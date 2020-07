Ngoại trưởng Mỹ: Tin tình báo cho thấy Tổng giám đốc WHO đã bị ĐCSTQ mua chuộc

Trong chuyến thăm Vương quốc Anh hôm 21/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mua chuộc Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros và đây là một lý do quan trọng khiến Hoa Kỳ quyết tâm rút khỏi WHO.

Hôm 22/7, tờ Telegraph của Anh đưa tin, trước khi gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson vào ngày 21/7, ông Pompeo đã gặp một nhóm nghị sĩ đa đảng của Anh. Khoảng 20 nghị sĩ đến từ các đảng tham gia cuộc gặp với ông Pompeo đều là những chính trị gia “diều hâu” của Anh. Họ ủng hộ việc cứng rắn đối với ĐCSTQ và gây áp lực cho chính quyền Thủ tướng Johnson về các vấn đề như Huawei và Hong Kong.

Ông Iain Duncan Smith, cựu lãnh đạo và là cựu đảng viên Đảng Bảo thủ Anh, đã tham gia cuộc họp và xác nhận với giới truyền thông rằng, ông Pompeo nói rằng ĐCSTQ đã thao túng cuộc bầu cử Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 5/2017 và đưa ông Tedros vào vị trí này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV hôm 22/7, ông Smith nói: “Ông ấy (Pompeo) đã công khai tuyên bố rằng Tổng giám đốc hiện tại (Tedros) sẽ khiến WHO thụt lùi, hơn nữa sẽ khá là ‘chính trị hoá’”.

Ông Smith cho biết thêm: “Ông ấy (Pompeo) nói rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm cách khiến người khác bỏ phiếu cho ứng cử viên đặc biệt này (Tedros), đó là lý do tại sao Hoa Kỳ quyết định không tài trợ tiền cho WHO nữa”.

Một số nghị sĩ giấu tên khác đã nói với truyền thông rằng, ông Pompeo nói với họ rằng có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy ĐCSTQ đã mua chuộc ông Tedros, mặc dù ông Pompeo không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng nói rằng có thông tin tình báo bảo đảm cho lời nói của ông.

Ông Pompeo nói rằng do sự thao túng của ĐCSTQ, nhiều người trên thế giới đã chết vì virus Corona Vũ Hán, trong đó có một lượng lớn người Anh tử vong. Ông nói rằng WHO đã trở thành một tổ chức “chính trị” chứ không phải là một tổ chức “dựa trên cơ sở khoa học”.

Bloomberg nhận xét rằng, điều này cho thấy những cáo buộc của Ngoại trưởng Pompeo đối với việc WHO và ĐCSTQ che giấu dịch bệnh đã leo thang rất nhiều. Hoa Kỳ chỉ trích WHO vì đã ‘kẻ xướng người họa’ với ĐCSTQ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, khiến dịch bệnh mất kiểm soát trên toàn thế giới. Tổng thống Trump cho rằng WHO quá thân cận với ĐCSTQ.

Đông Phương

Theo The Epoch Times

Nguồn: NTD Việt Nam