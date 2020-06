NW Vietnamese News

Cuốn hồi ký của ông Bolton tựa đề “The Room Where It Happened” (Tạm dịch: Căn Phòng Nơi Xảy Ra Chuyện). Theo nhà xuất bản, cuốn sách này không chỉ kể lại “hỗn loạn trong Tòa Bạch Ốc,” mà còn đề cập “việc đánh giá những đối thủ lớn, thói quen ra quyết định bừa bãi, không nhất quán của tổng thống, và cách ông ấy đối phó với đồng minh cũng như kẻ thù.”

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump liên tục gây nguy hại an ninh quốc gia và phạm một loạt lỗi có thể luận tội được, nhằm tăng cơ hội tái đắc cử, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cho hay trong cuốn hồi ký sắp xuất bản.

