2 chị em đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc mang thai hộ, bị khởi tố

Hai bị can Uông Thị Mai và Uông Thị Trang tại Công An thành phố Vinh, Nghệ An. (Hình: Việt Hải/Tuổi Trẻ)

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Từ Trung Quốc trở về, hai chị em ở Nghệ An đã câu kết với một số người dụ dỗ hàng chục phụ nữ khỏe mạnh, không có công ăn việc làm, cần tiền, đưa sang Trung Quốc mang thai hộ.

Theo báo VNExpress, ngày 23 Tháng Chín, Công An thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố hai bị can Uông Thị Trang (31 tuổi, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) và Uông Thị Mai (27 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.”

Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bà Trang được tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn bà Mai bị tạm giam ba tháng.

Trước đó, theo cáo trạng, rạng sáng 16 Tháng Chín, khi bà Mai đang đưa một thiếu nữ ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lên xe đò từ thành phố Vinh đi Cao Bằng để vượt biên lậu sang Trung Quốc cấy phôi thai, thì bị công an phát giác, bắt giữ.

Cùng ngày, công an đã khám xét khẩn cấp nhà riêng bà Trang ở xã Hưng Lộc, và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Theo báo Tiền Phong, hồi năm 2019, bà Trang đã tham gia đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ. Đầu năm 2020, bà Trang về Việt Nam rủ em gái là Mai (đã có chồng con) cùng tham gia. Hai chị em dùng mạng xã hội lập các nhóm “Mth,” “Mang thai hộ,” “MTH7” câu kết với đồng phạm ở Hà Nội, Cao Bằng để đăng tin tìm người. Ai có nhu cầu tham gia, sẽ được hai chị em Trang giới thiệu cụ thể và báo số tiền được nhận.

Những người đồng ý tham gia được hỗ trợ khám sức khỏe, đi xe đò từ nơi cư trú tới tỉnh Cao Bằng. Tại đây, một người trong đường dây sẽ đưa vượt biên lậu qua Trung Quốc để cấy phôi. Sau đó đưa trở về Việt Nam dưỡng thai, rồi lại tiếp tục quay trở lại Trung Quốc để sinh và bàn giao con.

Mỗi phụ nữ mang thai và sinh con thành công sẽ được trả số tiền từ 330 đến 350 triệu đồng ($14,225 – $15,087). Riêng hai bị can mỗi người nhận từ 20 đến 30 triệu đồng ($862 – $1,292).

Từ Tháng Hai đến nay, nhóm này đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên sang Trung Quốc để mang thai hộ và hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng ($21,549).

Liên quan đến các đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc mang thai hộ, hôm 15 Tháng Chín, Công An tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Trang (30 tuổi, trú phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Lương Thị Bích Thư (26 tuổi, ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.”

Theo báo Dân Trí, khoảng Tháng Bảy, 2019, bà Trang đi du lịch tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, bị can gặp một người đàn ông đề nghị tìm phụ nữ Việt Nam để tổ chức đưa sang Cambodia cấy, ghép phôi thai, mang thai hộ cho người Trung Quốc, nếu tìm được thì bà Trang sẽ được trả $16,000/người.

Sau khi về Việt Nam, bà Trang bắt đầu sử dụng mạng xã hội tìm những người nghèo có nhu cầu mang thai hộ, và đưa ra mức giá từ 300 đến 370 triệu đồng ($12,920 – $15,934) tùy vào thai đơn hay song thai.

Trong lúc tìm kiếm người, bà Trang quen được “cộng tác viên” Bích Thư và giao kèo nếu tìm được người mang thai hộ, Thư được Trang trả cho 20 triệu đồng ($862)/người. Từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một, 2019, hai bị can Trang và Thư đã tìm được ba người nhận mang thai hộ.

Đến đầu Tháng Sáu vừa qua, khi những người phụ nữ sắp đến ngày sinh, bà Hồng Trang hướng dẫn họ đến tỉnh Hà Giang để vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, do thai lớn những người này không đủ sức khỏe tiếp tục đi nên đã tìm cách liên lạc với Công An huyện Mèo Vạc để trình báo. (Tr.N)