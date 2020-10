Chứng khoán thế giới tăng vọt khi Tổng Thống Trump trở về lại Tòa Bạch Ốc

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/10 đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện (Ảnh: JOHANNES EISELE/AFP qua Getty Images)

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/10 đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện. Hôm nay, thị trường chứng khoán thế giới đã chứng kiến ‘sắc xanh trở lại’ khi Tổng Thống Trump thật sự trở lại Tòa Bạch Ốc.

Chiều hôm thứ Hai (ngày 5/10) các chỉ số chứng khoán đồng loạt leo lên đỉnh của ngày, sau khi Tổng Thống Donald Trump đăng tweet thông báo rằng ông sẽ xuất viện từ Trung Tâm Y Tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào tối nay, chỉ sau ba ngày điều trị virus Corona Vũ Hán.

“Tôi sẽ rời khỏi bệnh viện Walter Reed tuyệt vời vào lúc 6h30 chiều nay. Tôi đang cảm thấy rất khỏe. Đừng sợ COVID-19. Đừng để COVID-19 chế ngự cuộc sống của bạn. Dưới sự điều hành của Chính quyền Donald Trump, nước Mỹ đã phát triển được những loại thuốc và nhiều kiến thức tuyệt diệu. Tôi bây giờ cảm thấy khỏe hơn cả 20 năm trước đây”, ông Trump viết trên Twitter.

Mã CK Chỉ số CK Kết phiên Thay đổi Tỷ lệ thay đổi I:DJI DOW JONES AVERAGES 28148,64 +465,83 +1.68% I:COMP NASDAQ COMPOSITE INDEX 11332,485122 +257,47 +2,32% SP500 S&P 500 3408,63 +60,19 +1,8%

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 465 điểm; tương đương 1,6%; trong khi S&P 500 tăng 1,8% và Nasdaq Composite hơn 2,3%. Khi chứng khoán tăng giá, tiền chuyển ra khỏi khu vực trái phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 0,76% – mức cao nhất kể từ tháng 6/2020.

Các cổ phiếu liên quan đến vắc-xin tập trung vào việc điều trị của ông Trump, bao gồm Remdesivir của Gilead Science Inc. và một loại thử nghiệm từ Regeneron Pharmaceuticals Inc., đã tăng 7% so với hiệu suất tốt nhất trong S&P 500.

Mã CK Chỉ số CK Kết phiên Thay đổi Tỷ lệ thay đổi GILD GILEAD SCIENCES INC. 63,60 +1,43 +2,3% REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. 605,08 +40,28 +7,13%

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu mạnh mẽ bởi Apple Inc., Netflix Inc.

Mã CK Chỉ số CK Kết phiên Thay đổi Tỷ lệ thay đổi AAPL APPLE INC. 116,50 +3,48 +3,08% NFLX NETFLIX INC. 520,65 +17,59 +3,50% NVDA NVIDIA CORPORATION 545,70 +23,21 +4,44%

Về tin tức kinh tế, Chỉ số ISM Phi sản xuất trong tháng 9/2020 đã tăng lên 57,8; vượt qua mức ước tính là 56,3; do lĩnh vực dịch vụ tiếp tục được cải thiện. Mức trên 50 phản ánh sự mở rộng khu vực này.

Giá dầu phục hồi với mức tăng gần 6% lên 39,22 USD. Vàng tăng cao hơn lên mức 1.912,50 USD/ounce.

Chứng khoán Châu Á tăng điểm ‘theo đà’ Hoa Kỳ – trừ Trung Quốc

Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 0.9%

Thị trường Úc tăng mạnh nhất khu vực với ASX 200 tăng 2,59%. Cổ phiếu hàng loạt ngân hàng lớn của nước này tăng như Australia and New Zealand Banking Group tăng 4,22%, Commonwealth Bank of Australia tăng 3,56%, Westpac tăng 4,35% và National Australia Bank tăng 4%.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,32% khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ tuần trước. Cổ phiếu HSBC tăng 4,03%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,23%, Topix tăng 1,74%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,29%.

Ngược lại với sắc xanh của Mỹ và Châu Á, thị trường chứng khoán Trung Quốc chứng kiến tuần giảm điểm và đặc biệt giảm mạnh trong ngày hôm nay – khi Tổng Thống Trump ra viện.

Chỉ số chứng khoán Trung Quốc trên sàn giao dịch Thượng Hải và cả chỉ số 300 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc nhuốm sắc đỏ (Nguồn: Trading Economics)

Chứng khoán Việt Nam đã thấy ‘sắc xanh đầu tuần’

Diễn biến trong phiên ngày 5/10 cho thấy, GVR, MSN và HPG là những cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến sắc xanh của VN-Index khi đóng góp lần lượt 0.85, 0.63 và 0.6 điểm tăng…

Ở rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế khi kết phiên với 18 mã tăng, 8 mã giảm và 4 mã đứng giá. REE là mã tăng mạnh nhất khi hiện sắc xanh trên 4% trong khi MSN, POW, SSI, HPG, MBB, VPB, EIB và CTG là những mã cùng tăng trên 2%.

Kết thúc phiên ngày 5/10, VN-Index tăng 0.52%, đạt mức 914.68 điểm, HNX-Index thậm chí còn ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn với 2,2 điểm (+1,69%), đạt 137,19 điểm với thanh khoản sàn đạt 959 tỷ đồng chủ yếu tập trung trên ACB, PVS. Trong khi đó, UpCOM-Index cũng nới rộng đà tăng so với buổi sáng lên 62,81 điểm (+0,46 điểm) với thanh khoản 536 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư được khuyên nên duy trì tỷ trọng ở mức 25-50% cổ phiếu. Vùng kháng cự quanh 920 điểm vẫn làm một vùng cản đáng chú ý đối với chỉ số ở thời điểm hiện tại.

Do đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên xem xét bán chốt lời một phần các vị thế ngắn hạn để tối ưu hóa lợi nhuận cho danh mục.

Lưỡng đảng tiếp tục thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế mới

Cuối tuần vừa qua Tổng Thống Trump đã hai lần bị giảm oxy trong máu. Những thông tin này đã khiến cho nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Sean Conley – bác sĩ riêng của Tổng Thống Trump cho biết tình hình của ông Trump “tiếp tục cải thiện” trong 24 giờ qua, nhưng cảnh báo rằng ông “vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm”.

Ông Conley nói thêm rằng vào đêm 6/10 tổng thống Mỹ sẽ được tiêm liều thứ 5 và cũng là liều cuối cùng của loại thuốc remdesivir – một sản phẩm của công ty dược Gilead Sciences có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán.

Ngoài tin tức về bệnh tình của tổng thống, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới khả năng lưỡng đảng quốc hội sẽ sớm đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ kinh tế mới. Chương trình hỗ trợ cũ đã hết hạn từ cuối tháng 7/2020 nhưng hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn chưa thể giải quyết được các bất đồng để cho ra giải pháp thay thế.

Tổng thống Donald Trump chào đón Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi khi bà đến dự lễ nhậm chức của ông Trump tại Điện Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 tại Washington, DC (Ảnh của J. Scott Applewhite – Pool / Getty Images)

Cùng với sự phục hồi của ông Trump, ngày 5/10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (thuộc Đảng Dân chủ) và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin (thuộc Đảng Cộng hòa) đã nói chuyện qua điện thoại hàng giờ liền để thảo luận về những con số chính trong đề xuất kích thích kinh tế.

Đảng Dân chủ đề xuất một dự luật trị giá hơn 3.000 tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 2.200 tỷ USD, trong khi Đảng Cộng hòa chỉ đồng ý với quy mô khoảng 1.600 tỷ USD.

Tâm An