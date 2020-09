Bà Mạnh Vãn Châu đeo khẩu trang “Made In Taiwan” trong buổi hầu tòa

Giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Châu đã ra hầu toà cách đây vài ngày với chiếc khẩu trang tím nhạt mang dòng chữ “Made In Taiwan” (Don MacKinnon/AFP)

Giám đốc tài chính Huawei (CFO) Mạnh Vãn Châu xuất hiện trước buổi hầu tòa hôm 28/9, sau một vài tháng ẩn thân. Các kênh truyền thông đã chụp lại được chiếc khẩu trang bà Mạnh đeo tại tòa án hôm đó là một sản phẩm của Đài Loan với dòng chữ “Made In Taiwan”. Điều này dẫn đến các cuộc thảo luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Hôm 28/9, theo giờ địa phương, vụ án của bà Mạnh Vãn Châu lại được mở ra tại Tòa án tối cao Vancouver, Canada để tiếp tục tiến hành tranh luận việc dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ.

Bức ảnh do Reuters chụp lại cho thấy rõ ràng, chiếc khẩu trang tím nhạt mà bà Mạnh Vãn Châu đeo hôm đó có in dòng chữ “Made In Taiwan”, chứng minh đây là chiếc khẩu trang được sản xuất tại Đài Loan.

Khẩu trang sản xuất tại Trung Quốc thường lấy màu trắng làm chủ đạo và thường xuyên bị báo cáo về các vấn đề chất lượng. Còn khẩu trang của Đài Loan thường có màu tím, chất lượng tốt, luôn nhận được sự khen ngợi của nhiều nước trên thế giới và được mệnh danh là “Ánh sáng của Đài Loan”.

Đài Loan còn quyên tặng khẩu trang y tế và các vật liệu phòng chống dịch bệnh khác cho nhiều nước như Mỹ, Canada…

Việc bà Mạnh Vãn Châu đeo khẩu trang sản xuất tại Đài Loan ở nơi công cộng, có thể thấy được sự mất tín nhiệm của bà đối với các sản phẩm “Made in China” – sản xuất tại Trung Quốc.

Có cư dân mạng chế giễu: “Người Trung Quốc sẽ luôn đưa ra quyết định tốt nhất cho họ khi đứng trước sự sống và cái chết. Việc bà Mạnh Vãn Châu không dùng hàng sản xuất tại Trung Quốc mà lại dùng hàng do Đài Loan sản xuất là một ví dụ tốt nhất. Đừng nói đến yêu nước nữa, vì đó chỉ là trò cười thôi”.

“Bà ấy từ đầu đến chân, bao gồm cả thứ cầm trong tay, có gì giống với hàng nội địa [Trung Quốc] chứ?”.

“Càng nói là người Trung Quốc phải dùng hàng nội địa, thì toàn bộ đồ của mình đều là hàng ngoại! Càng nói yêu đảng yêu nước, kết quả là cả nhà đều ở nước ngoài. Kêu gọi trẻ em yêu nước, phải dùng cả tính mạng để bảo vệ lá cờ tổ quốc, mà bản thân lại sinh con ở Mỹ”.

Bà Mạnh Vãn Châu bị bắt vào tháng 12/2018 tại Vancouver, Canada, theo lệnh bắt giữ của Mỹ với cáo buộc bà có hành vi lừa đảo ngân hàng. Có bằng chứng chỉ ra rằng, bà đã gây hiểu lầm cho HSBC về các giao dịch của Huawei tại Iran, khiến ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các tài liệu của tòa án Canada tiết lộ, bà Mạnh Vãn Châu có mang theo rất nhiều các sản phẩm của công ty Apple khi bị bắt giữ như iPhone 7 Plus, MacBook Air và iPad Pro. Lúc đó, trong tay bà chỉ có duy nhất một sản phẩm của Huawei là chiếc điện thoại thông minh Mate 20 RS Porsche Design.

Ông Nhậm Chính Phi, cha của bà Mạnh Vãn Châu cũng bị phát hiện sử điện thoại và máy tính của hãng Apple, thay vì sử dụng các sản phẩm của Huawei sản xuất, khiến cư dân mạng liên tục chế giễu.

Ông Nhậm Chính Phi cũng công khai thừa nhận, cả gia đình ông đều sử dụng điện thoại của Apple, đều thích điện thoại Apple.

Có cư dân mạng mỉa mai: “Nhậm Chính Phi đã lấy chính bản thân mình để nói, Apple còn tốt hơn Huawei”.

Ngọc Trân – NTD

