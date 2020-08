Melanie Nga My: Bàn Tay Nhân Ái -The Hands of Compassion-Music Quốc Sĩ- Asia Entertainment Reset & Reborn

“Bàn Tay Nhân Ái” The Hands of Compassion Quoc Si với tiếng hát Melanie Nga My

Asia Entertainment in Reset & Reborn phát hành để gửi gắm niềm tin đến với tất cả mọi người trong nạn dịch COVID-19.

Asia Entertainment Reset & Reborn ca khúc mới với Melanie NgaMy do producer Dang Minh thực hiện và phát hành. Ca khúc “Bàn Tay Nhân Ái” (The Hands of Compassion) sáng tác vào thời cao điểm của cách ly và kêu gọi mọi người hãy trấn an nhau- khốn khó sẽ qua với một niềm tin.

Nhạc sĩ Quốc Sĩ sáng tác, ca sĩ Melanie Nga My trình bày…

Có lẽ vì là một y sĩ làm việc ở bệnh viện trong thời gian giúp đỡ các bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh COVID-19- đầy áp lực và đôi khi có cả nỗi lo âu…

nên ca sỹ Melaine Nga My đã trình bày ca với đầy cảm xúc, và cũng như lời tâm nguyện, đừng sợ hãi, hãy tin yêu vv

MV video đã được trung tâm ASIA thu hình đẹp, ý nghĩa và cảm động

Một bông hồng gửi đến ca sỹ Melaine Nga My và producer Đăng Minh – trung tâm ASIA …️ Dù là những ngày gián đoạn hoạt động, nhưng cùng với các MV này, Trung Tâm Asia còn “hé mở cánh cửa” để đồng hương, khán thính giả yêu mến từ hơn 35 năm qua “nhìn thấy bên trong và bên ngoài building Asia vẫn như xưa, trong quãng thời gian “Asia Entertainment Reset & Reborn” … hiện nay.

Chỉ cần niềm tin ta sẽ vượt qua

Dù còn 1 giây 1 hơi thở sống

Đừng vội buông tay xin hãy tin em …anh ơi….