NW Vietnamese News

Th ành phố Seattle và nhóm The Friends Of Little SaiGon đã mời gọi: ” Th am gia với chúng tôi để có cơ hội tìm hiểu về dự án này và cung cấp những ý tưởng về thiết kế của công viên mới nằm đối diện với chợ hải sản của Lam tại 1224 S King St. (c ùng một bên đường với Thanh Sơn ToFu) trong khu phố Little Saigon đang được phát triển thêm về phía Nam .