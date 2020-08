4 thực phẩm nên ăn để giảm cân

SANTA MONICA, California (NV) – Giảm cân không nhất thiết là phải giảm ăn, cắt hàm lượng hết tất cả các chất dinh dưỡng trong món ăn và chỉ ăn chọn lọc. Đôi khi có những thực phẩm bạn cần phải nạp nhiều hơn để kiểm soát cơn thèm ăn, duy trì vóc dáng cân đối, theo trang mạng Livestrong.

1. Yến mạch

Cũng giống như khoai, yến mạch (oatmeal) có thành phần rất đặc biệt là beta-glucan. Các cuộc nghiên cứu từng chỉ ra rằng beta-glucan ngăn chặn chứng thèm ăn và tăng cảm giác no. Theo đó, bữa ăn buổi sáng có beta-glucan sẽ tạo cảm giác no cho người ăn so với những người ăn không có thành phần này.

2. Khoai

Tất cả các loại củ thuộc họ khoai như khoai tây, khoai lang hay khoai tím đều được các bác sĩ khuyên bổ sung thêm nếu muốn giảm cân. Trong đó, khoai lang được xem là nổi bật nhất vì có chứa nhiều beta-carotne còn loại khoai tây và khoai trắng thường bị xem là thiếu dinh dưỡng và là loại tinh bột xấu.

Tuy nhiên, trên thực tế thì loại khoai nào cũng tốt, quan trọng là cách chế biến của chúng ta. Bạn không nên ăn khoai chiên mà nên luộc hoặc hấp, để các tinh bột của khoai không bị chuyển hóa thành thành phần xấu.

Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA, một củ khoai vừa có vỏ thông thường có khoảng 118 calories, cung cấp 3 gram protein, 27 gram tinh bột, 2.5 gram chất xơ, 24% vitamin B6 và 20% vitamin C. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Academy of Nutrition and Dietetric thực hiện đầu Tháng Hai, 2020, khoai tây có nhiều tinh bột nhưng đồng thời lại chứa các thành phần tinh bột kháng, giúp làm giảm lượng calories mà cơ thể phải tiêu hao và tăng cảm giác no.

3. Quả mâm xôi

Quả mâm xôi, tên tiếng Anh là raspberry, được xem là chất dinh dưỡng quan trọng giúp giảm cân so với các loại trái cây khác như ổi, bơ hay chanh dây. Một quả mâm xôi cung cấp 1/3 lượng chất xơ trong ngày.

Thông thường khi giảm cân chúng ta thường tập trung vào việc giảm calories hoặc tinh bột, tuy nhiên, cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Nutrition hồi Tháng Mười, 2019, điều này có thể sai lầm. Theo đó, khi bạn theo một công thức ăn kiêng nào, cho dù là cắt bớt tinh bột, ít chất béo, protein cao thì chất xơ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy việc giảm cân cao nhất.

4. Đậu legume

Một bản phân tích trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition xem xét dữ liệu của hơn 20 nghiên cứu khác nhau cho thấy, những người ăn các loại đậu hằng ngày sẽ giảm cân hiệu quả hơn. Đặc biệt, đậu legume khi ăn từ một đến hai cup kèm cùng bữa ăn sẽ giúp duy trì cân nặng cân đối lâu dài. (K.D)