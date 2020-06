NW Vietnamese News

Họ nhận thấy tỷ lệ nhiễm bệnh ở Ý và New York chỉ bắt đầu giảm sau khi có lệnh đeo khẩu trang, không phải sau khi Ý ra lệnh đóng cửa cả nước, hay sau khi New York ra lệnh ở nhà.

Sau đó, họ so sánh thời điểm những biện pháp này có hiệu lực. Ở Vũ Hán, tất cả biện pháp này được ban hành cùng lúc. Trái lại, những biện pháp này được công bố vào thời điểm khác nhau ở Ý và New York.

Các nhà nghiên cứu ở Texas và California so sánh xu hướng dịch bệnh lây lan ở Ý và New York cả trước và sau khi chính quyền ra lệnh công chúng đeo khẩu trang. Tỷ lệ nhiễm bệnh ở cả hai nơi đều chựng lại sau khi lệnh đeo khẩu trang được ban hành, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences của Mỹ hôm Thứ Năm.

