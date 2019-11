NW Vietnamese News

Trên một trang Face book của nhóm còn có lời kêu gọi: Xin những tâm hồn bị tổn thương thất vọng trong đời sống, xin hãy đến với Soul Power Community Awareness Community. Ở vùng Nam Puget Sound liên lạc với:

253-279-5770. Tại vùng North Seattle, liên lạc với Dr Jeudi: (206) 779-8718.

Đôi nét về Dr Jeudi

Cô lớn lên từ biên giới Việt Miên, thân sinh là cựu đại tá có thân mẫu là người Việt. Sau 1975 ông bị đi tù cải tạo cộng sản Bắc Việt tại vùng Sóc Trăng trong khoảng 10 năm.

Dr Jeudi từng được nhiều uy tín tại phòng mạch trong khu King Plaza Seattle và từng là chủ tịch góp nhiều công sức sáng kiến cho hiệp hội thương mại M.L.King hiện nay hội này vẫn còn sinh hoạt đều đặn. Dr Jeudi từng có những cuốn sách viết bằng Anh ngữ về dinh dưỡng, thức ăn không gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể và phương pháp sống lành mạnh, an nhiên hạnh phúc…

Tìm hiểu về tổ chức này trên Facebook có đoạn:

“Good morning beautiful souls!

Tacoma Healing Awareness Community has the pleasure and honor to welcome Master Healer, Dr Jeudi Boulom from Lynnwood, Washington and her special guests, (other Master Healer Groups) Tao Hands Healers and Radiate Up, to join us this Sunday evening for a private one hour session (donations based) in Tacoma, Washington.

Radiate Up is an organization that was founded on the idea of empowering all souls with the essential tools and skills of past wisdom, through a systematic yet simplified protocol, for self healing and soul awakening. Their vision is to take this teaching around the world, so everyone can become self empowered. Tao Hand Healers are from Portland, Oregon.

I am on the journey of soul healing and could not of possible got this far if I wasn’t healed from all the traumatic experiences growing up in Tacoma. We all must face our fears sooner or later and be mindful of our actions. We are responsible for our behavior. Being able to recognize a blessing when you see one is a true gift. We all must work towards attaining peace in our life.

Hurt Souls~ Hurt Souls. If you’re interested in beginning your healing journey, RSVP @ 253 279 5770”.

Trên 1 trang Facebook khác, một nhân chứng từng đến với Soul Healing Awareness có ghi lại một đoạn sau: “My Healing session was a very enlightening experience. I came in feeling distorted and with a lot of pain in my soul. After the energy healing with Dr. Jeudi, Porsche, Vivienne, and DYoong, I was relieved from the heavy stresses on my soul. Tears flowed down my face like river. Lots of negativity left my heart. I felt much lighter. Also, I felt much more clearer about my self worth.”

