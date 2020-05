NW Vietnamese News

LTS. Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 5, 2020 công bố chính sách căng thẳng mới với Trung Quốc và chấm dứt mối quan hệ của Hoa Kỳ với Tổ chức Y tế Thế giới. Ông cũng tuyên bố Hồng Kông đã mất vị thế là một thành phố tự trị, nên có chính sách mới.

NGUYÊN VĂN LỜI PHÁT BIỂU

Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính Chào quý vị. Cảm ơn các bạn.

Hôm nay tôi công bố về mối quan hệ của Hoa kỳ đối với Trung Quốc và một số biện pháp nhằm bảo vệ nền an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Hành động sai trái của Trung Quốc ai cũng biết. Trong nhiều thập kỷ, họ đã lừa đảo nước Mỹ mà chưa từng có ai làm như vậy trước đây. Mỗi năm hàng trăm tỷ đô la đã mất khi giao dịch với Trung Quốc, đặc biệt là trong những năm dưới chính quyền trước. Trung Quốc đã cướp đi các nhà máy của chúng tôi, lấy đi việc làm của chúng tôi, rút ​​ruột các ngành công nghiệp của chúng tôi, đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi và vi phạm các cam kết của họ qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Vấn đề còn tồi tệ hơn nữa, họ lại được xếp vào loại các quốc gia đang phát triển, nhận được tất cả những ưu đãi mà những nước khác không được hưởng, bao gồm cả Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho họ về điều này. Họ đã thoát khỏi một vụ trộm cắp, giống như không ai có thể thoát được trước đây do các chính trị gia trong quá khứ và thẳng thắn hơn, các tổng thống trong quá khứ.

Không giống như những người đi trước, chính quyền của tôi đã thương lượng và tranh đấu cho những sự đúng đắn được gọi là đối xử công bằng và tương ứng. Trung Quốc cũng đã tuyên bố giành chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp ở Thái Bình Dương, đe dọa tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Họ đã phá bỏ cam kết với thế giới về việc bảo đảm quyền tự trị của Hồng Kông. Hoa Kỳ muốn quan hệ cởi mở và xây dựng với Trung Quốc, nhưng để đạt được mối quan hệ đó đòi hỏi chúng tôi phải mạnh mẽ bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình.

Chính phủ Trung Quốc đã liên tục thất hứa với chúng tôi và nhiều quốc gia khác. Những sự thật đơn giản này không thể bị bỏ qua hoặc bị gạt sang một bên. Thế giới hiện đang đau khổ do sự bất minh của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc che giấu virus Vũ Hán để căn bệnh này lan tràn khắp thế giới, gây ra một đại dịch toàn cầu làm thiệt hại hơn 100.000 sinh mạng người Mỹ và hàng triệu người trên toàn thế giới. Các viên chức Trung Quốc đã xem thường nhiệm vụ báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới và áp lực tổ chức này lừa dối thế giới khi con virus này được chính quyền Trung Quốc phát hiện lần đầu tiên.

Vô số sinh mạng đã bị mất đi và khó khăn kinh tế sâu đậm đã xảy ra trên khắp toàn cầu. Họ (WHO) đặc biệt chống lại quyết định lệnh cấm đến từ Trung Quốc rất sớm của tôi, nhưng dù vậy tôi cũng đã thực hiện điều này và được chứng minh là đúng 100%. Trung Quốc đã hoàn toàn kiểm soát Tổ chức Y Tế Thế Giới mặc dù chỉ đóng góp 40 triệu đô la mỗi năm so với khoảng 450 triệu đô la mà Hoa Kỳ đã góp mỗi năm.

Chúng tôi đã đưa ra những chi tiết cải cách mà WHO phải thực hiện và tham gia trực tiếp với chúng tôi, nhưng họ đã từ chối hành động. Vì họ đã không thực hiện các cải cách được yêu cầu và cần thiết, nên hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới này và chuyển ngân quỹ đó sang các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác. Thế giới cần câu trả lời từ Trung Quốc về virus. Chúng tôi cần có sự minh bạch. Tại sao Trung Quốc lại tách biệt những người nhiễm bệnh từ Vũ Hán đến tất cả các khu vực khác của Trung Quốc? Họ không đi đâu khác, đã không đến Bắc Kinh. Họ đã không đi đâu khác, nhưng họ lại được cho phép tự do đi đến khắp thế giới, bao gồm Châu Âu và Hoa Kỳ.

Cái chết và sự hủy diệt gây ra bởi sự kiện này là khôn lường. Chúng tôi cần có câu trả lời không chỉ cho chúng tôi mà cho toàn thế giới. Đại dịch này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng sự độc lập kinh tế của Mỹ, bảo đảm chuỗi cung cấp quan trọng của chúng tôi và bảo vệ những tiến bộ khoa học và công nghệ của Mỹ. Trong nhiều năm qua, chính phủ Trung Quốc đã tiến hành gián điệp đánh cắp rất nhiều bí mật kỹ nghệ của chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ đưa ra tuyên bố để bảo đảm tốt hơn những Nghiên Cứu Đại Học Quốc Gia quan trọng của chúng tôi và đình chỉ nhập cảnh cho một số công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc, những người mà chúng tôi đã xác định là có rủi ro tiềm ẩn về an ninh.

Tôi cũng đang hành động để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ cho đến nay vẫn là tốt nhất trên thế giới. Tôi đang chỉ thị nhóm hành động One Financial Market (Thị trường Tài chánh) của chúng tôi, nghiên cứu hoạt động khác nhau của các công ty Trung Quốc trên thị trường tài chính Hoa Kỳ, với mục tiêu bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Các công ty đầu tư không nên để khách hàng của mình phải gánh chịu những rủi ro tiềm ẩn không đáng có liên quan đến việc tài trợ cho các công ty Trung Quốc không tuân theo các quy tắc tương tự.

Người Mỹ cần có sự công bằng và minh bạch. Một số trong những hành động quan trọng nhất mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến các tình hình tồi tệ đang diễn ra ở Hồng Kông. Tuần này, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt kiểm soát an ninh với Hồng Kông. Đây là một sự vi phạm rõ rệt đối với các nghĩa vụ của hiệp ước Bắc Kinh với Vương quốc Anh trong “Tuyên bố 1984″ và các quy định rõ ràng về luật cơ bản của Hồng Kông. Vẫn còn 27 năm nữa. Hành động chống Hồng Kông của chính quyền Trung Quốc là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp làm thay đổi tình trạng tự hào và lâu đời của lãnh thổ này. Đây là một thảm kịch cho người dân Hồng Kông, cho nhân dân Trung Quốc và thực sự là cho toàn thể người dân thế giới.

Trung Quốc tuyên bố là họ đang bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng sự thật Hồng Kông đã được an toàn và thịnh vượng như một xã hội tự do. Quyết định của Bắc Kinh đi ngược tất cả những điều đó. Họ cho bộ máy an ninh xâm nhập của nhà nước Trung Quốc vào những gì trước đây là pháo đài của Tự do. Sự xâm phạm mới nhất của Trung Quốc, cùng với những phát triển gần đây làm suy giảm các quyền tự do của lãnh thổ này, cho thấy Hồng Kông không còn tự trị để nhận được sự đối xử đặc biệt mà chúng tôi đã dành cho kể từ khi bàn giao (từ nước Anh).

Trung Quốc đã thay thế sự cam kết công thức “một quốc gia, hai hệ thống”, bằng “một quốc gia, một hệ thống”. Do đó, tôi đang chỉ thị chính quyền của tôi bắt đầu loại bỏ các miễn trừ đối xử đặc biệt đối với Hồng Kông. Thông báo của tôi hôm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các thỏa thuận mà chúng tôi có với Hồng Kông, từ hiệp ước dẫn độ đến kiểm soát xuất cảng của chúng tôi đối với các công nghệ sử dụng kép và hơn thế nữa, với một vài ngoại lệ. Chúng tôi sẽ xem xét lại những hướng dẫn du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Hồng Kông nói lên sự nguy hiểm ngày càng tăng do sự giám sát và trừng phạt của bộ máy an ninh nhà nước Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ thu hồi chế độ ưu đãi Hồng Kông với tư cách là một lãnh thổ hải quan và du lịch đặc biệt. Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện các bước cần thiết để trừng phạt nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (PRC) và các viên chức Hồng Kông trực tiếp hoặc gián tiếp làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong, và hoàn toàn làm mất nền tự do của Hồng Kông. Hành động của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và quan trọng.

Hơn hai thập kỷ trước vào một đêm mưa năm 1997, người lính Anh hạ cờ Liên Hiệp (Anh) và lính Trung Quốc giương cờ Trung Quốc lên tại Hồng Kông. Người dân Hồng Kông cảm thấy tự hào về di sản Trung Quốc và bản sắc Hồng Kông độc đáo của họ. Người dân Hồng Kông hy vọng rằng trong những năm và nhiều thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên giống như thành phố (Hong Kong) năng động và rạng rỡ nhất của họ.Thế giới đã được khích động bởi cảm giác lạc quan rằng Hồng Kông là một cái nhìn về Trung Quốc tương lai, mà không phát triển trở về một Trung Quốc quá khứ. Trong mọi quyết định, tôi tiếp tục tự hào bảo vệ người lao động, gia đình và công dân Hoa Kỳ.

Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn các bạn.

Theo: Rev.com

https://www.rev.com/blog/transcripts/donald-trump-press-conference-transcript-on-china-hong-kong-and-the-who

Trần Vũ lược dịch.