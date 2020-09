Báo đảng cộng sản Trung Quốc: ‘Sẽ không chấp nhận thỏa thuận TikTok’

(Hình minh họa: Kevin Frayer/Getty Images)

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Tờ Trung Quốc Nhật Báo (China Daily), tờ báo tiếng Anh của đảng cộng sản Trung Quốc, hôm Thứ Tư, 23 Tháng Chín, nói rằng quốc gia này không có lý do gì để chấp nhận một thỏa thuận “dơ bẩn và bất công” do “hành vi bắt nạt và đe dọa” mà Oracle Corp và Walmart Inc nói đã đạt được với công ty ByteDance của Trung Quốc.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, bài xã luận của tờ báo này viết rằng: “Điều phía Mỹ đã làm với TikTok cũng giống như băng đảng ép một công ty làm ăn ngay thẳng phải nhận thỏa thuận vô lý và không công bằng.”

Cả ba công ty nói trên đã đưa ra các thông cáo có nội dung tương phản về thỏa thuận mà họ hy vọng sẽ cho phép công ty TikTok, hiện trực thuộc ByteDance, được tiếp tục hoạt động ở Mỹ, sau khi Washington đe dọa sẽ cấm app này vì lý do an ninh.

ByteDance nói đã thành lập một công ty của họ ở Mỹ, có tên TikTok Global, trong đó ByteDance có 80% cổ phần.

Tuy nhiên, Oracle và Walmart lại nói đa số cổ phần của TikTok sẽ do người đầu tư Mỹ kiểm soát, đáp ứng đòi hỏi của sắc lệnh do Tổng Thống Trump ký ngày 14 Tháng Tám, theo đó ByteDance phải từ bỏ quyền sở hữu TikTok trong 90 ngày.

“An ninh quốc gia nay trở thành lý do Washington thường dùng tới mỗi khi muốn ngăn chặn sự phát triển của bất cứ công ty ngoại quốc nào mà họ thấy làm ăn vượt trội hơn công ty Mỹ,” theo bài báo.

Tờ báo nói “ByteDance sẽ không chỉ bị mất đi quyền kiểm soát công ty mà cả các kỹ thuật quan trọng đã tạo ra và làm chủ. Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh cho một thỏa thuận như vậy.”

Một tờ báo khác của đảng cộng sản Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời Báo (The Global Times), hôm Thứ Ba cũng gọi thỏa thuận này là “hành vi tống tiền.”

“Trung Quốc là một nước lớn, sẽ không chấp nhận hành động tống tiền từ phía Mỹ. Và cũng không giao nạp một công ty kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc cho bọn tống tiền,” theo tờ báo đảng này. (V.Giang)