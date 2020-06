NW Vietnamese News

Cao đẹp hơn nữa, chưa bao giờ có một ai trong các anh đã mở lời thở than hay so sánh này kia…

Với tuổi đời chồng chất, với kiến thức hạn hẹp của những người ngày xưa chỉ biết cầm súng để bảo vệ non sông, một lần nữa, các anh lại dầm mưa giãi nắng, làm ngày cày đêm, chịu nghèo hèn thất thế để vợ con được no đủ, cắn răng hờn tủi để vợ con được nở nụ cười, chịu đau khổ âm thầm để vợ con được sung sướng…

Nhân ngày Lễ Cha, xin kính chúc tất cả các anh em Quân Dân Cán Chính VNCH một Ngày Lễ Cha vui vẻ, an bình. Các anh đã là những người Cha đúng nghĩa nhất và cao cả nhất trên thế giới này. Lúc còn trẻ, các anh đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc. Không ai có được một ngày an vui sung sướng mà chỉ toàn là những gió sương cùng nguy hiểm. Rồi vận nước điêu lính, Thành không giữ được để cho giặc vào cưỡng chiếm giang san. Có rất người người trong các anh đã ở lại Việt Nam để trả nợ dùm tai ương cho cả nước. Các anh đã bị hành hạ, đoạ đày và sĩ nhục. Nhiều người trong các anh đã ra đi trong hờn tủi và uất hận. Những người còn lại vẫn kiên trì trà nợ dùm cho chúng tôi…

