Ăn sáng nhiều, ăn tối ít có lợi cho sức khỏe

Nên tiêu thụ 25 gram protein từ trái bơ, ngũ cốc và các loại hạt hay đậu, chất xơ trong các loại trái cây có lượng đường thấp như dâu tây, cam, quả việt quất… (Hình: Astrid Stawiarz/Getty Images)

Các chuyên gia dinh dưỡng thường hay truyền tai nhau câu “Eat like a king at breakfast, a prince at lunch, and a pauper at dinner.” Tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là, “Ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối như ăn mày.” Điều đó chứng tỏ rằng, ăn sáng nhiều, ăn tối ít được khuyên nên thực hiện để duy trì lối sống khỏe mạnh.

Bác Sĩ Mark Hyman, tác giả cuốn sách “Food: What The Heck Should I Cook?,” cho biết, lối sống hiện nay khiến rất nhiều người không chú trọng vào bữa sáng, thậm chí là không ăn sáng, trong khi đó bữa tối chính là lúc họ có cơ hội giao tiếp nhiều hơn và tập trung ăn uống hơn.

Vì sao các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ khuyên nên chia nhiều bữa ăn trong ngày?

Theo Bác Sĩ Kristin Kirkpatrick, thói quen tốt nhất trong ăn uống chính là ăn nhiều thật nhiều vào đầu ngày và ít lại vào cuối ngày. Việc ăn uống như vậy tuân theo đồng hồ sinh học của cơ thể, các tác động đến các chức năng cơ quan và hành vi của chúng. Theo đó, cơ thể chúng ta sẽ kiểm soát lượng đường trong máu tốt nhất vào buổi sáng sau khi thức dậy và lại không hiệu quả vào ban đêm. Bên cạnh đó, cơ thể cũng đốt calories nhanh hơn, quá trình chuyển hóa cũng tốt hơn vào ban ngày thay vì đến chiều tối.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày là bữa ăn cực kỳ quan trọng vì hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy tiêu thụ lượng calories lớn sớm sẽ có lợi cho sức khỏe hơn. Ngoài ra, bữa sáng khiến bạn lâu no hơn, hạn chế cơn thèm ăn vặt và ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Đối với bữa tối, nếu ăn ít và chia nhỏ bữa ăn, cũng như ăn tối sớm, sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bác Sĩ Hyman cho biết, khi ăn tối với lượng thức ăn nhiều, cơ quan tiêu hóa phải làm việc nặng hơn, khi bạn đi ngủ sẽ khiến tiêu hóa vất vả hơn và dễ gây bệnh cho cơ thể.

Rất nhiều người trong chúng ta hay bỏ bữa sáng, rồi vội vã ăn một miếng sandwich vào bữa trưa sau đó lại dùng một bữa to vào buổi tối, dẫn đến lượng đường trong máu mất cân bằng, khó ngủ, và tăng cân.

Tuy nhiên, để thay đổi thói quen ăn nhiều vào buổi sáng và ăn ít vào buổi tối cũng rất khó, đặc biệt là do tính chất công việc của mỗi người luôn bận rộn ngày nay. Nhưng bạn vẫn có thể điều chỉnh dần dần, dù có thể nhỏ, nhưng vẫn sẽ có tác dụng lâu ngày.

Bác Sĩ Kirkpatrick khuyên, bạn nên tiêu thụ 25 gram protein từ trái bơ, ngũ cốc và các loại hạt hay đậu, chất xơ trong các loại trái cây có lượng đường thấp như dâu tây, cam, quả việt quất. Bạn có thể làm món bơ nướng ăn với bánh mì, một quả trứng luộc, bột yến mạch và trái cây kèm theo.

Đối với bữa trưa, là bữa ăn thứ hai trong ngày, Bác Sĩ Kirkpatrick gợi ý bạn ăn salad với thịt nạc, món canh và các món đậu. Đối với bữa tối, bạn vẫn có thể ăn salad, ăn ít cơm với thịt, cá, hay các protein khác, nhưng với khẩu phần ít hơn bữa sáng và bữa trưa.

Mặc dù ăn nhiều vào bữa sáng đồng nghĩa với việc bạn phải dậy sớm hơn và mất thời gian để chuẩn bị đồ ăn, nhưng điều này sẽ tốt hơn cho bạn về lâu dài. Dậy sớm sẽ giúp bạn ngủ sớm, có nhiều năng lượng, tinh thần và đầu óc cũng minh mẫn hơn, sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả. (K.D)