình Gloria 2 được thâu hình ngày 21 tháng 11 năm 2014 tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang. Đây là chương trình Thánh ca Giáng Sinh rất đặc biệt nhằm gây quỹ giúp giáo xứ xây tòa nhà sinh hoạt giáo lý đức tin và xây đài Đức Mẹ kiên cố hơn, thay vào bức tượng tạm thời. Và đây cũng là Paris By Night thứ hai thu hình trong nhà thờ sau cuốn Gloria thực hiện 1 năm trước tại St. Barbara với chủ trương mọi lợi nhuận đều dâng tặng giáo xứ ….

Gloria 3 kỳ này có hát nhiều bài về Đức Mẹ vì nói lên vai trò của Mẹ Maria trong ơn cứu độ và đúng dịp kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tôi đã xem lại list bài hát của Gloria 3 chủ đề với ý chính là Hoan Ca Maria nội dung là “Kinh Kính Mừng “ của Linh Mục Kim Long.

Mọi lợi tức thu được đều dâng tặng Giáo Xứ St Barbara

Hình ảnh Cover DVD Gloria 1 có ghi: “Mọi lợi tức thu được đều dâng tặng Giáo Xứ St Barbara”

Với mục đích mang lại ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh, Gloria đã chuyển tải những bài Thánh ca Việt Mỹ có giá trị từ ca từ cho đến âm điệu đã ăn sâu vào lòng người Việt rất lâu, ai cũng thuộc như: Trời Cao, Cao Cung Lên, Mùa Đông Năm Ấy, Mừng Chúa Ra Đời, Hang Belem… hay những bài Thánh Ca quốc tế bất hủ như O Holy Night, Silent Night.

Ngoài những bài Thánh Ca, Gloria còn gợi nhớ những bài hát nổi tiếng một thời của các nhạc sĩ viết trong thời chinh chiến (1954-1975) của nhạc sĩ Quân Đội VNCH Trần Thiện Thanh – nói lên lời cầu nguyện thiết tha của người lính VNCH đã hy sinh ngày đêm ở tiền tuyến trấn giữ biên thùy trong đêm Noel, của người yêu lính vì đất nước chiến tranh không đến nhà thờ bên nhau…hay lời cầu xin cho đất nước được thanh bình. Lạy Chúa con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao. Trong đêm Việt Nam tối tăm, những mìn bom hoen dấu… khi người lính nằm nghe chờ sáng… đứa em nhỏ ngồi ôm em có thể trúng pháo kích … không còn nghe đạn nổ (nhạc Trần Thiện Thanh)

Trong Gloria 1, Bằng Kiều (ca sĩ trong nuớc- thoát ra sống ở hải ngoai) đã gửi đến người nghe tâm trạng của người lầm lạc xa Chúa nay thống hối trở về với hữu thần tin có Chúa: Khi xưa Chúa đã đến dương gian, hy sinh để cho con được sạch mọi tội, chết thế cho con… Nguyện xin máu Chúa xóa hết cho con bao tội tình, và lòng này trọn đời được gần Chúa mãi không rời, Chúa ôi! … Bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa, Chúa ôi, xin Ngài đón con trở về về bên Cha nhân từ yêu thương. (Chiên Lạc Trở Về)

Hình ảnh Giám Mục Giáo Phận Orange có mặt trong các chương trình ca nhạc trong năm 2013 và 2014

Đó là Thánh Ca trong Gloria. Mong Chúa đến để cứu chuộc con người và ban bình an cho nhân loại.

Chương trình ca nhạc trong năm 2013

