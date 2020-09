Đắk Lắk: Sét đánh chết 2 người, 1 bị thương khi đang gặt lúa

Em Y Lin Niê may mắn được cứu sống. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Trong lúc đang gặt lúa ngoài đồng, ba người ở xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar bất ngờ bị sét đánh trúng làm hai người tử vong, một đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo Người Lao Động, trưa ngày 22 Tháng Chín, Trung Tâm Y Tế huyện Cư M’gar, Đắk Lắk đã tiếp nhận ba bệnh nhân gồm em Y Lin Niê (14 tuổi); anh Y Soét Mlô (32 tuổi, cùng trú tại buôn Huk A, xã Cư M’gar), dượng của Y Lin Niê và anh Y Thuyên Ayun (40 tuổi, ở buôn Kna B, xã Cư M’gar) cậu của Y Soét, vào cấp cứu trong tình trạng “ngưng tim, ngưng thở, bị phỏng toàn thân.”

Sau khi khám kiểm tra, các bác sĩ xác định hai bệnh nhân Y Soét Mlô và Y Thuyên Ayun đã tử vong trước khi nhập viện. Riêng bệnh nhân Y Lin Niê, sau khi được cấp cứu khoảng 10 phút, may mắn tim đập trở lại và đo được huyết áp. Hiện, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân “đã ổn định.” Tuy nhiên, do bị chấn động não nên bệnh nhân “thường xuyên kích động, hoảng loạn.”

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, ba nạn nhân cùng hơn 10 người trong buôn đang gặt lúa giữa đồng ở xã Cư M’Gar, thì xuất hiện cơn mưa to đột ngột kèm theo sấm sét.

Thấy vậy mọi người dừng gặt, bốc lúa lên xe máy cày chở về nhà. Lúc này hai anh Y Soét, Y Thuyên và em Y Lin đi theo hàng dọc vác lúa từ bờ ruộng lên xe, thì bất ngờ bị sét đánh trúng đến bất tỉnh. Sau khi định thần, mọi người tức tốc đưa các nạn nhân đi Trung Tâm Y Tế huyện Cư M’gar cấp cứu.

Theo báo VietNamNet, gia đình anh Y Soét Mlô thuộc “hộ nghèo.” Vợ anh mất cách đây gần một năm, một mình anh nuôi hai con nhỏ, một bé 1 tuổi và một cháu 10 tuổi.

Tương tự, gia đình anh Y Thuyên Ayun cũng nghèo khó, anh là lao động chính nuôi vợ và ba con nhỏ. Chính quyền xã Cư M’gar đã tổ chức vận động quyên góp tiền để lo mai táng cho các nạn nhân.

Đây là vụ sét đánh chết nhiều người xảy ra chỉ trong vòng vài tháng qua. Trước đó theo báo Tuổi Trẻ, trưa ngày 19 Tháng Năm, tại xã An Nghĩa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, ba phụ nữ gồm các chị Đinh Thị Thúy, Đinh Thị Điếc và Đinh Thị Đia đã bị sét đánh chết cùng lúc. Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương phát giác và báo với cơ quan hữu trách.

Người dân đến nhà lo hậu sự cho nạn nhân bị sét đánh. (Hình: Trung Hải/Tiền Phong)

“Thời điểm trên, ở huyện miền núi An Lão có mưa lớn và sấm sét. Ba người này đang đi làm trong rừng keo, trời mưa nên nấp vào gốc cây để trú, không may bị sét đánh trúng tử vong cả ba,” ông Phạm Văn Nam, chủ tịch huyện An Lão xác nhận.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hằng năm ở Việt Nam có gần 50 người tử vong do sét đánh, cùng số người bị thương gấp nhiều lần, chưa kể hàng loạt trâu, bò cũng thường xuyên bị sét đánh chết cả đàn. (Tr.N)