NW Vietnamese News

Cựu luật sư Minh Chánh, chủ Nhà hàng Café Lộc từ trần thọ 75 tuổi.

Nh ững ai có mặt vào những năm đầu tị nạn tại thành phố Seattle không mấy người không biết đến danh tiếng nhà hàng Café Lôc, bán thức ăn Việt trong khu Seattle Center ch ắc luôn ghi nhớ m ột cơ sở thương mại thành công, và sự thân thiện với cộng đồng của ông bà Huỳnh Văn Phước Đ ó là nhà hàng “Caf é Lộc” n ổi tiếng do ông bà Huỳnh Văn Phước v à phu nhân là cựu Luật Sư Quách Thị Minh Chánh. Trong nhiều bài tường thuật của báo chí Hoa Kỳ, cũng như báo Người Việt, và trong hai tác phẩm in thành sách của nhà văn Phạm Quốc Bảo cũng vẫn có riêng một bài đề cao sức khai phá của người tị nạn Việt, bước vào lãnh vực ẩm thực có hai của hàng bán thức ăn nởi tiếng trong khu Du Lịch Quốc Tế Seattle Center tại Seattle. Bà Quách Thị Minh Chánh sinh ngày 19 tháng 2 năm 1944 tại Phú Xu ân Nhà Bè, Cự u Nữ Sinh Trung Học Gia Long tốt nghiệp năm 1964. Tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa SàiGòn 1967 làm việc tại văn phòng Luật Sư Hồ Tri Châu. Năm 1969 bà du học Hoa Kỳ tốt nghiệp Thạc Sĩ Luật Khoa Công Pháp Quốc Tế. Trở về nước năm 1971 bà làm việc tại văn phòng Luật Sư Hồ Tri Châu Thủ L ã nh Luật Sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm SaìGòn. Nh ờ có thời gian du học tại Hoa Kỳ từ năm 1969 đến 1971, Năm 1975 sau khi đến định cư tại Hoa Kỳ, bà được chọn vào University of Washington School of Law, đã giúp cho bà cùng phu quân dễ dàng xoay sở khi mới tị nạn: đi học Luật, đi dạy nấu ăn và ra mở nhà hàng.. .. L úc bấy giờ tại Seattle, c huyện mu ốn ghi danh đi học lại ngành luật kh ông dễ dàng vì tài chánh gia đình, để rồi sau đó bà có sáng kiến đi dạy nấu ăn tại trường Renton Vocational Technical School. Nhưng cả hai dù cố gắng nhiều cũng không mấy được sung túc để theo học, khiến ông bà quyết định mở nhà hàng phục vụ thức ăn Việt toàn thời gian. Thời gian sau đó đứa con trai ra đời, bà nghỉ dạy ở nhà lo cho cháu. Khi cháu được 3 tháng tuổi b à quyết định mở nhà hàng bán cơm Việt Nam đặt tên là Café Lộc (theo tên đứa con trai). Sau thời gian dài hoạt động nhà hàng, ông bà rất thành công và đã lo cho các cháu học hành đỗ đạt. Ông bà Phước – Chánh có 5 người con, bốn gái một trai đều tốt nghiệp Đại Học. Một cháu Kỹ Sư Điện , hai cháu học Kinh Tế, Ngân Hàng, nối gót người cậu – em trai của cựu luật sư Minh Chánh: ông Quách Hiệp, một viên chức giám đốc ngân hàng rất nổi tiếng r ất sớm ngay từ thời sau 1975 ch ỉ một vài năm. Trong những lần tiếp xúc khi còn điều hành nhà hàng rất thành công, nhưng không bao giờ c ựu luật sư Minh Chánh quên “giấc mơ bay bổng trong ngành Luật”.

Bà luôn nhớ lại quãng thời gian du học tại University Miami in Florida, t ừng đảm trách Cố vấn Ban Nghiên Cứu Luật Quốc Tế Tối Cao Pháp Viện VNCH, đồng thời cũng là Giáo Sư Luật Quốc Tế Đại Học Vạn Hạnh S à i Gòn. T ừ giấc mơ có được cánh tay nối dài ấy, ngoài những người con thành đạt trong các lãnh vực khác nhau, ông bà vẫn có được thứ nam: Luật sư Huỳnh Phước Lộc Louis, luật sư về bang giao quốc tế, và luật sư Huỳnh Thị Thanh Thuận-Louisa, cũng từng là một xướng ngôn viên truyền hình chương trình Anh ngữ xinh xắn lưu loát…

Những đặc điểm đáng yêu quý c òn lưu lại của cựu luật sư Quách Thị Minh Chánh bao gồm: ẩm thực, đóng góp trong các buổi gây quỹ trong cộng đồng ủng hộ các bữa nấu ăn cho các buổi tiệc gây quỹ từ thiện, tham gia cố vấn cho cơ quan ACRS, và hơn tất cả là cống hiến cho gia đình: chồng con, và ch ờ mong nhìn thấy các con thành đạt. Đầu tháng 4/2018 bà ngã bệnh và qua đời ng ày 8 tháng 5, năm 2018.

Tang lễ được cử hành trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2018 tại Evergreen Washelli Memorial Park Seattle-WA