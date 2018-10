NW Vietnamese News

Tấm gương cầu tiến để thăng tiến nghiệp vụ Nha khoa

Dr. Rochelle Thanhdung Nguyen, tại thành phố Renton WA, vừa hoàn tất chương trình Fellowship của International Congress of Oral Implantologists (ICOI) từ ngày 28-9-2018 tại Trường sở Học Viện tại Las Vegas Hoa Kỳ trong thời gian hiện có phòng răng vẫn liên tục mở cửa phục vụ thân chủ..

Giải thưởng này là một vinh dự trong chuyên nghiệp nha khoa của Hiệp Hội ICOI, chuyên chú đào tạo Kỹ Thuật Cao Trồng Răng (Implant) Tân Tiến Nhất. Khi tốt nghiệp quý vị bác sĩ Nha Khoa được quyền viết sau tên của mình dòng chữ “FICOI”.

Tổ chức International Congress of Oral Implantologists (ICOI) hàng năm vẫn cống hiến việc đào tạo các Bác Sĩ Nha khoa cập nhật tiêu chuẩn tân tiến nhất trong ngành Implant, đồng thời hỗ trợ công việc nghiên cứu và giáo dục hậu chuyên khoa đại học trong chuyên môn Implant, được mang tên Implant Dentistry Research and Education Foundation (IDREF), với trang mạng tên www.icoi.org

Từ khi chương trình Master Awards của Academy of General Dentistry thành lập (từ năm 1962) cả Hoa Kỳ và Gia Nã đại chỉ có 151 bác sĩ nha khoa trong đó có Bác Sĩ Nha khoa Rochelle Thanh-Dung Nguyễn được nhận văn bằng Lifetime Learning Recognition Award (nhận bằng năm 2013) và phải là sau khi đạt được văn bằng masterships trao giải thưởng..

“Văn bằng này kèm theo lời ca ngợi về thành quả của những người trọn đời miệt mài (tận dụng thời giờ quý báu) tiếp tục trau dồi chuyên môn”.

Những lời khen ngợi ghi trong bằng cấp và lời khen ngợi tuyên đọc trong buổi lễ tổ chức vào thượng tuần tháng 10-2018, cũng chính là những “cố gắng bền bỉ – không thấm mệt” của Bác sĩ Rochelle Thanh-Dung Nguyễn, từng là một người Việt tị nạn Cộng Sản, mà thân sinh là cựu viên chức VNCH đã “đùm bọc mang cả gia đình đi tị nạn tại đất nước Hoa Kỳ“…

Được biết, trong nhiều năm qua Dr. Rochelle Thanh-Dung Nguyễn hiện là giảng viên School Of Dentistry – University of Washington (Seattle), và cũng đã giảng dạy tại đại học Nha Khoa Pennsylvania, đồng thời luôn theo học các chương trình “Advanced Education” in General Dentistry, “Beautiful Cosmetic” và “Smile Reconstruction” … Hiện là thành viên ban chấp hành của Hội Washington Academy of General Dentistry.

Nhiều năm qua, văn phòng Advanced Dentistry từng phục vụ thiện nguyện giúp người thiếu điều kiện do Seattle-King County Dental tổ chức hàng năm Được biết, trong nhiều năm qua, đương thời Dr Rochelle Nguyễn là giáo viên tại trường Việt Ngữ Hồng Bàng trong nhiều năm qua. Văn phòng Advanced Dentistry từng giúp phục vụ cho hơn 4,000 người nghèo qua chương trình của Seattle King County tại Key Arena. Ngoài ra để giúp cho các sinh viên thiếu điều kiện tài chánh theo học tại University of Washington , Chương Trình Học Bổng mang tên: Chương Hữu Nguyễn và Xuân Hoa Phạm được thành lập từ năm 1997 để trao giải thưởng $4,000 hàng năm cho hai sinh viên University of Washington ưu tú để theo học ngành Y hoặc Nha Khoa. “Học bổng này là để bầy tỏ lòng tri ân với nguyên Thống đốc Daniel J. Evans đã bảo trợ vàchào đón gia đình ông bà Colin Chương Hữu Nguyễn cùng sáu người con sau ngày đen tối 30 tháng 4-1975 gia đình được tạm trú tại Camp Murray (TB Washington)

Bác sĩ Thanh-Dung Nguyễn hiện có văn phòng Advanced Dentistry tại địa chỉ 4311 NE Sunset Blvd,

Renton, WA 98056-

(425) 235-7900

Chú thích ảnh:

1- Dr Rochelle trong Lễ Nhận Văn Bằng LLSA của Tổ chức Academy Of General Dentistry th áng 7-2015 -kỷ niệm buổi lãnh bằng Lifetime Learning Recognition Award.

2- Dr Rochelle trong văn phòng tại Advanced Dentistry tại địa chỉ 4311 NE Sunset Blvd, Renton,

3- Hình ảnh trong ngày nhận bằng Awards của Tổ chức International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

tháng 9-2018 .Dr Rochelle Thanh Dung Nguyễn, luôn có sự ủng hộ tinh thần và sát cánh của thân phụ. ông Colin Nguyễn Hữu sau ngày đen tối 30 tháng Tư-1975 đã mang các con đến định cư trong tiểu bang Washington.