Hàng loạt cử tri muốn thay đổi phiếu bầu sau khi bê bối của con trai ông Joe Biden bị phơi bày

Hình ảnh cử tri bầu cử tại các máy bầu cử ở ở Quận Queens (TB New York) vào ngày 26/10 (Nguồn ảnh: Matthew McDermott / New York Post)

Trong vài ngày qua, hơn 58,5 triệu công dân đã bỏ phiếu và đang tìm kiếm cụm từ “can I change my vote” – được liên kết với cụm từ tìm kiếm “Hunter Biden”, theo dữ liệu của Google.

Tờ The New York Post đã đăng một loạt bài báo về bê bối của Hunter Biden – con trai thứ 2 của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ. Điều này dường như đã làm dấy lên làn sóng muốn thay đổi phiếu bầu từ các cử tri bỏ phiếu sớm. New York là một trong số ít các tiểu bang cho phép các cử tri nào đã bỏ phiếu có thể thay đổi lá phiếu của mình.

Trong vài ngày qua, hơn 58,5 triệu công dân Mỹ đã bỏ phiếu và đang tìm kiếm cụm từ “Tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình không” – được liên kết với cụm từ tìm kiếm “Hunter Biden”, theo dữ liệu của Google.

Trong số 50 tiểu bang và Washington DC thì Arizona, Tennessee và Virginia khẳng định chỉ cho phép công dân bỏ phiếu một lần.

Nhưng “ở một số tiểu bang, bạn có thể gửi lá phiếu của mình, rồi thay đổi ý kiến ​​và gửi một lá phiếu mới”, ông Matthew Weil, giám đốc Dự Án Bầu Cử tại Trung Tâm Chính Sách lưỡng đảng, nói với tờ Newsy.

“Luật Bầu Cử cho phép thay đổi lá phiếu”, Ban Bầu Cử của Tiểu Bang New York cho biết.

“Ngay cả khi bạn yêu cầu hoặc bỏ phiếu và trả lại lá phiếu vắng mặt, bạn vẫn có thể đến phòng phiếu và bỏ phiếu trực tiếp”, luật nêu rõ.

“Ban Bầu Cử được yêu cầu kiểm tra sổ phiếu trước khi bỏ phiếu vắng mặt. Nếu cử tri đến địa điểm bỏ phiếu, vào Ngày Bầu Cử hoặc trong thời gian bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu trực tiếp, thì lá phiếu vắng mặt được để riêng và không được tính”.

Những người thay đổi lá phiếu của mình sau khi gửi phiếu bầu qua thư cũng có thể đến Hội Đồng Bầu Cử Quận để yêu cầu một lá phiếu mới thay thế lá phiếu đầu tiên, và lá phiếu cuối cùng sẽ được gửi đi cho ban kiểm phiếu.

Nhưng những người đã bỏ phiếu sớm trực tiếp không có cơ hội thứ 2 như thế. Phát ngôn viên của Hội Đồng Bầu Cử cho biết: “Sau khi bạn đã bỏ phiếu tại một chiếc máy [máy bỏ phiếu], thế là xong. “Bạn bỏ một phiếu bầu và điều đó đã hoàn tất”, theo The New York Post.

Michigan, Minnesota, Washington và Wisconsin đều có luật bầu cử riêng, cho phép người dân thay đổi lá phiếu của mình sau khi họ đã bỏ phiếu. Tiểu Bang Wisconsin thậm cho phép cử tri 3 cơ hội thay đổi lá phiếu.

Trong một bản cập nhật gần đây, Ủy Ban Bầu Cử của Tiểu Bang Wisconsin cũng nhấn mạnh rằng “nhiều cử tri” đã liên hệ để hỏi về cách thức họ có thể thu hồi lá phiếu vắng mặt mà họ đã gửi đi trước đó. Công dân được phép và dễ dàng thực hiện điều này.

Ủy Ban này nhấn mạnh rằng: “Một cử tri, cho dù bỏ phiếu bằng lá phiếu vắng mặt tại văn phòng thư ký hay qua đường bưu điện, hoặc tại địa điểm bỏ phiếu, có thể nhận được tối đa 3 lá phiếu (hai lá phiếu đầu tiên sẽ bị huỷ). [Điều này] đã trở thành luật của Tiểu Bang Wisconsin trong nhiều năm qua”.

Michigan cũng có các quy định rõ ràng cho phép thay đổi lá phiếu sớm đã gửi qua thư.

“Nếu một cử tri đã bỏ phiếu vắng mặt và muốn thay đổi lá phiếu của họ… thì họ có thể huỷ lá phiếu đó bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho thư ký thành phố hoặc thị trấn nơi họ sinh sống”, luật Tiểu Bang quy định.

Các cử tri Minnesota cũng có cơ hội thay đổi lá phiếu của mình, tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho trường hợp bỏ phiếu sớm.

Văn phòng Ngoại Trưởng Tiểu Bang Minnesota, ông Steve Simon, cho biết: “Bạn có thể yêu cầu hủy bỏ lá phiếu của mình cho đến khi kết thúc hoạt động bỏ phiếu vào 2 tuần trước Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên, nếu họ liên lạc với văn phòng bầu cử trước đó, họ có thể gửi một lá phiếu mới qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử.

Giám đốc Dự Án Bầu Cử tên là Weil cho biết, Tiểu Bang Washington cũng cho phép cử tri “hủy bỏ phiếu bầu bất kỳ lúc nào trước Ngày Bầu Cử” và tiểu bang này sẽ không kiểm đếm bất kỳ phiếu bầu nào được gửi đến cho đến khi kết thúc bỏ phiếu.

Ngày 23/10, cựu cộng sự của Hunter Biden là ông Tony Bobulinski đã lên tiếng xác nhận tính xác thực của các email mà New York Post công bố gần đây, cũng như vai trò của ông Joe Biden trong các giao dịch kinh doanh của con trai mình, theo Epoch times tiếng Anh.

Theo ông Tony Bobulinski, gia đình Biden đã mạnh tay tận dụng cái tên Biden để kiếm hàng triệu USD từ các thực thể nước ngoài, trong đó có một số công ty là do Đảng Cộng Sản Trung Quốc kiểm soát.

Ông Tony Bobulinski nói, chiều nay, tôi đã được Ủy Ban Thượng Viện về An Ninh Nội Địa và Các Vấn Đề Chính Phủ cùng với Ủy Ban Tài Chính của Thượng Viện yêu cầu cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến công việc kinh doanh của tôi với gia đình Biden cũng như các tổ chức và cá nhân nước ngoài khác nhau. Tôi có nhiều hồ sơ và thông tin liên quan, và tôi dự định sẽ cung cấp những thông tin đó cho cả 2 ủy ban trong tương lai.

Nguyễn Minh – NTDVN