Giới đầu tư Uber thúc công ty chú trọng hơn vào xe tự lái, kẻo lỡ cơ hội

NEW YORK, New York (NV) – Với nguồn tài chính dồi dào, có nhiều chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật robot, công ty Uber Technologies Inc. đã có lúc được coi là một đối thủ nặng ký cho bất cứ ai muốn tham gia vào thị trường xe tự lái và cùng lúc cũng cách mạng hóa kỹ nghệ vận chuyển toàn cầu.

Nhưng lúc này, Uber đang đứng sau các đối thủ của mình, và các nhà đầu tư đang tỏ sự lo ngại là công ty không có được hướng đi rõ ràng để có thể sớm có lời và để khai thác một thị trường mới, nhiều hứa hẹn, chỉ trong tương lai rất gần, theo bản tin của Bloomberg hôm Thứ Hai, 21 Tháng Chín.

Xe tự lái của Uber. (Hình: Eric Baradat/AFP/Getty Images)

Trong mấy tháng gần đây, hai nhà đầu tư lớn nhất vào công ty Uber là SoftBank Group Corp. và Benchmark, đã khuyến cáo ông Dara Khosrowshahi, tổng giám đốc Uber, hãy tìm thêm người đầu tư vào nỗ lực chế tạo xe tự lái, vì ngân quỹ dành cho việc này sẽ cạn vào cuối năm 2021, đồng thời cũng nên duyệt xét lại chiến lược của mình, theo các nguồn tin thông thạo nói với Bloomberg.

Có tin nói rằng ông Khosrowshahi đang xét tới mấy giải pháp khác nhau. Giải pháp chính sẽ là Uber tiếp tục chế tạo xe riêng của mình, với ngân khoản hiện có từ hai công ty đối tác là Toyota Motor Corp. cùng Denso Corp. cũng như có thể gọi thêm đầu tư từ các công ty khác.

Uber sẽ phải sớm có quyết định vì nếu không có đội xe tự điều khiển, Uber có nguy cơ mất thị trường xe đón khách vào tay các công ty khác, như Waymo của Alphabet Inc. cho tới Zoox của Amazon, vốn mới được phép thử xe trên đường phố tiểu bang California mà không cần có người “phụ lái” ngồi trong để bảo đảm an toàn.

Xe tự lái của Waymo. (Hình: Glenn Chapman/AFP/Getty Images)

Phân tích gia Asad Hussain thuộc công ty Pitch Book, đưa ra một hoàn cảnh, tuy chỉ là giả dụ, nhưng cũng rất đáng ngại cho Uber, đó là Waymo phát triển hệ thống chuyên chở của riêng mình, trong khi Amazon cho các khách hàng đã mua chương trình Prime được đi xe miễn phí. Trong hoàn cảnh đó, Uber sẽ không còn có giá trị gì nữa.

Ông Hussain khẳng định: “Xe tự lái rồi cũng thông dụng giống như điện thoại thông minh. Bạn không thể nào để bị bỏ bên lề.” (V.Giang)