NW Vietnamese News

Radio VietNam Bắc Cali: Phỏng vấn nhạc sĩ Châu Đình An và ca khúc sáng tác trong mùa đại dịch,

Radio VietNam Bắc Cali (Hạ Vân): Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mới nhất được phát hành bởi Trung Tâm Asia, đó là nhạc phẩm Triệu Lời Tri Ân – một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đình An, qua giọng hát của Melanie Nga My.

Thưa quý vị, như Hạ Vân đã thông báo đến quý vị, Hạ Vân sẽ có phần phỏng vấn với nhạc sĩ Châu Đình An. Và hiện diện ở đường dây bên kia là nhạc sĩ Châu Đình An. Kính mời nhạc sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài.

Châu Đình An: Trước hết xin được chào chị Hạ Vân, và hai nữa là chào quý thính giả của Radio miền Bắc Cali.

Hạ Vân: Kính chào nhạc sĩ. Thưa nhạc sĩ, Hạ Vân được biết là Trung Tâm Asia Entertainment phổ biến nhạc phẩm này qua YouTube và cũng được rất nhiều lượt quý vị gọi vào để tham gia thưởng thức nhạc phẩm này. Còn những nhạc sĩ hoặc những trung tâm khác tại Hoa Kỳ và Việt Nam cũng cùng đồng hành với nhạc sĩ Châu Đình An. Thưa nhạc sĩ, cơ duyên nào đưa tới để nhạc sĩ sáng tác bài “Triệu Lời Tri Ân” này?

Châu Đình An: Trước khi trả lời vào chi tiết, tôi xin được trả lời câu hỏi mà chị nói là ca khúc của mình được Trung Tâm Asia phổ biến qua YouTube, thì như chúng ta cũng biết YouTube là một dạng như TV Channel rất là phổ thông ứng dụng nhất hiện nay. Và bất cứ một người nghệ sĩ nào cũng rất là vui khi được một trung tâm uy tín như Trung Tâm Asia phổ biến tác phẩm của mình đi khắp nơi, để có cơ hội được nhiều người biết đến sáng tác của mình. Tôi rất cảm ơn Trung Tâm Asia đã chuyển tải những ca khúc của chúng tôi đến với những người nghe nhạc, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam trong thời buổi đại dịch Coronavirus hiện nay. Còn việc các nhạc sĩ trung tâm khác cùng đồng hành thì tôi thấy rất đáng hoan nghênh và khích lệ, vì đó là những người nghệ sĩ lúc nào cũng thể hiện thái độ sống với thời cuộc đối với cộng đồng chúng ta, nhất là trong thời gian khốn khó của trận đại dịch này.

Hạ Vân: Vâng, cái cảm giác khi thực hiện nhạc phẩm này thì nhạc sĩ Châu Đình An có thể thấy một điều gì, nghe một bản tin gì, hay như thế nào để mà sáng tác một nhạc phẩm nghe quá cảm động thưa nhạc sĩ?

Châu Đình An: Vâng, cảm ơn chị. Người nghệ sĩ cũng giống như một cái máy ảnh, khi thấy được một cái gì đó thì mình phải chụp lại, ghi lại. Trong cảm xúc thì có lúc tôi theo dõi thời sự thì thấy hình ảnh trên Tivi chiếu một người mẹ, khi cô làm việc ở bệnh viện xong về thì đứng ở ngoài hiên nhà, qua cửa kính để chỉ nhìn đứa con thôi. Hoặc một vị bác sĩ về thăm con thì chỉ đưa tay qua kính cửa sổ để chạm vào bàn tay con bên trong, rồi sau đó họ quay lại nhiệm sở của mình. Chính những điều đó làm cho tôi cảm thấy rằng trong cuộc sống mối tương quan giữa con người, có những người họ hy sinh chấp nhận. Hơn ai hết cho người y sĩ với lời thề thì họ cũng phải dâng hiến cuộc sống của họ khi có sự hiểm nguy. Đó là nói về phần nghề nghiệp, nhưng trên hết là trái tim đồng loại, và trong hoàn cảnh như thế đã gây cho tôi một sự xúc động mãnh liệt, và tôi cũng cầm bút ghi lại những cảm xúc của mình và chỉ biết thốt lên những điều cảm ơn và tri ân vì đây là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm của chúng ta đối với những người đã sẵn sàng hy sinh thì giờ, tài năng và mạng sống của mình trong hoàn cảnh khốn khó như thế này. Đó là lý do tôi viết lên ca khúc “Triệu Lời Tri Ân”.

Hạ Vân: Khi nhạc phẩm này được phổ biến ra ngoài như vậy thì được sự hưởng ứng rất nhiều của những người nghe nhạc phẩm này. Trên 300 lượt shares, yêu mến… Bên cạnh đó cũng có nhiều đài truyền hình, đài phát thanh, những tờ báo, Radio, kênh YouTube chẳng hạn, thì có thêm sự tiếp tay nào với nhạc sĩ Châu Đình An không?

Châu Đình An: Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nhân đây tôi xin được cám ơn Người Việt Tây Bắc giúp thực hiện phổ biến bài hát Triệu Lời Tri Ân, và họ cũng đã đưa cho chúng tôi bản nháp của cô ca sĩ Melanie Nga My khi cô hát thử. Khi chúng tôi nhận được như vậy thì cũng làm như thế nào cho Trung Tâm Asia nhanh chóng đóng góp… Chúng tôi mong muốn dùng bài hát này để đưa đến khán thính giả và cộng đồng trong tình huống đại dịch hiện nay. Sự đóng góp của ca sĩ Nga My thì tôi thấy là ngay bản thân tôi là người viết ca khúc này nhưng tôi cũng phải kềm lại một đôi lần chứ không thì rơi lệ, vì cô hát với một sự chân thành và cảm xúc, hơn nữa mình biết cô cũng là một người y sĩ và đang ở tuyến đầu để giúp đỡ người khác, và đối phó với những nguy hiểm mà cô đã sống qua và thời gian cô đồng hành với những người đau bệnh như vậy để có một cái cảm xúc hát lên ca khúc này. Có thể nói là với sự khích lệ và yểm trợ của nhà báo Phạm Kim cũng như tiếng hát của ca sĩ Melanie Nga My trong ca khúc “Triệu Lời Tri Ân” thì làm cho tôi cảm thấy rằng như là một cơ duyên để tự dưng mọi người chung góp một bàn tay với nhau tạo nên một ca khúc để gửi đến tất cả quý vị khán giả và trong cộng đồng VN của chúng ta. Bên cạnh đó thì ca khúc này không những tại Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, ngay cả tại Việt Nam của chúng ta có những trang website, ví dụ như trang của Hội Nữ Tu Mến Thánh Giá ở Gò Vấp họ cũng đã lấy video này để bỏ lên trang đầu tiên của nhà dòng để phổ biến. Họ nghĩ rằng ca khúc có một điều gì đó mang lại sự an ủi, xoa dịu nhất là trong hoàn cảnh khốn khó này. Thưa chị Hạ Vân và quý vị khán giả, điều đó cũng chính là điều làm cho tôi mang nhiều cảm xúc và cho rằng đây là một cơ duyên, khi mà chúng ta không tìm đến nhau thì tự dưng có cơ hội đến với nhau vào tạo lên, cũng như hôm nay được MC Hạ Vân mời đến nói chuyện trên làn sóng của Radio Việt Nam Bắc Cali, tôi thấy là mình không dự định trước cơ hội được như vậy.

Hạ Vân: Vâng, phải nói là một mối duyên với nhạc sĩ, như nhạc sĩ Châu Đình An rất nổi tiếng với bài nhạc mà Hạ Vân phải nói đó là những bài nhạc rất là tha thiết, ví dụ như bài “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển” Trong số gần 200 ca khúc vẫn liên tục sáng tác… và còn cống hiến nhiều cho các Trung Tâm, làm MC cho Trung Tâm Asia nữa phải không thưa nhạc sĩ? Và qua sự phối hợp của Trung Tâm Asia cùng tiếng hát của Melanie Nga My thì phải nói là một sự kết hợp rất tuyệt vời. Tiếng hát của Melanie Nga My trong nhạc phẩm này như là cái duyên, là bài hát này là của cô. Qua giọng hát của cô đã làm bao nhiêu con tim rung động khi mà mọi người thưởng thức nhạc phẩm này phải không nhạc sĩ Châu Đình An?

Châu Đình An: Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với nhận xét của chị Hạ Vân là như vậy. Tôi nghĩ rằng với tiếng hát chân phương mộc mạc và lúc ấy như mình vừa bảo như là “người trong cuộc, người thật việc thật”. Khi cô hát như là kể chuyện, ca khúc này như là một sự kể lể về một câu chuyện trong âm nhạc, cô là người nói hộ cho người sáng tác và khi cô kể một cách chân thành thì nó giống như khi chúng ta ăn cao lương mỹ vị nhiều quá, đến một lúc nào đó ăn cơm với dưa cà muối thì chúng ta cảm thấy rất là ngon. Ca khúc này cũng chân phương mộc mạc như thế, chỉ một tiếng hát và một cây ghi ta. Thì với một người sáng tác như chúng tôi thì tôi nghĩ rằng tiếng hát của Melanie NgaMy như là một real voice thật sự mà không cần sử dụng đến âm thanh effect hay là những phối khí hòa âm, mà chỉ cần một cây ghi ta mộc mạc với tiếng hát chân phương đã gởi gắm đến chúng ta nhiều cảm xúc như chị vừa cho nhận xét đó là như vậy.

Hạ Vân: Vâng, cảm ơn nhạc sĩ. Được biết là nhạc sĩ còn một bài nhạc với tinh thần tương tự như thế này nữa phải không nhạc sĩ Châu Đình An?

Châu Đình An: Dạ vâng, trước khi bài “Triệu Lời Tri Ân” đưa ra thì tôi có viết bài “Thế Giới Một Niềm Đau” đó là bài nhạc đầu tiên trong chương trình tôi làm việc với trận đại dịch này, khi Thế Giới Một Niềm Đau đưa ra cũng được đón nhận rất là nhiều. Sau đó thì tôi làm tiếp bài Triệu Lời Tri Ân. Nguyên nhân làm bài Triệu Lời Tri Ân thì như đã kể với chị lúc nãy rồi. Thế Giới Một Niềm Đau cũng là một ca khúc nói về lẽ sống của con người, bởi vì là một người sáng tác tôi có một nhận định rằng – rồi đây đại dịch cũng sẽ qua đi, cái còn lại là chúng ta học được gì trong biến cố đau thương này, đó là chúng ta thấy thân phận con người có hôm nay, ngày mai mất, là một cái gì bụi tro lắm, nói về khía cạnh tâm linh thì chúng ta cũng sẽ phải thay đổi các lãnh vực về trần gian ví dụ như về chính trị, văn hóa, xã hội đời sống … tất nhiên mọi người cũng sẽ nhìn lại như thế nào để mà không có xảy ra một hoàn cảnh khó khan tương tự như hôm nay. Tuy nhiên về đời sống tâm linh thì tôi thấy mọi người sẽ có một cái nhìn lại, và những điều này xảy ra cũng rất là tốt. Trong Thế Giới Một Niềm Đau thì nó như một thông điệp nhắn gửi “tình yêu là lẽ sống, nếu chúng ta nguyện cầu thì sẽ thấy sự nhiệm mầu và chúng ta xin để thoát ra khỏi niềm đau này”. Đó là một thông điệp gửi đến, dựa vào câu chuyện của Thế Giới Một Niềm Đau, giống như một người yêu nói với người yêu, một người chồng nói với người vợ, người vợ nói với người chồng, hoặc người bạn nói với người bạn “em ơi có nghe gì không” tả lên một cái hoang vắng tiêu điều chưa bao giờ thấy, và một cái điều rất lạ là tự dưng người lại tránh xa người, chính điều đó cũng là một thông điệp trong bài hát Thế Giới Một Niềm Đau. Được biết Trung Tâm Asia cũng sẽ phổ biến lên Asia Channel ca khúc này…

Hạ Vân: Vâng, như vậy cũng vì cái “dịch virus” này mà chúng ta phải tạm cách ly trong một thời gian như vậy thì chúng ta mới nghĩ lại những ngày mà chúng ta tự nhiên đi gần bên nhau, nắm tay nhau và có những cử chỉ âu yếm như vậy, nhưng bây giờ chúng ta lại tạm thời không thực hiện được những điều đó thì bây giờ nghĩ lại chúng ta mới thấy thật quý những gì mà chúng ta đã có được trong quá khứ và chúng ta cũng nguyện rằng một thời gian nào đó trong tương lai chúng ta lại có được những tình cảm đó trở về thì chắc rất là nồng nàn phải không nhạc sĩ Châu Đình An?

Châu Đình An: Dạ vâng, tôi cũng đồng ý với nhận xét của chị là như vậy, và có thể là qua cái này người ta sẽ gần nhau hơn.

Hạ Vân: Dạ đúng vậy. Thưa nhạc sĩ, để hỏi lại vấn đề một chút … trong tương lai nhạc sĩ có những dự định gì, có hợp tác với trung tâm nào để tiếp tục phát hành những bài nhạc rất ý nghĩa và rất hay cho nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại này thưa nhạc sĩ?

Châu Đình An: Thưa chị Hạ Vân, thật sự thì tôi không có ý định gì cả, bởi vì nếu khi mình có ý định làm gì đó thì tự dưng nó không đến. Lâu nay chúng tôi cũng vẫn tiếp tục sáng tác. Khi có một cơ duyên nào đó thì mình viết lên được ca khúc. Còn có khi hai ba bốn năm mình không làm được gì cả. Còn các trung tâm thì vẫn có mối quan hệ với Trung Tâm Asia, như trước đây cũng đã làm MC cho hai cuốn của Trung Tâm là 80 và 81. Còn những tác phẩm như Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Cay Đắng Bờ Môi, hoặc 40 Năm Rồi Sao … thì cũng đã được Trung Tâm Thúy Nga dàn dựng trong thời gian vừa qua. Nói chung là những ca khúc của mình làm như là một điều gì đó mình thể hiện cuộc sống của mình đối với cuộc đời xảy ra chung quanh mình. Do đó tôi không có một kế hoạch làm việc với trung tâm hay cái gì cả, khi nào viết được một ca khúc mới thì mình đưa ra, nếu trung tâm họ thấy rằng ca khúc này có thể được quý vị khán giả đón nhận thì họ sẽ dùng phương tiện của họ để phổ biến. Hiện nay tôi cũng mới tập tành làm một trang Châu Đình An YouTube Channel, lẽ ra tôi phải làm từ lâu mà tôi không để ý, và hầu như cũng không biết nhiều về ứng dụng của YouTube như thế nào. Nhưng có người bạn họ cũng nói như thế thì tôi cũng mới làm vài tuần nay thôi và đã đưa mười mấy bài hát của mình lên đó. Hy vọng qua làn sóng Radio Bắc Cali, quý vị khán thính giả có thể đón nhận Châu Đình An YouTube Channel. Ở trên đó mình có thể dùng phương tiện của YouTube để đưa bài hát của mình lên, hoặc để tâm sự với khán giả một cách trực tiếp. Điều đó cũng là một sự khích lệ, thôi thúc mình và mình cảm thấy những trò chuyện của mình đang có người nghe. Giả như mình gõ một cánh cửa thì cũng có người nghe để người ta mở cánh cửa đó, tôi nghĩ đơn giản là như vậy đó.

Hạ Vân: Vâng, nhạc phẩm cũng trong tinh thần này là Thế Giới Một Niềm Đau, thì cũng với tiếng hát của nhạc sĩ Châu Đình An và với tiếng đàn ghi ta hay như thế nào ạ?

Châu Đình An: Đầu tiên thì tôi cũng hát với ghi ta rồi đưa lên trang Facebook của mình, nhưng khi đưa lên chỉ trong một thời gian ngắn thì tôi thấy đến 50-60 ngàn lượt xem và họ vào viết comment rất là nhiều. Sau đó thì trên YouTube tôi thấy khoảng mười mấy người họ lấy ca khúc này họ tự làm lấy, thì mình thấy rằng ca khúc này đã đánh động họ và ngay cả những người ca sĩ bên Việt Nam họ lấy về họ hát và hát rất hay, vì họ là ca sĩ chuyên nghiệp có thể họ hát hay hơn mình. Riêng mình thì bản mộc đầu tiên mình hát với ghi ta cũng như một vài lời tâm sự mở đầu thì cũng được khán giả đón nhận rất nhiều. Cũng chính vì thế mà bây giờ tôi với ca sĩ Melanie NgaMy đang sửa soạn đưa ra bài Thế Giới Một Niềm Đau với hai tiếng hát nhạc sĩ Châu Đình An và ca sĩ Melanie Nga My, ở hai nơi khác nhau để cùng hát một ca khúc này. Sẽ làm như vậy và hy vọng là Trung Tâm Asia cũng sẽ dùng phương tiện của họ để phổ biến bài hát Thế Giới Một Niềm Đau với tiếng hát Châu Đình An và Nga My ở hai tiểu bang khác nhau.

Hạ Vân: Hạ Vân kính lời cảm ơn đến nhạc sĩ Châu Đình An đã cho phần phỏng vấn ngày hôm nay rất xúc tích và cảm động để chúng ta nói về những cảm nghĩ, những sự đóng góp của chúng ta trong mùa đại dịch này bằng lời nhạc. Đó là những gì đẹp nhất mà chúng ta có thể thực hiện được để chia sẻ với nhau những niềm đau cũng như là những niềm hy vọng, những nỗi vui mừng khi mà có những bệnh nhân đã vượt qua được căn bệnh này. Kính gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ và kính chúc nhạc sĩ luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn có thêm mỗi ngày được những cảm hứng để có thể sáng tác thêm nhiều bài nhạc thật hay cho nền âm nhạc hải ngoại này. Mong rằng điều đó chúng ta sẽ được thực hiện và sẽ được phổ biến rất nhiệt thành của những quý vị yêu nhạc cũng như những trung tâm lớn. Sau khi chấm dứt phần phỏng vấn ở đây thì Hạ Vân cũng gởi đến quý thính giả nhạc phẩm Thế Giới Một Niềm Đau cũng do chính nhạc sĩ Châu Đình An trình bày qua tiếng đàn ghi ta của nhạc sĩ. Cảm ơn nhạc sĩ và kính chúc nhạc sĩ một đêm an lành.

Châu Đình An: Vâng, nhân đây tôi cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả cũng như chị Hạ Vân đã cho tôi có cơ hội nói chuyện trên Radio Việt Nam Bắc Cali, và quý vị cũng đang nghe làn sóng này. Tôi có một điều trước khi chúng ta chấm dứt buổi trò chuyện hôm nay, và tôi cũng cảm thấy một niềm vui, đó là không chỉ riêng tôi sáng tác những ca khúc vừa kể mà còn những anh em nhạc sĩ khác, các trung tâm khác họ cũng có những chương trình ca nhạc cống hiến rất đáng kể và đã được phát động một cách rất đẹp. Điều này cũng thể hiện được là người nghệ sĩ khi đứng trước một thời cuộc chúng ta có một thái độ sống, chúng ta thể hiện một cuộc sống đó là chúng ta vui với niềm vui niềm vui của xã hội cộng đồng và chúng ta cũng buồn với những nỗi buồn của xã hội và cộng đồng. Đó chính là điều mà tôi cảm thấy rằng qua đại dịch này trong cái rủi có cái may, cánh cửa này đóng có cánh cửa khác sẽ mở ra. Một cái thất vọng sẽ có cái hy vọng, chúng ta không thể nào tuyệt vọng được. Chính đó là điều mang lại cho chúng ta một niềm tin, và khi có niềm tin như thế thì cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là điều tôi cũng muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình và cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay, cảm ơn chị Hạ Vân và mong sẽ có cơ hội trò chuyện trong một dịp khác.

Hạ Vân: Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Châu Đình An.

Phần phỏng vấn do Radio Việt Nam Bắc Cali thực hiện.