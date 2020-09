Một cảnh sát viên thành phố New York bị truy tố tội làm việc cho Trung Quốc

Nghi can Baimadajie Angwang. (Hình: WABC-TV New York)

NEW YORK, New York (NV) – Một cảnh sát viên ở thành phố New York, người cũng là một thượng sĩ trong lực lượng trừ bị Lục Quân Mỹ, vừa bị bắt và bị truy tố hôm Thứ Hai, 21 Tháng Chín, về tội làm việc cho chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là cung cấp tin tức về cộng đồng người Tây Tạng cho tòa lãnh sự ở thành phố này, theo lời các công tố viên.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng Baimadajie Angwang, 33 tuổi, bị bắt hôm Thứ Hai tại nhà ở thành phố Long Island và sau đó ra tòa ở Brooklyn.

Ông William Sweeney, phó giám đốc văn phòng FBI ở thành phố New York, nói trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng: “Đây là một định nghĩa rõ ràng về mối đe dọa từ bên trong. Angwang làm việc cho một chính quyền ngoại quốc; nói dối để qua được cuộc điều tra an ninh, và dùng vị thế nhân viên cảnh sát thành phố New York của mình để trợ giúp cho nỗ lực phá hoại của chính quyền Trung Quốc và tìm cách móc nối để thu thập tin tức tình báo.”

Angwang, 33 tuổi, là cảnh sát viên tuần tiễu và trong thời gian gần đây đã làm nhiệm vụ liên lạc cộng đồng tại sở cảnh sát khu vực số 111 tại khu Queens, thành phố New York.

Các công tố viên nói Angwang, một công dân nhập tịch Mỹ, sinh ra ở Trung Quốc, thuộc sắc dân Tây Tạng, đã làm việc cho chính quyền Bắc Kinh từ ít nhất là năm 2014.

Baimadajie Angwang, trái, khi được trao giải thưởng “Cảnh Sát Viên Trong Tháng.” (Hình: WABC-TV New York)

Trong hồ sơ nộp tại tòa, Angwang bị cáo buộc là báo cáo cho các giới chức tòa lãnh sự Trung Quốc về hoạt động của công dân Trung Quốc tại thành phố New York và thu thập tin tức trong cộng đồng người Tây Tạng.

Cũng theo hồ sơ này, Angwang nói với nhân viên tình báo Trung Quốc rằng ông ta muốn thăng tiến bên trong guồng máy cảnh sát New York để có thể trợ giúp Bắc Kinh và “đem vinh quang đến cho Trung Quốc.”

Theo bản tin của tờ New York Times, Anwang có vẻ là bị theo dõi ít nhất từ năm 2018 khi thường xuyên liên lạc với hai nhân viên tòa lãnh sự Trung Quốc ở New York và bị ghi âm các cuộc điện đàm, kể cả cuộc nói chuyện hồi đầu năm nay.

Cơ quan cảnh sát thành phố New York nói Angwang, gia nhập cảnh sát nơi này năm 2016, hiện đang bị cho nghỉ ở nhà mà không trả lương.

Angwang trước đây đến Mỹ bằng visa trao đổi văn hóa. Sau đó, Angwang xin tị nạn chính trị, nói rằng bị bắt giữ và tra tấn ở lục địa Trung Quốc vì là người gốc Tây Tạng.

Sở cảnh sát khu vực số 111 tại khu Queens, thành phố New York. (Hình: WABC-TV)

Tuy nhiên, hồ sơ truy tố nói rằng sau khi có được quốc tịch Mỹ nhờ khai gian, Angwang lại quay về Trung Quốc.

Cha mẹ và một người em của Angwang hiện còn sống ở Trung Quốc. Cha mẹ của nghi can này là đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc và cha nghi can là quân nhân nghỉ hưu, theo hồ sơ truy tố. (V.Giang)