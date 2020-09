4 loại thực phẩm có thể mang mầm bệnh COVID-19

Thịt cá hồi bày bán trong chợ. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Vừa qua, bốn loại thực phẩm bị báo cáo có chứa COVID-19 là cá hồi (salmon), cánh gà, tôm, và thịt heo. Trong khi Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đều xác nhận khả năng lây nhiễm theo kiểu này trước mắt không tồn tại, nhưng New Zealand, Việt Nam và Trung Quốc nói có trường hợp bị lây nhiễm.

Chính vì vậy, theo trang Yahoo! Life, một trong những chủ đề được bàn cãi trong kỹ nghệ ẩm thực là liệu COVID-19 có thể lây lan từ thực phẩm hoặc bao bì chứa các loại sản phẩm đó?

New Zealand, Việt Nam và Trung Quốc có một số trường hợp bị lây nhiễm tại những nhà máy thực phẩm hay các cơ sở nhập cảng thực phẩm, khiến các chính quyền sở tại và giới chức y tế phải mở những cuộc điều tra sâu rộng. https://c4bf7af017f90cd9e430b09534461794.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Thí dụ, Trung Quốc báo cáo tìm thấy virus COVID-19 còn sống ở một số thực phẩm như thịt và hải sản nhập từ Nam Mỹ và Âu Châu.

Trung Quốc cho biết đã phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các loại thực phẩm nhập cảng.

Qua đó, đưa đến báo cáo rằng, trên thực tế, COVID-19 có thể có mặt trên thực phẩm tươi sống và bề mặt bao bì chứa loại thực phẩm đo trong vài ngày và thậm chí vài tuần.

Tổng quát, mọi người đều biết thực phẩm bị nhiễm trùng thường nằm trong trường hợp thực phẩm được giữ lạnh hoặc đông đá, nhiệt độ thấp duy trì sự tồn tại của các loại virus và vi trùng.

Bốn loại thực phẩm bị báo cáo có chứa COVID-19:

Cá hồi (Salmon)

Hồi Tháng Sáu, giới chức thẩm quyền Trung Quốc truy được nguồn của loại virus COVID-19 tái bùng phát ở Bắc Kinh đến từ một nhà hàng.

Báo cáo ban đầu cho biết tìm thấy dấu vết loại virus này ở tấm thớt chặt cá hồi. Sản phẩm này được nhập từ Na Uy.

Mặc dù, sau đó chính quyền địa phương không kết luận loại cá nhập cảng này là nguyên nhân, nhưng Trung Quốc ra lệnh xét nghiệm tất cả các loại thực phẩm nhập cảng.

Tháng Tám vừa qua, một nghiên cứu của trường đại học nông nghiệp South China Agricultural University và Guangdong Academy of Agricultural Sciences tại Quảng Châu công bố tìm thấy dấu vết của COVID-19 trong cá hồi đông lạnh.

Các nhà khoa học cho biết loại virus này vẫn tồn tại trong tám ngày ở mức 39 độ F.

Cánh gà chiên món ăn khoái khẩu của giới trẻ. (Hình: Paul J. Richards/AFP via Getty Images)

Cánh gà

Các nhà khoa học Trung Quốc báo cáo tìm thấy dấu vết của COVID-19 trong cánh gà đông lạnh nhập cảng từ Brazil. Kết quả trên được tìm ra ở các mẫu vật phẩm tại cảng Thẩm Quyến, chưa nhập vào thị trường nội địa Trung Quốc.

Một chuyên gia y tế tại đại học Chinese University of Hong Kong cũng lên tiếng tìm thấy loại virus này ở bề mặt bao bì chứa sản phẩm thịt. Sau đó, trường hợp tương tự được tìm thấy ở các thành phố Đại Liên và Hạ Môn, khiến cho Trung Quốc ra lệnh cấp nhập cảng tôm từ Ecuador.

Tôm tươi trước khi được bỏ vào bao bì đông lạnh. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Tôm

Bao bì đựng các con tôm đông lạnh từ Ecuador cũng được tìm thấy có dấu vết COVID-19, báo cáo từ tỉnh An Huy. Mới đây, sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình xuất cảng tôm theo yêu cầu nghiêm ngặt hơn, Ecuador được cho phép cung cấp trở lại loại hải sản này vào Trung Quốc.

Các miếng thịt heo cốt-lết. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Thịt heo

Các cuộc nghiên cứu tại Ireland và Singapore cho thấy, COVID-19 vẫn tồn tại trong các loại thịt, trong đó có thịt heo, được giữ lạnh ở 4 độ C và đông lạnh từ -20 độ C đến -80 độ C. Mặc dù, các nhà nghiên cứu tuyên bố rủi ro lây nhiễm cho con người rất thấp, nhưng nguy cơ lây lan vẫn tồn tại. (MPL)

