NW Vietnamese News

Nhiều Quán ăn ngon gần Teletron-Federal Way

Một quán ăn sạch và thanh nhã vùng Federal Way mới mở trong năm 2019, May May BBQ đã trở thành một nhà hàng ngon và sạch được nhắc đến trong vùng Federal Way-WA.



Trong hai ngày đại nhạc hội Father Day cuối tuần qua, trong lúc chờ thưởng thức buổi văn nghệ ngoài trời của Teletron, nhiều đồng hương đã đến thưởng thức các món ăn của May May, hoặc mua các hộp lunch box to go để về Télétron, vừa tham gia thưởng thức chương trình văn nghệ sống động hào hứng và xung quanh đó có sẵn nhiều tiệm có nhiều thức ăn ngon miệng…

Thịt heo quay, vịt quay, xá xíu tại đây đã được thực khách người Việt ưa chuộng và khen ngợi, nhờ những bạn hữu sinh hoạt trong cộng đồng sành ăn từ Tacoma giới thiệu…

Trúng vào hai ngày nóng, hình như Coke hoặc các loại soft drink của Mỹ không thỏa mãn cái nắng ngoài trời trên 70 độ.

Với những thức uống như Boba, nước juice sinh tố các loại, mít, dâu, nước dừa, cam, chanh dưa hấu… từ May May BBQ rất nhiều khán giả đi xem văn nghệ Teletron đến order. Đầu ngã ba đường 324th St và Pacific Highway là nhà hàng Ý- Vinces , một chỗ thanh lịch cũng rất nhiều người biết đến với các bữa ăn món Ý mang tính kiểu cách và lãng mạn.

Tại ngã tư Pacific Highway và S. 316th St., được xem là tụ điểm của Federal Way. Khu phố thương mại hướng Tây của Pacific Highway bao gồm H-Mart, Phở Tái và nhiều hàng quán. Điểm nổi bật là một quán giải khát nhỏ bên cạnh quầy báo phát Free hàng tuần của HMart có tiệm “ShareTea” mới mở trong năm 2019, nhưng hiện lúc nào cũng luôn có hàng lượt khách đứng chờ để được vào quán mua những món giải khát togo, hoặc ngồi chơi nhâm nhi tại chỗ…

Trong khi đó về hướng Đông của Pacific Highway là khu shopping mới Home & Home bao gồm Teletron và một số cửa hàng khác đã quảng cáo và sẽ khai trương trong năm.

Cách hai bãi parking thật rộng là các nhà hàng Đại Hàn vây quanh, danh tiếng và đông khách nhất là Palace Korean Bar Grill tại 31525 – 20th Ave S. Federal Way nơi đây thu hút khá đông thực khách người Việt xa gần, đặc biệt là những khách hàng ghé qua Teletron và ăn các món nướng rất ngon… ($18 cho một người all you can eat và $8 cho trẻ em) được ưa chuộng vì hương vị và cách hầu tiếp…

Federal một khu phố đầy sức sống, phát triển đến để mua sắm đồ gia dụng và hơn tất cả thu hút đồng hương xa gần là ẩm thực đa sắc dân hấp dẫn./…

Chú thích hình:

Ảnh 1: Tại ngã Tư Pacific Highway và S. 316th St., được xem là khu phố tụ điểm của Federal Way. nơi có đủ các dịch vụ của cộng đồng Đại Hàn nổi tiếng và các hàng quán của chủ nhân Việt và các tiệm Phở, Quán ăn Việt.

Ảnh 2: Mặt tiền nhà hàng May May, trong khu thương xá mới rất khang trang… Trên tầng hai có nhà hàng buffet Nhật nơi nhiều gia đình người Việt vẫn chọn tổ chức cưới hỏi, Họp Mặt và ra trường cho con em. Đầu ngã ba đường 324th St và Pacific Highway là nhà hàng Ý-Vinces, một chỗ thanh lịch cũng rất nhiều người biết đến với các bữa ăn món Ý mang tính kiểu cách sang trọng hơn và lãng mạn cho những buổi ăn kéo dài giờ thoải mái.