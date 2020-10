Các giám đốc điều hành Facebook, Twitter đồng ý điều trần tại Thượng Viện – sau cuộc bầu cử

Người đồng sáng lập Facebook, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg chuẩn bị ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn vào ngày 11 tháng 4 năm 2018 ở Washington. (Ảnh: Chip Somodevilla / Getty Images)

Các ông chủ của Facebook và Twitter sẽ đến Washington sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ…

Theo New York Post, các giám đốc điều hành của Facebook và Twitter đã đồng ý xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ để trả lời các câu hỏi về lý do tại sao bài báo của tờ New York Post về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden bị kiểm duyệt hoặc đàn áp trên trang web của họ.

Tài khoản Twitter chính thức của New York Post đã bị đình chỉ kể từ khi câu chuyện về Hunter Biden bị vỡ lở vào ngày 14 tháng 10. Facebook thì cho biết họ sẽ hạn chế khả năng hiển thị của bài báo.

Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra tin tức về việc điều trần trong một thông cáo báo chí ngắn gọn.

Ông chủ Twitter Jack Dorsey và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg sẽ phải ngồi trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp vào ngày 17 tháng 11 – sau cuộc bầu cử tổng thống. Ủy ban đã bỏ phiếu hôm thứ Năm để gửi các ông chủ của hai công ty trát đòi hầu tòa.

Cuộc bỏ phiếu đã được tổ chức bởi các đảng viên Cộng hòa giấu tên ở Thượng viện vào đầu tuần này.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz nói với trang Politico rằng bộ đôi này sẽ được triệu tập trước cuộc bầu cử.

Vào ngày 28 tháng 10, cả Zuckerberg và Dorsey cũng được lên kế hoạch làm chứng cùng với Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai trước Ủy ban Thương mại Thượng viện. Phiên điều trần sẽ tập trung vào Mục 230 của Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông – bảo vệ các gã khổng lồ công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý về cách các công ty này kiểm duyệt nội dung nền tảng của họ.

Văn Thiện

Theo New York Post