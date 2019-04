NW Vietnamese News

SEATTLE- (NVTB) Khoảng gần 300 độc giả, các người yêu đọc sách đã nồng nhiệt chào đón và hưởng ứng buổi giới thiệu tác phẩm: “The Best We Can Do” của tác giả trẻ gốc thuyền nhân tị nạn Thi Bùi do Thư viện Seattle Public Library chọn vinh danh cho năm thứ 21.

SEATTLE- (NVTB) Khoảng gần 300 độc giả, các người yêu đọc sách đã nồng nhiệt chào đón và hưởng ứng buổi giới thiệu tác phẩm: “The Best We Can Do” của tác giả trẻ gốc thuyền nhân tị nạn Thi Bùi do Thư viện Seattle Public Library chọn vinh danh cho năm thứ 21.

Một số nhận thức chính trị khác cũng được tác giả Thi Bùi tinh tế minh họa trong tác phẩm bằng tranh họa rất dễ nhập tâm cho mọi tầng lớp độc giả ngoại quốc, đặc biệt là học sinh trung học Hoa Kỳ.. .

Ông Nguyễn Kim Long h ội Người Việt Tị Nạn, cũng như chánh án gốc Việt Tâm Bùi và một số nhà sinh hoạt cộng đồng đều có cùng nhận định: “The Best We Can Do”, là một quyển t ự truyện đầy thuyết phục là tiếng nói của người thuyền nhân gốc Việt… nổi bật hơn trong làn sóng tị nạn như đi đường bộ, di dân lậu v.v… trong giai đoạn khủng hoảng tị nạn thế giới hi ện nay gây ra nhiều khó khăn và nhiều tranh cãi. T ừ đó cũng cho thấy sự khác biệt về một đất nước sụp đổ gây ra phân tán, chết chóc.

Moderator Julie Phạm, người cùng có một cảnh ngộ: Theo cha mẹ xuống thuyền vượt bi ể n cũng đã đọc một câu thơ c ủa một tác gỉa người tị nạn trước cử tọa,“không ai muốn mang con mình ra biển lớn, để vượt biển”... “Ngoại trừ họ vẫn nghĩ rằng thà trôi nổi trên mặt sóng, biển rộng sẽ tìm được an toàn hơn ở lại đất liền”… Hầu hết cử tọa tham dự đều yên lặng, trải nghiệm những giây phút ngậm ngùi theo từng phần hi ện thực một bức tranh xã hội của tác phẩm.

Hai buổi diễn tại Thư Viện Trung Ương Seattle và ACRS, đã gợi cảm hứng cho chính tác giả Thy Bùi, cảm động “đón nhận như một món quà ý nghĩa” mà Seattle đã tặng cho cô… so với kh á nhiều tiểu bang thành phố đã tổ chức những buổi giới thiệu sách…

Được biết, từ năm 1998 Seattle Public Library đã phát động một chương trình tạo cơ hội cho mọi người cùng được đọc sách và thảo luận về cùng một cuốn sách giá trị nổi bật.

Điều hãnh diện là năm nay một tác phẩm của một cựu thuyền nhân Việt: Thi Bùi đã được chọn. “Seattle Reads” hiện là một sự kiện thường niên và đã được mô phỏng rộng rãi ở các thành phố, các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới, được người Mỹ hưởng ứng, dù thói quen này chưa phổ biến rộng trong cộng đồng Việt. Dù vậy đêm ra mắt sách này cũng thu hút trên 70 cử tọa người Việt, hầu hết mọi người đều mua và chờ đến lượt tác giả ký sách.



Trong năm 2019 này, của chương trình Seattle Reads, Thư viện Seattle đã chọn: Tác phẩm đầu tiên của một người gốc Việt : “Điều Tốt Nhất Chúng Ta Có Thể Làm”của Thi Bùi. một cuốn sách nổi bật vì nhiều lý do, cũng có thể không bỏ sót l ợi điểm: Nhà tỷ phú Bill Gates đã chọn cuốn sách này là một trong năm cuốn sách cần đọc trong năm.

Những giới chức thuộc Thư viện Seattle Public Library, rất vui và hãnh diện vì c ô Hương Nguyễn cho biết: “hiếm khi có được một buổi ra mắt giới thiệu sách mà nhiều người mua ủng hộ tích cực quá mạnh như thế…”

“... Hơn thế nữa một số chi tiết các giai đoạn lịch sử cận đại, còn có nêu rõ vai trò người tị nạn Việt Nam từ bỏ chế độ, ra đi tìm tự do và cần cù, cầu tiến, tự tạo cho mỗi người mỗi gia đình sự đóng góp và thành đạt”./.

