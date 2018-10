Chú thích ảnh

ảnh 1-2: Tin và hình ảnh được Tiến Sĩ Nguyễn đình Thắng chia sẻ cùng nhóm họp khi có mặt tại Seattle vào thứ Bẩy 29-9-2018, ông đặng Hữu Chí (trái), Nghị viên Trần Hoàng (giữa) và Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng1- ảnh Trại giam cầm danh tiếng trước đây được thay đổi toàn diện thành nơi thăm viếng lịch sử Quốc Tế: The International Museum for The Victims of Communism sẽ mở cửa vào Mùa Xuân 2019