25 nhà hoạt động dân chủ Hong Kong bị buộc tội vì tham dự lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn

Hong Kong là thành phố duy nhất ở Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn quy mô lớn năm nay. Tuy lễ tưởng niệm Thiên An Môn vẫn được tổ chức hàng năm trong suốt 30 năm qua, nhưng năm nay chính quyền Hong Kong đã cấm sự kiện này, với lý do lo ngại về đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Bất chấp lệnh cấm, hàng nghìn người dân Hong Kong đã đến công viên Victoria để tham dự lễ tưởng niệm. Hơn 2 tháng sau khi sự kiện diễn ra, 25 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị buộc tội vì đã tham gia vào buổi lễ này.

Tất cả 25 nhà hoạt động đều bị cáo buộc cùng một tội danh là “cố ý tham gia một cuộc tụ họp bất hợp pháp”, nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hoàng Chi Phong cho biết. Các thành viên của Liên minh Ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Lee Cheuk-yan, cũng bị buộc tội: “xúi giục người khác tham gia một cuộc tụ họp bất hợp pháp”. Ngày 6/8, cảnh sát Hong Kong đã thông báo với các nhà hoạt động cáo buộc vi phạm của họ.

Nhà hoạt động nổi tiếng 23 tuổi Hoàng Chi Phong cũng bị buộc tội vì đã tham gia vào buổi lễ tưởng niệm. Anh đã viết về cáo buộc trên Twitter: “Rõ ràng, chính quyền [Hong Kong] có kế hoạch tiến hành một cuộc đàn áp khác đối với các nhà hoạt động của thành phố bằng mọi cách”.

Lễ tưởng niệm Thiên An Môn tại Hong Kong là một trong các quyền tự do dân sự của người dân thành phố theo nguyên tắc “Một quốc gia hai chế độ” đã được cam kết với Trung Quốc đại lục. Luật cơ bản của Hong Kong quy định các quyền tự do dân sự như quyền bầu cử, tụ họp để phản đối, và tự do phát biểu. Lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn hàng năm tại Hong Kong là lễ tưởng niệm lớn nhất trên thế giới về vụ thảm sát này.

Chính quyền Hong Kong đã công bố hủy bỏ lễ tưởng niệm Thiên An Môn năm nay cùng ngày với việc Hội đồng Lập pháp Hong Kong thông qua Luật Quốc ca. Luật này cũng cho phép khởi tố hình sự các cá nhân có hành vi hay thái độ thiếu tôn trọng đối với Quốc ca của Trung Quốc. Ngay sau đó, ĐCSTQ đã thông qua Luật An ninh Quốc gia Hong Kong, hình sự hóa bất kỳ hành động ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc cấu kết với các thế lực nước ngoài.

Giới phê bình bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Trung Quốc sử dụng luật này để dập tắt những bất đồng quan điểm sau một năm người dân Hong Kong liên tục biểu tình. Tuần trước, chính quyền Hong Kong đã buộc tội 6 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ theo Luật An ninh Quốc gia của họ, trong đó có một công dân Hoa Kỳ hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ.

Nguyễn Minh

Theo The Epoch Times