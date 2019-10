NW Vietnamese News

Hội Thảo Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa

Vấn Đề, Thử Thách Và Triển Vọng

Vào 2 ngày 14 & 15 tháng 10, 2019: Trung Tâm Á Châu Học tại Đại học Oregon (UO) buổi Hội thảo với đề tài: “Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa: Vấn Đề, Thử Thách Và Triển Vọng” (Studying Republican Vietnam: Issues, Challenges, and Prospects), được diễn ra tại hội trường Redwood Auditorium trong toà nhà Erb Memorial Union (EMU) trong khuôn viên của Đại học Oregon tọa lạc tại số 1585 E 13th Ave, Eugene, OR 97403.

Một cuộc Hội thảo đa dạng

Được biết, trong hai ngày Hội thảo sẽ bao gồm 9 đề tài với 32 bài thuyết trình của 32 thuyết trình viên, và 12 người hướng dẫn chương trình. Những bài thuyết trình liên quan đến sự hình thành tư tưởng Cộng Hòa lấy dân quyền, dân chủ làm căn bản đến việc áp dụng tư tưởng Cộng hòa vào hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa ra sao trong hầu hết các lãnh vực: chính trị, quân sự, tôn giáo, kinh tế, văn học, giáo dục, báo chí, âm nhạc… và những sự kiện lịch sử quan trọng trải dài từ thời thuộc địa cho đến cận đại, với tư tưởng cộng hòa vẫn còn đang được nuôi dưỡng trong cộng đồng người Việt hải ngoại hôm nay.

Giáo sư Tường Vũ, Giám đốc Trung Tâm Á Châu Học UO, trưởng Ban Tổ chức cho biết: đây là lần thứ hai Trung Tâm Á Châu học UO tổ chức hội thảo về Việt Nam Cộng Hòa; lần thứ nhất, ông cùng với Giáo sư Peter Zinoman, Giáo sư Khoa Sử của Đại học Berkeley đồng tổ chức vào tháng 10 năm 2016, tại Đại học Berkeley.

Khác với Hội thảo lần trước chú trọng vào các giai đoạn từ năm 1955 tới 1975, đề tài hội thảo lần này mở rộng hơn về thời gian, bao gồm từ thời thuộc địa Pháp, Nhật cho đến hiện tại. Điều khác thứ hai là lần này số lương thuyết trình viên tăng lên gấp đôi; gồm nhiều sử gia trẻ và những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong ngành sử. Ngoài một số những nhà nghiên cứu độc lập, những thuyết trình viên khác đến từ gần 30 Đại học; gồm những trường danh tiếng của Hoa kỳ như Berkeley, Cornell, Brown, Columbia, Texas A&M, George Mason… số còn lại đến từ các Đại học của Đức, Úc, Anh và Việt Nam.

Từ bao quát đến đặc thù

Sự đa dạng của Hội thảo lần này còn ở sự khác biệt giữa các lứa tuổi; các thuyết trình viên từ những người trẻ vào những năm cuối của tuổi 20; những người chỉ biết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn từ sách vở và nghe người khác kể lại, cho đến những vị cao niên đã vào tuổi bát tuần mà cuộc đời họ gắn liền với sự nổi trôi của hai nền Cộng Hòa Việt Nam.

Đề tài của họ từ những vấn đề bao quát trừu tượng như: hoặc “Việt Nam nên dân chủ như thế nào? Cuộc tranh luận về Dân chủ ở Sài Gòn (1955)” (How Democratic Should Vietnam Be? The Debate on Democracy in Saigon (1955) của Trần Nữ Anh thuộc Đại học Connecticut… cho đến những đề tài rất đặc thù như: “Tự Lực Văn Đoàn, Chủ Nghĩa Cộng Hòa Thuộc Địa và Nhóm Chính trị Khuynh Tả” (The Self-Reliance Literary Group, Colonial Republicanism and the Politics of the Center-Left) của Martina Nguyễn từ Đại học Baruch…

Triển lãm: ” Những Cựu Chiến Binh Khác; Phụ Nữ và Trẻ Em Trong Chiến Tranh VN”

Tiến sĩ Linda Ho Peche, người đã hợp tác với VAHF khi cô còn dạy tại Đại học UT Austin môn học “Lich Sử và Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt”, hiện cô làm Giám đốc điều hành Thư khố VIDDA. Tiến sĩ Linda sẽ có bài tham luận vào ngày đầu của Hội thảo tại Đại học Oregon để giới thiệu Thư khố VIDDA, nguồn tư liệu phong phú này tới các sử gia và nhà nghiên cứu.

Ngoài ra, hội VAHF sẽ cho Triển Lãm Bộ Sưu tập: “Những Cựu Chiến Binh Khác; Phụ Nữ và Trẻ Em Trong Chiến Tranh VN” (The Other Veterans: The Women and Children of Vietnam War). Như cái tựa của nó, Bộ sưu tập Lịch sử truyền khẩu này gồm 24 gương mặt phụ nữ và trẻ em nói lên đời sống và những điều họ phải gánh chịu trong thời chiến tranh và hậu chiến. Bộ sưu tập này từng được triển lãm tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Texas Bob Bullock tại Austin năm 2009 và đã được truyền thông Hoa Kỳ tại Austin đánh giá là “những tài liệu đáng tin cậy nhất về chiến tranh Việt Nam”.

Ánh sáng cuối đường hầm

Được hỏi ông mong đợi gì từ Hội thảo sắp tới, Gs. Tường Vũ chia sẻ: “Ngoài việc tạo ra một diễn đàn để bàn thảo, phân tích và ghi chép về giai đoạn lịch sử bị dư luận và các nhà giáo dục Hoa Kỳ bỏ quên hay bóp méo, chúng tôi còn mong hội tụ và tạo mối giây liên kết giữa những sử gia và các nhà nghiên cứu về VNCH và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt để cùng học hỏi và trao đổi. Có như vậy mới hy vọng chúng ta có thể thay đổi dần cái nhìn sai lệch về cuộc chiến Việt Nam, về VNCH và về Người Mỹ Gốc Việt chúng ta.”

Gs. Tường Vũ phân tích thêm: Có thể nói sự nối kết này một phần không nhỏ nhờ Gs. Keith Taylor, hiện là Trưởng Khoa Á Châu học tại Đại học Cornell. Ông Taylor từng chiến đấu tại Việt Nam. Sau khi giải ngũ ông đi học trở lại và trở thành Giáo sư Sử học. Trước đây ông cũng như hầu hết các sử gia dạy và viết sử tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng quan điểm chống chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, tự trong thâm tâm ông, ông luôn nghĩ có điều gì đó không ổn lắm. Nhờ nói, đọc và viết được tiếng Việt để nghiên cứu và trao đổi với những người Việt, dần dần ông đã thay đổi quan điểm hầu như 180 độ về cuộc chiến tranh VN. Để tìm hiểu rõ ràng hơn, Gs. Taylor đã mời 15 cựu viên chức Việt Nam Cộng Hòa tham dự Hội thảo đầu tiên tại Đại học Cornell năm 2012, để những người trong cuộc có thể nói lên ‘Những Tiếng Nói Việt Nam Cộng Hòa 1955-1975”. Chính tôi đã được gặp các viên chức VNCH tại đây. Rồi tiếp đến năm 2016, tôi hợp tác với Gs, Peter Zinoman của Khoa Sử học tại Đại Học Berkeley để tổ chức Hội thảo về VNCH lần thứ hai và cho đến lần này cả 3 chúng tôi sẽ có mặt tại Hội thảo này.

Về thành phần diễn giả cũng có sự thay đổi trông thấy từ 15 người trong lần đầu tiên, cho tới 20 người tại Hội thảo lần 2 và lần thứ ba này là trên 30 người. Sự tham gia ngày càng đông đảo này khiến chúng tôi cảm thấy vui mừng và hy vọng. Cũng có thể nói rằng chúng ta bắt đầu nhìn thấy những chuyển biến về nhận thức đối với vị trí của VNCH và người Việt hải ngoại trong dư luận và trong sử sách, nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng người Việt cũng như những sử gia, các nhà giáo dục có lương tâm và những tài liệu giải mật của nhiều quốc gia đã được công bố trong khoảng 20 năm nay. Tất nhiên chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa và chúng tôi mong mỏi Dự án Di Sản VNCH/Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt được sự ủng hộ và nâng đỡ đặc biệt của cộng đồng để đi đến thành công”.

Khi bài viết này lên khuôn thì còn chưa đầy một tuần nữa là Hội Thảo Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa: Vấn Đề, Thử Thách Và Triển Vọng sẽ được khai mạc với hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ, những ngộ nhận quá nhiều và đã quá lâu về hai nền Cộng hòa sẽ được giải tỏa dần và người tham dự sẽ thu thập những kiến thức sâu sắc hầu ghi chép một cách trung thực khách quan trang sử của VNCH và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt, để trở thành những bài học cho mai hậu, và để cho con cháu chúng ta được hãnh diện mà không phải tủi hổ vì cha ông.

Độc giả muốn biết thêm chi tiết về Hội thảo, xin vào link dưới đây:https://caps.uoregon.edu/2018/10/08/studying-republican-vietnam/

Mọi chi tiết về Dự án: Di Sản VNCH/Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt xin liên lạc với:

Gs. Tường Vũ. Email: thvu@uoregon.edu

hoặc

Triều Giang-Nancy Bùi

Email: nancy@vietnameseamerican.org

Đại học Oregon đang vào thu là nơi Hội Thảo “ Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa:

Vấn Đề, Thử Thách Và Triển Vọng” sẽ diễn ra trong hai ngày 14&15, 2019.

Từ trái: Gs. Tường Vũ, Giám đốc Trung Tâm Á Châu Học UO, Gs. Keith Taylor, Trưởng Khoa Á Châu học tại Đại học Cornell, Gs. Peter Zinoman, Giáo sư Khoa Sử của Đại học Berkeley. Từ trái: Cựu Tổng trưởng Thương Mại và Kỹ Nghệ, hình bìa của sách:” Những Tiếng Nói Từ Đệ Nhị Cộng Hòa 1967-1975, Hình bìa của sách:” Nước Cộng Hòa Việt Nam 1955-1975, cựu Tổng Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã. ( Hình VAHF & Đâi học Oregon cung cấp) Hình trái: Bộ Sưu tập Tù Nhân Chính Trị Việt Nam của VAHF đang được lưu trữ tại Vietnam Center tại Đại học Texas Tech. Với trên 200,000 trang, bộ sưu tập chiếm 2/3 lầu 3 của tòa nhà. Hình phải: Ngoài việc thu thập tài liệu, hình ảnh và thực hiện những cuộc phỏng vấn cho Bộ Sưu tập Lịch Sử truyền khẩu. Hội VAHF còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại các Viện Bảo Tàng, thư viện của các Đại học và tại các Hội nghị. (Hình VAHF)

Nguồn:Triều Giang

nancy@vietnameseamerican.org