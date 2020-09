5 phim dành cho gia đình được mong chờ trong năm 2021

HOLLYWOOD, California (NV) – Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2020 nên các nhà làm phim đã lên kế hoạch công chiếu các bộ phm thân thiện cho tất cả các thành viên trong gia đình trong năm 2021, với mong muốn đem lại những tiếng cười sảng khoái, vui vẻ và thoải mái.

“Jungle Cruise” là bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa hai tên tuổi lớn Dwayne Johnson và Emily Blunt. (Hình: motionpictures.org)

Jungle Cruise

“Jungle Cruise” là trò chơi rất được mọi người yêu mến khi đến Disneyland, nơi du khách sẽ được du hành qua một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua khu rừng đầy những động vật nguy hiểm, được Disney lấy cảm hứng làm phim.

Đặc biệt, phim có sự tham gia của hai tên tuổi lớn ở Hollywood, là tài tử Dwayne Johnson và minh tinh Emily Blunt. Cả hai đi sâu vào giữa lòng rừng Amazon để tìm kiếm cây thần trong truyền thuyết và phải đối mặt với những loài quý hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm, đồng thời phải chống lại những kẻ độc ác cũng đang trên hành trình săn lùng báu vật cho mục đích riêng.

Phim do đạo diễn Jaume Collet-Serra thực hiện và nhà biên kịch Michael Green chấp bút, dự tính phát hành 30 Tháng Bảy, 2021.

Ghostbusters: After Life

Mặc dù phần phim “Ghostbusters” phiên bản nữ phát hành năm 2016 bị chê tơi tả, hãng Universal vẫn làm tiếp bộ phim tiếp theo “Ghostbusters: After Life.” (Hình: motionpictures.org)

Bộ phim “Ghostbusters: After Life” của hãng Sony sẽ đưa khán giả một lần nữa theo chân những người đi diệt ma, từng khiến người xem thích thú và ưa chuộng.

“Ghostbusters: After Life” nói về câu chuyện người mẹ đơn thân cùng với hai đứa con sinh sống ở một thị trấn nhỏ. Tình cờ họ phát hiện nguồn gốc của mình có liên quan đến những huyền thoại trong biệt đội diệt ma Ghostbusters năm nào.

Phần mới nhất của “Ghostbusters” do đạo diễn Jason Reitman thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon và cả “Người Kiến” Paul Rudd.

Thương hiệu “Ghostbusters” không chỉ gắn liền với điện ảnh Mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa đại chúng Mỹ. Phần đầu tiên phát hành năm 1984 do đạo diễn Ivan Reitman thực hiện dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Dan Aykroyd “bùng nổ” thế giới khi thu về gần $300 triệu trong khi kinh phí chỉ có $25 triệu, nói về ba nhà khoa học trẻ hành nghề bắt ma chuyên nghiệp ở New York.

Bộ phim siêu nhiên, hài hước pha một chút kinh dị này được đề cử giải Oscars lần thứ 57 cho hạng mục “Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất” và “Ca khúc trong phim hay nhất.” Thậm chí, phim còn được thư viện của Quốc Hội Mỹ đưa vào danh sách các phim cần được bảo tồn dựa trên phương diện về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật mà nó đem lại.

Năm 2016, bộ phim “Ghostbusters” được làm lại nhưng lại thay đổi toàn bộ dàn diễn viên biến từ nam sang nữ. Tuy nhiên, phim vấp phải sự phản đối và chê bai từ giới phê bình và khán giả.

Dự kiến “Ghostbusters: After Life” công chiếu 5 Tháng Ba, 2021.

Minions: The Rise of Gru

Minions là nhân vật có hình dạng thấp, da vàng, và có ngôn ngữ riêng, trở thành người bạn được các khán giả nhí yêu mến. (Hình: motionpictures.org)

Sau bộ phim “Despicable Me” phát hành năm 2010 gây tiếng vang lớn nói về siêu trộm tên Gru và những phụ tá Minion, hãng Illumination Entertainment chính thức trở thành đối thủ nặng ký của hãng Disney, vốn dường như từ đó cho tới nay “độc tôn” ở mảng phim hoạt họa.

Trong đó, những nhân vật Minion được khán giả nhí và cả người lớn vô cùng yêu mến, trở thành nhân vật “gà đẻ trứng vàng” cho Illumination và Universal Studio. Không chỉ phát hành hai phần tiếp theo của “Despicable Me,” hãng phim còn ưu ái làm bộ phim riêng dành cho các Minions, phát hành năm 2015, và được đóng nhận nồng nhiệt.

Trong năm sau, phần phim mới về Minions có tên “Minions: The Rise of Gru” sẽ chính thức ra mắt người xem vào ngày 2 Tháng Bảy, 2021, đưa khán giả trở về thập niên 1970, khi nhân vật Gru còn bé và có những kỷ niệm tuổi thơ với các Minions. Bộ ba Minions bao gồm Kevin, Stuart và Bob quay lại màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ đem lại những giây phút thoải mái cho khán giả.

Peter Rabbit 2

“Peter Rabbit” phần một đem lại bài học sâu sắc về gia đình. (Hình: motionpictures.org)

Những ai yêu mến chú thỏ Peter sẽ được dịp gặp lại nhân vật này trong phần hai, dự kiến phát hành 15 Tháng Giêng, 2021.

Trong phần một, thỏ Peter cứng đầu cùng với ba chị gái của mình cố gắng lẻn vào tận hưởng vườn rau của một bác nông dân. Khi người thân của bác nông dân đột ngột chuyển đến và phát hiện ra gia đình thỏ, từ đây mọi chuyện trớ trêu, xúc động lẫn hài hước làm bao nhiêu người yêu mến bộ phim này.

Trong phần tiếp theo của thỏ Peter, những đối thủ con người của Peter trở lại, họ thỏa thuận tạo ra một gia đình tạm. Sau khi quyết định mở rộng địa bàn, Peter chợt nhận ra mình cũng khá thú vị trong việc nghịch ngợm. Nhưng rồi những trò nghịch ngợm của Peter khiến gia đình thỏ buồn phiền và bằng mọi giá để tìm cậu về. Peter buộc phải tìm cho mình một lối đi riêng và trở thành người như chính bản thân mong đợi.

Phim thuộc thể loại hoạt hình, phiêu lưu của hãng Sony Animation, với sự tham gia chuyển âm của các dàn diễn viên Margot Robbie, Elizabeth Debicki và Rose Byrne.

“Peter Rabbit 2” do đạo diễn Will Gluck dàn dựng, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Beatrix Potter.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Nhân vật bọt biển SpongeBob gắn liền tuổi thơ của biết bao thế hệ Mỹ. (Hình: motionpictures.org)

Thêm một nhân vật hoạt họa gắn liền với nhiều thế hệ trẻ ở Mỹ chính là SpongeBob, anh chàng bọt biển màu vàng ở đại dương Bikini Bottom và những người bạn của mình, do họa sĩ Stephen Hillenburg sáng tạo nên.

SpongeBob được giới thiệu lần đầu tiên trên đài truyền hình Nickelodeon năm 1999 và trở thành nhân vật được khán giả nhí yêu thích do tính cách hài hước và vui vẻ. Những tập phim về SpongeBob luôn được đón nhận nồng nhiệt và là bộ phim hoạt họa cho đến nay vẫn còn được sản xuất.

Không chỉ thành công của mảng truyền hình, SpongeBob còn được Nickelodeon đưa lên màn ảnh rộng qua bộ phim mang tên “The SpongeBob SquarePants Movie,” phát hành năm 2004 và “The SpongeBob Movide: Sponge Out of Water,” phát hành năm 2015.

Trong năm sau, khán giả sẽ được dịp tái ngộ lại nhân vật bọt biển vàng và cùng theo chân anh chàng với các người bạn của mình nghịch ngợm và đem lại những bài học giản dị trong cuộc sống.

Phần mới nhất do đạo diễn Tim Hill thực hiện, dự kiến sẽ ra mắt đầu năm 2021. (Nhất Anh)