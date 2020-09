Thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị trục xuất ngay tại sân bay Mỹ

Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc bị trục xuất ngay tại sân bay Mỹ. Ảnh minh họa sân bay Hoa Kỳ. (Photo by Chris Hondros/Getty Images)

Vào ngày 17/9 theo giờ địa phương Hoa Kỳ, có thông tin rằng cha của một công dân Mỹ đã bị từ chối nhập cư vì ông là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, khi ông này nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch, thị thực của ông đã bị hủy tại sân bay và bị trục xuất ngay tại chỗ.

Học giả luật người Mỹ gốc Hoa cho rằng, đây có thể là trường hợp đầu tiên thi hành chính sách mới nhất của Hoa Kỳ – chính sách hạn chế các đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh Mỹ.

Ông Trịnh Tồn Trụ (Zheng Cunzhu), một học giả luật người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles, đã thông báo với phóng viên Epoch Times rằng vào khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều ngày 17/9 theo giờ địa phương, ông đã nhận được một cuộc tư vấn qua điện thoại và nhận được thông tin liên quan đến việc một công dân Mỹ trước đó đã nộp đơn xin nhập cư cho cha mình. Họ đã đến Lãnh sự quán Mỹ ở Quảng Châu để phỏng vấn, nhưng sau đó mãi vẫn không có kết quả. Cha của công dân này đã có thị thực du lịch thời hạn 10 năm và hôm 17/9 bay tới Mỹ thăm con gái, nhưng ông đã bị chặn lại tại sân bay, bị hủy thị thực và trục xuất về Trung Quốc.

Học giả Trịnh Tồn Trụ nắm được thông tin rằng, người cha thừa nhận mình là một đảng viên khi được phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, ngoài ra không còn vấn đề nào khác.

Theo lời kể của con gái cụ, cha cô đã rất già và vì lo lắng rằng quyền lợi hưu trí trong nước của mình sẽ bị ảnh hưởng nên ông đã không làm thủ tục ‘thoái Đảng’. Trước khi bị chặn ở sân bay, ông không biết rằng thẻ xanh nhập cư của mình đã bị từ chối. Nhân viên hải quan sân bay cũng hỏi ông cụ những câu hỏi liên quan, sau đó ông đã bị trục xuất vì không đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Ông Trịnh cho biết: “Hoa Kỳ vốn có những hạn chế đối với việc nhập tịch và nhập cư của các đảng viên Đảng Cộng sản. Cha của người này đã bị từ chối tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Quảng Châu vì là đảng viên. Thông tin mà chúng tôi thấy trên Internet hôm nay (17/9) cho thấy (Cục Di dân Hoa Kỳ) đã nói rõ rằng (ông ấy) đã bị từ chối [nhập cảnh]”.

Ông cho biết thêm: “Trước đây, mặc dù có thông báo về việc cấp thị thực cho đảng viên [ĐCSTQ] vào Hoa Kỳ, nhưng về cơ bản, chính sách của Hoa Kỳ lúc đó là để Trung Quốc hội nhập vào thế giới, nên về cơ bản đã có sự nới lỏng nhất định”. Tuy nhiên, chính phủ Tổng thống Trump dần nhận ra rằng bản chất của ĐCSTQ không thể thay đổi. Vì vậy Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách đối với Trung Quốc.

Có thể đây là trường hợp đảng viên ĐCSTQ đầu tiên bị từ chối nhập cảnh Mỹ một cách rõ ràng

Ngay từ ngày 16/7, tờ The Paper của Trung Quốc đã đăng tải một thông tin bất thường: The New York Times dẫn lời nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn đối với các đảng viên ĐCSTQ và gia đình của họ đến Hoa Kỳ.

Khi được hỏi về điều này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời: “Chúng tôi đang tìm kiếm một phương thức đúng đắn, và chúng tôi cần đảm bảo rằng cách làm này phản ánh các giá trị truyền thống của Mỹ…”.

Theo ông Trịnh Tồn Trụ, nếu xét theo chính sách hiện tại, hiện đã có thông tin rằng Hoa Kỳ chuẩn bị từ chối tất cả các đảng viên ĐCSTQ, cho dù họ là kẻ bất lương, là đảng viên bình thường hay quan chức, thị thực của họ đều có thể bị hủy bỏ trong tương lai. Còn như trường hợp ông cụ nói trên bị trục xuất ngay tại sân bay do thân phận đảng viên có thể nói là trường hợp đầu tiên.

Ông nhấn mạnh rằng, trường hợp bị trục xuất ngày hôm nay cho thấy chính sách đã được thực hiện tại hải quan, tức là những đảng viên ĐCSTQ đó, dù bạn là người nhập cư, hoặc tương lai đến thăm thân hoặc đi du lịch, có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất ngay tại sân bay.

Ông cũng cho biết, trước đây Hoa Kỳ đã hạn chế việc nhập quốc tịch của đảng viên Đảng Cộng sản, tức là ai muốn nhập quốc tịch thì phải điền vào một mẫu đơn, bên trên phải ghi rõ bạn có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không, nếu có thì chắc chắn không được.

“Vì vậy, nếu nhiều người muốn nhập cư [vào Mỹ], chúng tôi thường thuyết phục họ ‘thoái Đảng’. Chúng tôi đã gặp một số khách hàng trước đây. Sau khi họ làm thủ tục xin rút khỏi [ĐCSTQ], họ đã nhập cảnh thành công vào Hoa Kỳ và còn có được thẻ xanh. Cuối cùng cũng được nhập tịch, về cơ bản không bị ảnh hưởng gì”.

“Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu” (Global Service Center for Quitting the Chinese Communist Party), có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng đã thông báo vào ngày 18/8 rằng, Trung tâm này sẽ khởi chạy dịch vụ “Đơn xin Thoái bỏ ĐCSTQ” trực tuyến từ bây giờ để đáp ứng nhu cầu ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn xin cấp “Chứng chỉ thoái ĐCSTQ”, ông Trịnh nói.

Đã nhập tịch mà che giấu tư cách đảng viên cũng có nguy cơ bị trục xuất

Đối với những người đã nhập quốc tịch Mỹ, nếu họ vẫn giữ nguyên tư cách đảng viên ĐCSTQ, ông Trịnh cho rằng những người như vậy vẫn có nguy cơ bị trục xuất.

Ông Trịnh cho biết: “Những người này đã che giấu và nói dối khi xin nhập tịch Hoa Kỳ, nếu bị phát hiện thì đó chắc hẳn là một kẻ nhập cư gian lận. Ngay cả khi họ đã có được thẻ xanh và được nhập quốc tịch, họ sẽ vẫn bị hủy bỏ và bị trục xuất”.

“Bởi vì nó tương đương với khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh hoặc nhập tịch từ chính phủ Hoa Kỳ, bạn đã không khai báo trung thực việc bạn có thuộc ĐCSTQ hay không. Một số người đã dùng các thủ đoạn che giấu này và lấy được thẻ xanh, lấy được thân phận ở Hoa Kỳ”.

Lưỡng đảng của Hoa Kỳ đạt được đồng thuận về việc chống lại ĐCSTQ

Ông Trịnh cho rằng, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ – hai đảng lớn ở Hoa Kỳ đã nhận ra bản chất của ĐCSTQ, nhất là sau vụ đàn áp ở Hong Kong từ năm ngoái đến giờ. Một số chính sách được thông qua gần đây, đặc biệt là các luật như Luật Nhân quyền Hong Kong và Luật Nhân quyền Tân Cương, đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua thành công và cả hai Đảng cũng đã đạt được sự đồng thuận.

Ông nói rằng, hai ứng viên Tổng thống của hai đảng lớn của Hoa Kỳ – Trump và Biden – hiện đang trong một cuộc tranh cử Tổng thống mới. Ngay cả khi Đảng Dân chủ thắng cử, họ cũng sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn đối với ĐCSTQ và ĐCSTQ sẽ không dễ dàng có được những chính sách khoan dung như trước kia.

Cuối cùng, ông Trịnh đề nghị những người Hoa có lý lịch đảng viên và các đảng viên Trung Quốc đại lục rằng: “Nếu bạn đã nhận ra rằng cái đảng này đã vi phạm lời hứa ban đầu của nó với nhân dân Trung Quốc, và đó là lời nói dối, thì tôi hy vọng bạn sẽ rút khỏi tổ chức này càng sớm càng tốt. Như vậy thì cho dù bạn đến Hoa Kỳ hoặc nhập cư vào Hoa Kỳ trong tương lai, bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Đừng vì những đãi ngộ hay lương hưu gì đó mà không thể nhập cư vào Hoa Kỳ hoặc đoàn tụ với con cái của bạn”.

Đông Phương – ntdvn