NW Vietnamese News

Ca Khúc Mới Chống Đặc Khu chung lòng của người Việt trong và ngoài nước:

“Không Đặc Khu, Cho Ngoại Bang”- của Nhạc Sĩ Trần Chí Phúc

Tháng 6/2018:

Sau khi c ó tin Qu ốc H ội CSVN s ẽ mang ra Tháng 6/2018, Quốc hội Việt Nam thảo luận về Dự thảo Luật Đặc khu Kinh tế, trong đó quy định cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trong 99 năm. Cùng thời điểm, Quốc hội dự kiến thông qua Luật An ninh mạng để siết cổng thông tin và cho công an nhiều quyền khởi tố người dân bằng chứng “c ông nh ận 3 đ ặc khu Kinh T ế”, B ắt đ ầu v ào ngày 10 tháng 6/2018, nhiều cuộc biểu tình của người dân tại Bình Tân, Bình Thuận, Đà Nẵng, v ơ í ý ch í: “ Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình

Không đặc khu, cho ngoại bang để chúng cướp luôn nước ta…

Rồi lan r ộng đ ến Nha Trang, Bình Thuận Đồng Nai, Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương. Trên khắp phố phường đồng bào ta xuống đường … Trên khắp phố phường giữ gìn non sông Việt Nam. t ên th ành ph ố, th ị th ành nh ư nh ững n ốt nh ạc r éo g ọi trong t ôi đ ể h ình th ành ngay t ức th ì xong h ơ n 3/4 ca kh úc… –

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc say đắm kể về ca khúc ông vừa phổ biến sau hơn một tháng hoàn thành nhạc và lời… Tác giả thố lộ: “… Chìm đắm trong các bản tin của người dân Việt căm phẫn chống sự xâm lược mới của Tầu Cộng qua tên gọi mỹ miều: Đặc Khu Kinh Tế, lòng tôi đã tràn ngập những nốt nhạc hừng hực hùng tráng ca ngợi tuổi trẻ Việt Nam và đồng bào đang và đã xuống đuờng. Tôi rất cảm xúc vì mình đã đóng góp được một ca khúc vào công việc gian nan nhưng nhiều ý nghĩa này…

Vì tôi muốn đ ây l à l úc t ôi c ùng h àng v ạn, h àng tri ệu tr ái tim “Cất cao tiếng nói quê hương, dẫu cho áp bức đau thương” mà trong hoàn cảnh xa vời quê hương phải trơng đợi vào thế hệ kế thừa, phải chung vai tiếp nối sứ mạng: bảo vệ non sông” , Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình để chúng cướp luôn nước ta như từng cướp đất Sri Lanka… và nhiều mảnh đất nằm trong kế hoạch của kẻ tham lam chiếm đất từ ngàn năm trước…

Trong nỗi trằn trọc từ các địa danh, nối tiếp trong trí nhố như những nốt nhạc kiêu hùng… vang lên cùng các lời kêu thương của những người biết mình bị đánh đập, giam tù nhưng vẫn kiên cường xuống đường… .

Đồng bào hãy đứng lên, Đồng bào hãy xuống đường, cùng đấu tranh vì đời con cháu mai sau

Đồng bào ơi hãy đứng lên, Đồng bào ơi, hãy xuống đường, ta đấu tranh, giữ từng tấc đất quê hương Trần Chí Phúc đã hoàn tất ca khúc trong hừng hực bốc lửa từ Bình Thuận, Đà Nẵng, với giọng hát Nam bộ của chính tác giả và tiếng đàn guitar đầy hấp lực.. như lời kêu gọi ..

GIỮ TỪNG TẤC ĐẤT QUÊ HƯƠNG…, nhanh như chớp, cùng với cường độ biểu tình mới chớm lan rộng từ thị thành đến thôn quê, mà ca khúc đã được hoàn tất trong nỗi bồi hồi của người nhạc sĩ đã cống hiến rất nhiều ca khúc nặng lòng với quê hương qua CD và các DVD của các Trung Tâm danh tiếng hải ngoại…

R ồi đ ến c ác Gi ám M ục v à Linh M ục C ông Gi áo Giáo phận Vinh nh ập cu ộc : T ừ Quỳnh Lưu, Nghệ An và Thạch Hà, Hà Tĩnh hàng nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành ngo ạn m ục để phản đối Luật Đặc khu và Luật An ninh Mạng.

Trong các ngày cuối tuần kế tiếp trong tháng 6/2018 và đầu tháng 7/2018, nhiều cuộc biểu tình khác cùng đã xảy ra, ch ưa k ể l à t ại h ải ngo ại c ũng ào ạt xu ống đ ư ờng v à c ác bu ổi h ọp m ặt đ ấu tranh, v ăn ngh ệ, th ắp n ến.v.v.. .

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc từ giới làm báo và truyền hình San José và Quận Cam trước đây đã xúc động, đóng góp sáng tác ca khúc nhan đề “Không Đặc Khu Cho Ngoại Bang” mà mỗi cộng đồng cần download vào CD, hoặc trên cel phone, để dùbng trong càc buổi họp cộng đồng các buổi xuống đường tranh đấu… Bài hát có lời như sau.

KHÔNG ĐẶC KHU CHO NGOẠI BANG

(Lời Ca Khúc)

Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình

Không đặc khu, cho ngoại bang để chúng cướp luôn nước ta

Đà Nẵng Nha Trang, Bình Thuận Đồng Nai, Sài Gòn Hà Nội, Nghệ An Hà Tĩnh Bình Dương. Trên khắp phố phường đồng bào ta xuống đường.

Cất cao tiếng nói quê hương, dẫu cho áp bức đau thương, giữ gìn non sông Việt Nam.

Không đặc khu, cho ngoại bang, ngàn năm đô hộ dân mình

Không đặc khu cho ngoại bang để chúng cướp luôn nước ta.

Đồng bào ơi hãy đứng lên, Đồng bào ơi, hãy xuống đường, ta đấu tranh vì đời con cháu mai sau

Đồng bào ơi hãy đứng lên, Đồng bào ơi , hãy xuống đường, ta đấu tranh, giữ từng tấc đất quê hương.

Đ o ạn k ết th úc = Ta Đ ấu Tranh Gi ữ T ừng T ấc Đ ất Qu ê H ư ơng …

(nguồn: Cuộc phỏng vấn cùng nhạc sĩ Trần Chí Phúc, sau khi nghe: “Không Đặc Khu, Cho Ngoại Bang”, do tác giả trình bày)