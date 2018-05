NW Vietnamese News

REVIEW Live show Asia 82, “Tình khúc Phạm Đình Chương”.



by Hạ Vi by Hạ Vi

Wow, Beautiful show with the most beautiful music ever! Live show Asia 82 “Tình khúc Phạm Đình Chương” trình diễn tại Pechanga, sân khấu được thiết kế design thơ mộng, đẹp và sang trọng. Chương trình dàn dựng công phu với dòng nhạc thính phòng, thật trữ tình của Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương. 2 shows (4pm & 8pm) sold out, khán giả ngồi đầy kín rạp hát chăm chú nhìn lên sân khấu, lắng tai nghe thưởng thức âm nhạc chủ đề thật giá trị, vinh danh nhà soạn nhạc tiên khởi và lừng danh nhất của nền tân nhạc VN: Nhạc sĩ Phạm Đình Chương !. .. Nhiều lần với những tiếng vỗ tay kéo dài, những tiếng hoan hô rộn ràng, tiếng ồn cổ võ huýt sáo to, chắc chị Thy Vân, Ban giám đốc Asia, cùng Asia 82 Production Team cảm động và hãnh diện với sự bày tỏ thương mến của khán giả lúc nào cũng dành riêng trọn tình thân cho Trung Tâm Asia.Chương trình “Tình khúc Phạm Đình Chương” được MCs giới thiệu sẽ chia từng phần với tên đặt cho từng phần là tên bài hát, đánh dấu những sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa đi theo từng giai đoạn của thời gian. Asia sắp xếp những nhạc phẩm với phần 1 là “Màu kỷ niệm”, phần 2 ” Mộng Dưới Hoa”, phần 3 “Người đi qua đời tôi”, kế tiếp là “Bay qua nỗi nhớ”, và “Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông”…Khán giả được xem một video clip với những hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp và những tác phẩm của Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương.** Nhạc Phạm Đình Chương của giai đoạn “Màu kỷ niệm” tràn đầy tình tự quê hương, bát ngát nhịp sống dân dã… Qua những ca khúc sáng tác thời điểm đầu của Ông có những bài như ” Sáng Rừng”, ” Ra đi khi trời vừa sáng”, “Ngựa phi đường xa”, ..v.v.. bừng bừng sức sống gắn bó tình dân tộc, góp phần gầy dựng quê hương! Thời kỳ này các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc như nói lên tâm trạng hoài hương của mình: “Khúc giao duyên”, “Được mùa”, “Tiếng dân chài”..

– “Sáng rừng” – Enjoyable. Cát Lynh, Ngọc Anh Vi, Cardin, Ngô Khải Anh với 6 dancers (4 nữ, 2 nam) trong outfit kiểu cao nguyên miền Thượng. Dancers cầm cây dài, tất cả nhảy múa theo kiểu bộ lạc (tribal) với không khí sôi động, tươi trẻ.

– “Ngựa phi đường xa” – Bài hát được director dàn dựng cho Hoàng Anh Thư và Lê Quốc Tuấn hát song ca, nhảy múa với phong cách không bị gò bó , rất thoải mái freely.

Khen LQT đã hăng say trong “vai trò” của mình, mặc quần jean đen, áo sơ mi đen, phía trước ngực có thêm 1 phần vải to, tương tự như là “horse bib”. Khen HAT cũng rất hăng hái, cô “tiểu thư ” nhảy múa vui thích quất ngựa với chiếc áo dress màu trắng tinh, vải sheer được may thêm thật dài ở tay áo. Nhạc phẩm được hoà âm rộn ràng phơi phới, có thêm tiếng ngựa “hí” của Lê Quốc Tuấn. Good job!

.Thuở xưa Ban Hợp Ca Thăng Long trình bày “Ngựa phi đường xa” tiết tấu vui nhộn cùng với tài năng giả tiếng ngựa hí vang độc đáo của ca sỹ Hoài Trung được khán giả thích thú. Bài hát đã gắn liền với Ban Thăng Long, khán thính giả rất ái mộ, và ai cũng tưởng Phạm Đình Chương đã sáng tác, nhưng tác giả sáng tác nhạc phẩm ni là NS Lê Yên!

** Trong lúc nhạc sĩ đang hạnh phúc, ông soạn nhiều bản nhạc trữ tình, vui ca thơ mộng đã nổi tiếng như: Mộng dưới hoa, Ly rượu mừng, Đón xuân, Thuở ban đầu…

– “Mộng Dưới Hoa” . Excellent. Hoà âm rất hay, tiếng nhạc dzu dzương intro với Saxophone nghe thật trữ tình, dâng trào cảm xúc…!! Wow, amazing voice. Giọng hát Xuân Phú thật trầm ấm, có một chút gì đó thanh thoát . Anh đã trình bày ca khúc với cảm xúc nhẹ nhàng, êm dịu…Background video screen chiếu hình ảnh một rừng cây lá vàng, được di chuyển với vài chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ & lá bay rung rinh! So … lãng mạn! So…superb!

. Khoảng năm 1957 lúc NS Phạm Đình Chương đọc tập thơ “Đường Vào Tình Sử” của Đinh Hùng, thấy bài “Tự Tình Dưới Hoa” hay hay, lời thơ có vẻ cổ điển ước lệ với mỹ nhân, với trăng sao, mây nước, đầy nét lãng mạn quá ư trữ tình, ông bèn âm ư nho nhỏ trong miệng, rồi bật ra thành những nốt nhạc đầu tiên, và ông đã ghi lại trên giấy. Khi phần nhạc đã hoàn thành thì chỉ có một số lời thơ được giữ nguyên văn. Từ đó chính ông và thi sĩ Đinh Hùng thêm bớt một cách rất khéo léo, theo tính chất rất lãng mạn mà vẫn giữ giai điệu theo lề lối cũ classic của bài thơ.

. Anh MC Nam Lộc đã kể cho Leyna & khán giả nghe về chuyện tại sao tựa bài hát “bị” nói lái, nghe rất vui & mắc cười. hihi 🙂 Quý vị và các bạn đợi xem DVD Asia 82 sẽ biết nhé!

– “Thuở ban đầu” – Adored performance. Cát Lynh & Triệu Khắc Vinh.

Nhạc phẩm “Thuở ban đầu” là bài hát trữ tình, ít u sầu nhất khi Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác tình ca. Với một chút mộng mơ, một chút tình tứ ngấm ngầm đáng yêu, chàng tình tự với nàng. “Sao không thấy em lại, để cùng anh thẩn thơ, trước sân trăng vời vợi, để rồi cùng ước mơ” . Phần trình diễn dễ thương với Cát Lynh và Triệu Khắc Vinh. Bài hát ni được hoà âm theo nhịp điệu ChaChaCha, nghe véo von, vui tai.

** Giai đoạn sáng tác kế tiếp ca khúc của Phạm Đình Chương là hạnh phúc tan vỡ, ông bắt đầu sáng tác tình ca. Những tác phẩm được soạn trong thời gian nầy với giai điệu dza dziết, nỗi đau tình yêu gẫy đỗ và lời bài hát thì chứa chan nỗi niềm tha thiết, chán chường, .. “Đêm cuối cùng”, “Cuộc tình đã chết”,” Nửa hồn thương đau”, ” Người đi qua đời tôi”…

– “Xóm Đêm” – Dựa theo lời tâm tình của cô Thanh Lan với Jimmy Nhựt Hà trong chương trình “Tin Văn Nghệ với Jimmy”: nhạc phẩm Xóm Đêm là bài hát đầu tiên Thanh Lan hát trên đài truyền hình Sài Gòn. Khoảng năm 1967 lúc đài mới bắt đầu “phát sóng”, quay hình ảnh đen trắng. Thanh Lan nhắc lại lúc đó được Nhạc Sĩ Lan Đài dẫn đến một ngõ hẻm vào một buổi chiều tối để quay ngoại cảnh cho bài hát.

Trích theo lời nhận xét của Nhà thơ Du Tử Lê: ” Xóm đêm như tên gọi, vốn là cảnh đìu hiu của một khu lao động. Nghe kỹ, trong “Xóm đêm” của Phạm Đình Chương có một cụm từ, chỉ 5 chữ thôi, ông đã vẽ lại (bằng ca từ và nốt nhạc) một trong những nét tiêu biểu nhất của sinh hoạt xóm nghèo. Đó là câu “Hắt hiu vàng ánh điện câu ,” nằm trong đoạn nhạc mở đầu: “Đường về canh thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phên vênh có bao mái đầu, hắt hiu vàng ánh điện câu…”

Trong Asia 82, Thanh Lan không diễn vai người sống trong xóm nhỏ đó mà là ca sĩ đi hát về lúc đêm khuya, đi ngang qua xóm đêm! Trên video screen được thay đổi qua lại Hình ảnh của Sài Gòn những hẻm nhỏ về khuya với những giọt nước mưa tí tách, gió thổi lất phất …Giọng hát trầm của TL có vài đoạn nghe nghẹn ngào, thêm với tiếng đệm guitar của người (nam) nhạc sĩ đứng solo trên sân khấu đã tạo thêm cảm giác buồn vắng..