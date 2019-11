NW Vietnamese News

“Clip” ngắn chỉ 8 giây đã thu hút trên 7.3 triệu người xem

chỉ trong vòng 3 ngày.

“Clip” này liên quan đến một thầy giáo dạy tiếng Việt là thầy Quyên Di. Ông vẫn thường đem thú nhồi bông vào lớp để thưởng cho những sinh viên gỏi và chăm chỉ. Một sinh viên đã thu (lén) cảnh ông lấy những con thú nhồi bông trong cặp, đặt lên bàn cho sinh viên thấy. Vừa làm, ông vừa cười rất hiền lành. Cô sinh viên này đưa “clip” đó lên Twitter với lời “tweet”: “I’m crying! My Viet professor brings us stuffed animals every week to reward us for our hard work.” (Tôi bật khóc! Giáo sư dạy tiếng Việt của tôi tuần nào cũng đem thú nhồi bông vào lớp để thưởng cho chúng tôi vì chúng tôi học hành chăm chỉ.)

Ngay trong 15 tiếng đồng hồ kể từ khi xuất hiện, “clip” này đã có gần 3 triệu người vào xem. Bây giờ, sau ba ngày, con số người xem lên đến hơn 7.3 triệu lượt xem, 141 ngàn người retweet (share) và 685 ngàn người thích. Những con số “kinh khủng” này khiến nhiều tờ báo và cá nhân nói rằng cái “clip” đã gây bão trên mạng Twitter. Ngay cả những “clip” hay “video” chuyện “quốc gia đại sự” cũng chỉ thu hút nhiều lắm là 1 đến 2 triệu người xem. Một người trên Twitter, chuyên sản xuất thú nhồi bông đã hứa gửi cho thầy Quyên Di 100 con thú nhồi bông để ông làm quà thưởng.

Tiếp xúc với giáo sư Quyên Di, ông cho biết cảnh này diễn ra trong lớp Việt 1, là lớp tiếng Việt nhập môn, mùa đầu tiên, tại đại học UCLA. Tại đại học này, sinh viên trình độ nhập môn phải qua ba mùa học mới được lên trình độ trung cấp. Đây lại là lớp dành cho “non Vietnamese heritage students” (sinh viên không phải gốc Việt.) Chính vì các sinh viên này chưa biết chút tiếng Việt nào nên khi các em thuộc đủ mọi sắc dân này nói được, viết được một chút, ông rất mừng và thưởng cho sinh viên ấy thú nhồi bông. G iáo sư Quyên Di, còn cho biết sinh viên của các lớp này khi ra về vẫn cúi đầu chào kính thầy…

Amy là em sinh viên đã thu hình cái “clip” ấy. Em vốn gốc Việt nhưng không biết nói, biết viết tiếng Việt, vì thế đã ghi danh học lớp này.

Thầy giáo Quyên Di chia sẻ: “Những con thú nhồi bông này có đủ hình thù: gấu, chó, mèo, ngựa, cọp, bò, sóc, v.v… Tôi mua nhiều gấu nhất, vì coi bộ sinh viên nào cũng thích gấu. Tuần nào vợ tôi và tôi cũng đi mua thú nhồi bông. Khi chọn lựa những con thú dễ thương này. Tôi và cả vợ tôi đều thấy rộn lên trong lòng một niềm vui và tình yêu thương, khi nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của các sinh viên được nhận quà, và các em bập bẹ nói tiếng Việt: “Con cám ơn thầy.” Gọi là thú nhồi bông, nhưng thật ra tôi đã nhồi tình thương vào trong những con thú ấy.”

Đại học UCLA có chương trình dạy tiếng Việt, toàn chương trình kéo dài 3 năm, gồm 9 mùa học. Mội mùa học có chừng 130 sinh viên theo học các lớp tiếng Việt.

Giáo sư Quyên Di ngoài các giờ giảng dạy tại Đại Học UCLA, một số đại học khác, ông còn phụ trách các chương trình huấn luyện cho thầy cô giảng dạy các lớp Việt ngữ trên toàn quốc. Ngoài ra ông còn có chương trình xuất bản sách giáo khoa giúp thầy cô các trường giảng dạy tiếng Việt theo đúng phương pháp.

GS/ Nhà văn Quyên Di có dịp gặp gỡ thân hữu, đồng hương và các thầy cô dậy Việt ngữ vào chiều ngày Chúa Nhật 10 tháng 11-2019 tại Langston Hughes Performing Arts Center- 104 -17th Ave Seattle WA 98144. Nhân dịp ông là người dẫn chương trình “Stories & Love Songs”

Chúthích hình:

Hình: 1, 2 & 3 – Hình chụp lại từ clip 8sec quay tại UCLA,

với trên 7 triệu 300 views chỉ sau ba ngày tung lên mạng