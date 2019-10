NW Vietnamese News

Melanie Nga My, người cho ca khúc những linh hồn khác.

Nhiều năm qua, một số trung tâm băng nhạc lớn, uy tín, đã tổ chức những chương trình Tuyển lựa ca sĩ, công phu, khách quan. Kết quả, qua những cuộc tuyển lựa nhằm mục đích phát hiện những tiếng hát, những tài năng mới, như những luồng gió mới, đóng góp cho việc duy trì, phát triển nền tân nhạc Việt ở hải ngoại. Các trung tâm này, đã cho khán, thính giả của họ, những tiếng hát như những quý kim mới, lạ.

Tuy nhiên, không phải một tiếng hát mới nào cũng có khả năng tương thích với dòng tân nhạc Việt – – Một dòng tân nhạc tự thân đã có bề dày lịch sử gần một thế kỷ.

Tôi muốn nói, có những tài năng thiên phú chỉ thực sự thích ứng hợp với dòng nhạc tiền chiến. Cũng có những tiếng hát chỉ chói lọi khi trình diễn loại nhạc quê hương, hay pop – – Hoặc khả năng trình diễn với những bước nhảy sinh động, cuồng nhiệt, lối cuốn trên sân khấu… Dù cho sau khi “lên ngôi”, thản hoặc, họ cũng có hát những thể loại tân nhạc khác… Nhưng cách gì thì vẫn không phải là điểm mạnh của những tài năng ấy.

Nói thế, không có nghĩa, những cuộc thi tuyển lựa ca sĩ, không mang lại cho giới thưởng ngoạn, những tiếng hát trẻ có khả năng bay bổng, đi tới nhiều chân trời âm nhạc khác biệt. Dù thực tế không cho chúng ta những con số lớn.

Tôi muốn nói, ở thể loại nào, họ cũng là con chim cất tiếng ngọt ngào, véo von nhất. Giống như thể, bẩm sinh họ đã có khả năng nhập vai một cách tốt đẹp trong mọi thời-tiết-của-giai-điệu-và-ca-từ.

Một trong những tiếng hát nhận được ân sủng đặc biệt vừa kể của thượng đế, là tiếng hát của Melanie Nga My.

Từ bước chân thứ nhất trên sân khấu thử thách của trung tâm Asia, lập tức, Melanie Nga My đã khẳng định mình, một tiếng hát trẻ (rất trẻ) – – Nhưng tài năng hay trái tim của Melanie lại đập được cùng một nhịp đập với âm nhạc Việt: Từ tiền chiến tới hôm nay. Từ dòng nhạc quê hương, tới tình khúc của những nhạc sĩ mà, tên tuổi của họ đã được bảo chứng bởi thời gian.

Qua một người bạn ở xa, tôi được nghe khá nhiều ca khúc mà, tiếng hát Melanie Nga My đã làm sáng lên, phần ánh sáng ẩn tàng trong giai điệu, trong ca từ của bất cứ thể loại âm nhạc nào.

Rất nhiều lần trong ngày, tôi đã phải tạm ngưng công việc của mình, để buông lơi tâm hồn tôi, theo dòng chảy cao vút với những quãng cách lớn, mà không tòe; trầm, thấp mà không nhạt nhòa, thất lạc.

Tiếng hát Melanie Nga My, trong những ca khúc tôi được nghe, giống như những hồi chuông khêu thức thời gian-kỷ-niệm đã lùi xa.

Phải chăng mặt bên kia, nơi một lắng tâm, tiếng hát Melanie Nga My đã khua thức, đã tái hiện được những vàng son, một thời quá khứ?

Ngay với những ca khúc hôm nay, những ca khúc từng là bệ phóng cho một số tiếng hát đi trước Melanie Nga My lên tới đỉnh vinh quang (như một số ca khúc của cố nhạc sĩ Anh Bằng, của Lam Phương, Ngô Thụy Miên, Phạm Anh Dũng…) Tôi vẫn có cảm nhận, Melanie Nga My đã cho những tình khúc đó một thịt da, một lụa là khăn, áo trong một “thời tiết”, mới.

Từ đấy tôi nhận ra một điều: Nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, không có cái cũ, một khi nó đã trở thành một điều gì, giống như “kinh điển”. Mà, chỉ có những ca sĩ, những phát-ngôn-nhân-âm-nhạc chưa đủ sức để cho những thành tựu kia, một linh hồn, khác.

Trong giới hạn của cảm nhận trên, tôi nghĩ, nếu Melanie Nga My có nhận được những vòng nguyệt quế vinh quang, khẳng định; những tràng pháo tay thương yêu, chân thiết từ giới thưởng ngoạn, thì Melanie Nga My cũng rất xứng đáng được hưởng nhận vậy.

Cũng từ người bạn phương xa, tôi nhận được bài viết của tác giả Trần Mạnh Chi, ghi lại những phát biểu của một số nhạc sĩ về tiếng hát Melanie Nga My. Bài viết được họ Trần phổ biến ngày 15 tháng 9 – 2015, có đoạn ghi phát biểu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên; sau khi họ Ngô nghe một số ca khúc của mình, do Melanie Nga My trình bày:

“… Một ca khúc muốn được tồn tại với thời gian thì phải được trình bầy bởi những giọng ca của nhiều thế hệ khác nhau, qua nhiều thời đại khác nhau. Trong 50 năm sáng tác, tôi đã được nghe 2 ca khúc Bản Tình Cuối và Dấu Tình Sầu qua rất nhiều tiếng hát, từ Lệ Thu, Khánh Ly, đến Khánh Hà, Ý Lan, Ngọc Lan, Diễm Liên, cho đến gần đây Y Phương…

Và bây giờ, một tiếng hát mới Melanie Nga My. Mỗi giọng hát đều có một lối diễn tả khác, một kỹ thuật trình bầy riêng, từ mượt mà, sâu lắng, đến ngọt ngào, cay đắng… Tiếng hát Melanie Nga My trẻ trung, khác lạ, nồng nàn… Không trưởng thành trong bối cảnh 2 ca khúc ra đời, nhưng tuổi trẻ Melanie Nga My đã diễn tả được lời ca ý nhạc, chuyên chở được những tình cảm tâm tư riêng của tác giả qua giọng ca bâng khuâng, ray rứt- mệt mỏi, nhưng không chán chường, tuyệt vọng.

Cám ơn tiếng hát Melanie NgaMy đã tiếp tục chấp cánh bay cho “Dấu Tình Sầu” và “Bản Tình Cuối” đến với người thưởng ngoạn…”

Để chấm dứt bài viết ngắn này, tôi xin được lập lại:

“…Trong giới hạn của cảm nhận trên, tôi nghĩ, nếu Melanie NgaMy có nhận được những vòng nguyệt quế vinh quang, khẳng định; những tràng pháo tay thương yêu, chân thiết từ giới thưởng ngoạn, thì Melanie NgaMy cũng rất xứng đáng được hưởng nhận vậy.”



Du Tử Lê

(Garden Grove, Dec. 29-2015)

