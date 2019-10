NW Vietnamese News

Hình phải: Mặt trước của Đại học Haverford, tiểu bang Pennsylvania.

Tiếp nối các hội thảo khoa học về Việt Nam Cộng Hoà được tổ chức năm 2012 tại Đại Học Cornell University, năm 2016 tại Đại Học University of California, Berkeley và vào ngày 14-15 tháng 10 vừa qua tại Đại Học University of Oregon, hội luận : “Tiếng Nói Thường Ngày từ Miền Nam: Cuộc Sống Dân Sự Trong Chiến Tranh Việt Nam” [Voices from The Everyday South: Civilian Lives during the Viet Nam War) vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, 2019, từ lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Buổi hội luận sẽ diễn ra tại Lutnick Library 200, Haverford College, 370 Lancaster Avenue, Haverford, PA 19041.

Buổi hội luận này sẽ có sự tham dự của nhiều diễn giả hiện là những người Mỹ gốc Việt, tiếng nói của họ qua các bài tham luận sẽ đại diện cho nhiều vùng miền nam Việt Nam và nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội văn hoá dưới thời Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), giai đoạn 1954 đến 1975.

Ngoài trưởng Ban Tổ chức Trưởng Ban Hậu Tiến Sĩ tại Đại Học University of California Nguyễn Dịu Hương, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài liệu của Alex Thai Võ, còn có sự đóng góp của 7 thuyết trình viện gồm một cựu sinh viên Y khoa và Bác sĩ tại Sài Gòn , một cựu Thầy giáo dạy Trung học tại miền núi từng bị Mặt Trận Giải phóng Miền Nam bắt trong đợt Tổng Công Kích Mậu Thân, một nhà kinh doanh từng sống tại Đà Nẵng, một Thầy giáo dạy Trung học tại Huế, một tín đổ Cao Đài, một nhà báo, và một họa sĩ.

Những mô tả về trải nghiệm thường nhật, những mối quan hệ xã hội, sinh kế của các nhóm cư dân thuộc các ngành nghề khác nhau ở các vùng miền khác nhau v.v. hy vọng sẽ góp phần dựng lại không khí của một thời đại lịch sử khi những biến động về chính trị và quân sự dường như làm lu mờ đi những đường nét sinh động của đời sống cá nhân con người, cả trong hiện thực cuộc sống và trong nghiên cứu lịch sử cho tới nay.

Những câu chuyện đời thường muôn mầu muôn vẻ của những cư dân VNCH sẽ làm phong phú và sáng tỏ thêm một phần đời sống văn hoá xã hội thời kỳ này, một mảng lịch sử gần như vắng bóng trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

Buổi hội luận diễn ra trong một ngày, chia làm ba tiểu ban (một tiểu ban sáng và hai tiểu ban chiều) và một thảo luận chung vào cuối ngày. Khán giả tới không cần đăng ký trước, vào cửa tự do. Thông tin và chương trình hội luận xin vào Link: https://www.haverford.edu/…/voices-everyday-south-civilian-…. Mọi thông tin, câu hỏi xin liên lạc: Tiến sĩ Nguyễn Dịu Hương, email: hnguyen2@haverford.edu.

Ban Tổ Chức trân trọng Kính mời quý đồng hương đến dự buổi hội luận “Tiếng Nói Thường Ngày từ Miền Nam: Cuộc Sống Dân Sự Trong Chiến Tranh Việt Nam” để góp phần soi sáng lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, những bài học còn thiếu sót rât nhiều trong sử sách Việt Nam, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Chương trình hội luận

Chào mừng và Giới thiệu: 9h-9h30 sáng

Tiểu ban 1, từ 9h30-11h30 sáng: Những Nền Tảng: Đọc, Viết và Chữ ở Việt Nam Cộng Hòa

Trần Kiêm Đoàn: Cựu sinh viên Giáo dục và Giáo viên – Huế

Đỗ Quý Toàn Toàn: Nhà văn, nhà phỉnh bút (báo Người Việt, California) – Sài Gòn

Đặng Phương Thảo: Cựu sinh viên y khoa và Bác sĩ – Sài Gòn

Dùng trưa: từ 11h30sáng-1h chiều

Tiểu ban 2, từ 1h-2h30 chiều: Xa Thành Phố: Cuộc Sống Ven Biển và Vùng Núi

Nguyễn Thị Tình: Nguyên chủ doanh nghiệp nhỏ của gia đình – Tỉnh Quảng Ngãi

Hip Ksor: Cựu Giáo viên Jarai và Chuyên gia chính trị của Dịch vụ Phát triển Dân tộc thiểu số – Pleiku, Tây Nguyên

Tiểu ban 3, từ 3h-4h30 chiều: Tim và Hồn: Cuộc Sống Của Linh Hồn

Trịnh Cung: Cựu Sinh viên Mỹ thuật, Họa sĩ và Nghệ sĩ – Sài Gòn

Đỗ Văn Tâm: Cựu học viên tôn giáo Cao Đài – tỉnh Kiến Phong

Thảo Luận Bàn Tròn: từ 4h30-5h chiều

(Alex Thái Võ)