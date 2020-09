Chính phủ Mỹ cấm WeChat, TikTok, để ‘bảo vệ bí mật cá nhân, an ninh quốc gia’

(Hình minh họa: AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

Bộ Trưởng Ross nói rằng: “Theo chỉ thị của Tổng Thống, chúng tôi đã có biện pháp đối phó với việc Trung Quốc thu thập các dữ kiện cá nhân của công dân Mỹ, cùng lúc nêu cao giá trị quốc gia, các cách hành xử dân chủ căn bản, và tích cực thi hành luật pháp và quy định của nước Mỹ.”

Quyết định này khiến cũng có sự nghi ngại về thỏa thuận đạt được gần đây để công ty Oracle ở California mua lại các cơ sở của TikTok tại Mỹ, theo điều kiện của chính phủ để app này có thể được tiếp tục sử dụng ở Mỹ.

Hiện chưa có chi tiết rõ ràng về thỏa thuận giữa Oracle và TikTok.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về an ninh mạng bày tỏ lo ngại rằng ByteDance Ltd., công ty Trung Quốc hiện làm chủ TikTok, sẽ tiếp tục có khả năng xem xét dữ kiện cá nhân của khoảng 100 triệu người dùng TikTok ở Mỹ, tạo rủi ro về an ninh.

TikTok nói rằng họ không đưa dữ kiện của người dùng ở Mỹ về Trung Quốc và cũng sẽ không chuyển các dữ kiện này cho chính quyền Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia nói rằng Bắc Kinh có thể có bất cứ tin tức gì họ muốn từ các công ty do người Trung Quốc làm chủ. (V.Giang)